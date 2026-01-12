Cerdanyola del Vallès contra la independència de Bellaterra: "Generaria un precedent molt perillós"
L'alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carlos Cordón, s'ha pronunciat en contra de la independència de Cerdanyola del seu terme municipal. En declaracions a L'Altaveu al pati de La 2Cat, ha assegurat que l'objectiu del consistori és "intentar tenir un nou conveni". Això implicarà, segons ha explicat, "més competències, més finançament; sobretot a partir de propostes concretes de millora."
Actualment, Bellaterra és una Entitat Municipal Descentralitzada que, formalment, pertany a l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, però que gestiona algunes competències concretes. Ara, Cordón ha defensat la necessitat d'ampliar l'autonomia d'aquest organisme: "Creiem en el municipalisme, en la proximitat de les administracions i, en aquest sentit, el que volem és que l'EMD de Bellaterra tingui encara més eines i més finançament per poder tirar endavant polítiques."
Sobre les crítiques de part de la ciutadania per la mala gestió, l'alcalde s'ha defensat explicant que han implementat millores en l'enllumenat i també han escomès "aportacions extraordinàries econòmiques per a projectes concrets."
El greuge econòmic, al centre del debat
L'alcalde ha anat més enllà i ha criticat el fons del problema: la diferència de renda per càpita entre Bellaterra i Cerdanyola. "Generaria un precedent molt perillós si permetem que les zones amb més poder adquisitiu s'agrupin i deixin a banda les zones amb menys poder adquisitiu", ha defensat Carlos Cordón.
Sobre les consultes que diuen que un 61% de la població de Bellaterra seria favorable a la independència, el primer edil ha afirmat que "són de fa uns quants anys. Per tant, han passat coses en aquest temps, que creiem que poden haver ajudat que aquest sentiment de molts veïns i veïnes de Bellaterra pugui haver variat."
Acusa Sant Cugat de "falta de lleialtat institucional"
L'alcalde de Cerdanyola també ha confrontat l'Ajuntament de Sant Cugat per l'informe favorable a l'annexió de Bellaterra que van fer públic el passat 7 de gener. "Ho ha fet tot d'amagat, d'esquena i de forma deslleial", ha assegurat el primer edil, Carlos Cordón, a L'Altaveu al pati. De fet, ha explicat que en cap cas s'han posat en contacte amb ells. Una situació que, segons Cordón, no respon a les relacions que han mantingut habitualment els consistoris: "Fa anys que treballem per molts temes que compartim". Per tot això, l'alcalde ha acusat l'Ajuntament de Sant Cugat de "falta de lleialtat institucional".
Serà finalment la Generalitat de Catalunya l'encarregada de decidir si Bellaterra s'annexiona a Sant Cugat. Mentrestant, des del consistori de Cerdanyola, prometen més inversions i competències per convèncer els ciutadans que la seva administració pot satisfer les seves necessitats i expectatives.