Bellaterra demana la independència de Cerdanyola: què passarà a continuació?
- El veïnat de Bellaterra exposa les seves opinions a L'Altaveu al pati
- Central nuclear d'Ascó: el dilema entre l'impacte ecològic i els llocs de feina
Els veïns de Bellaterra tornen a reivindicar la seva independència de Cerdanyola del Vallès: un 61% del veïnat ha votat a favor de la seva annexió a Sant Cugat. Entre les reivindicacions, demanen més inversió en les millores del barri i en els serveis públics essencials. De moment, el consistori de Sant Cugat del Vallès ha donat llum verda a la petició, malgrat que l'última paraula la tindrà la Generalitat de Catalunya.
Per entendre aquest conflicte, L'Altaveu al pati ha visitat el barri, que actualment funciona com una Entitat Municipal Descentralitzada (EMD). Per entendre-ho millor: formen part de l'Ajuntament de Cerdanyola, però gestionen de manera autònoma algunes competències, com ara esports, cultura i patrimoni.
Bellaterra, dividida entre Cerdanyola i Sant Cugat
Un dels arguments de pes de les persones favorables a la independència és que Bellaterra queda més lluny del centre de Cerdanyola que de Sant Cugat. És a dir, les vies dels Ferrocarrils de la Generalitat i l'AP-7 divideix els dos municipis. De fet, és més fàcil arribar amb tren a Sant Cugat que al centre de Cerdanyola. Això dificulta molt l'accés als serveis públics d'aquesta última localitat.
"Per arribar a Cerdanyola tenim el campus de la UAB, tenim dues autopistes que hi creuen i també tenim una connexió no via Rodalies, sinó via autobús", explica Laia Tardós, directora de BellaterraDiari a L'Altaveu al pati. La periodista també assenyala que alguns estudis de consum indiquen que "un gran percentatge de Bellaterra fa vida a Sant Cugat."
L'opinió del veïnat
"Perdre'm bous i esquelles", assenyala Alvar Roda, un veí de Bellaterra que es mostra contrari a la independència, però que reclama més inversions. "Reclamem que Bellaterra sigui una prioritat per Cerdanyola, perquè tenim una urbanització en decadència", assegura. Una altra veïna, Elisenda Clasca, en canvi, no hi veu cap possibilitat de millora si no canvien d'Ajuntament: "Bellaterra tindria accés als serveis mínims obligatoris molt més fàcilment des de Sant Cugat que des de Cerdanyola".
“Bellaterra és econòmicament autosuficient“
Un dels punts de conflicte més importants s'evidencia amb la renda per càpita: la de Bellaterra s'apropa més a la de Sant Cugat que a la de Cerdanyola. Això genera també un greuge comparatiu pel que fa a les inversions. "Bellaterra és econòmicament autosuficient: genera un escreix de recursos que no està rebent", afirma Clasca. En canvi, Roda opina que Sant Cugat tindria els mateixos problemes si accepta l'annexió: "Els serveis que ens donin haurien de ser els mateixos que Cerdanyola".
Més enllà del debat social, la Generalitat de Catalunya serà l'encarregada de pronunciar-se definitivament sobre el futur de Bellaterra, previsiblement abans de l'estiu. De moment, gran part del veïnat haurà de continuar fent vida a Sant Cugat mentre paga els impostos a Cerdanyola.