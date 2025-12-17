Es fa passar per metgessa al Bages, roba a un home que cau a terra i acaba detinguda
- L'Altaveu parla amb José Cobo, la víctima del robatori
- La dona, que presumptament li va sostreure 700 euros en efectiu, ha quedat en llibertat
La Policia Local de Sant Vicenç de Castellet, al Bages, ha detingut una dona acusada de fer-se passar per metgessa amb l'objectiu d'enganyar un home d'edat avançada i robar-li 700 euros en efectiu. Els fets van tenir lloc aquest diumenge, 14 de desembre.
“No tinc ni un duro per Nadal“
"No tinc ni un euro per Nadal", ha explicat la víctima, José Cobo, a L'Altaveu. L'home, de 71 anys, va perdre tots els seus diners, que guardava a la cartera, presumptament a mans d'aquesta falsa metgessa. "Jo només vull recuperar-los i, si l'han d'empresonar, que l'empresonin", ha expressat.
Els fets van passar al carrer
Segons ha informat el caporal en cap, Rafael Portavies a L’Altaveu, José Cobo va caure a terra mentre passejava pel carrer i, tot seguit, una dona que es va identificar com a professional sanitària es va apropar per auxiliar-lo. Sota aquesta suposada condició, va començar a fer-li maniobres d'atenció primària i fins i tot va donar indicacions a altres vianants perquè col·laboressin en l'assistència. Res feia sospitar que alguna cosa anés malament.
Alertats per l'incident, una patrulla de la Policia Local de Sant Vicenç i una unitat del SEM es van desplaçar fins al lloc dels fets. En arribar, la víctima va demanar als agents que custodiessin les seves pertinences, entre les quals hi havia una quantitat considerable de diners en efectiu, que per seguretat van ser traslladades a la comissaria. D'altra banda, l'acusada es va identificar amb el número de col·legiada.
La dona va fugir amb els diners
Un cop recuperat de la caiguda, l'home es va dirigir a les dependències policials per recollir les seves pertinences. La dona, que continuava fent-se passar per metgessa, es va oferir a acompanyar-lo. Va ser en aquell moment, després que els efectes personals fossin retornats, quan l'arrestada va aprofitar la situació per sostreure-li més de 700 euros en efectiu, tal com es veu a les imatges que ha tingut accés L'Altaveu. El robatori es va produir en pocs segons, i tot seguit la dona va fugir ràpidament.
La dona "recull la seva cartera davant del senyor, que estava a pocs metres assegut a la porta de les dependències, per poder presumptament manipular la bossa i apropiar-se dels diners", ha explicat el caporal Portavies.
No era metgessa
En adonar-se del robatori, la víctima va tornar a la comissaria per denunciar els fets. A partir d'aquí, els investigadors van iniciar una recerca que va permetre confirmar les sospites: la dona no era metgessa i havia usurpat funcions sanitàries de manera deliberada per generar confusió i apropiar-se dels diners de la víctima.
Finalment, la sospitosa va ser localitzada i detinguda com a presumpta autora d'un delicte d'apropiació indeguda i d'usurpació de funcions. La dona, que ja ha passat a disposició judicial i ha quedat en llibertat, compta amb antecedents per fets similars.