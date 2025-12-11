Cau desorientat a les vies del metro i una mossa fora de servei li salva la vida
- L'agent dels Mossos d'Esquadra, Felisa Pozas, ha explicat a L'Altaveu com va viure el rescat
Un home va caure a les vies de la línia 3 del metro de Barcelona després de patir un mareig sobtat mentre es trobava a l’andana. Segons es pot veure a les imatges de seguretat a les quals ha tingut accés L'Altaveu, l’home es mostra desorientat i perd l’equilibri fins a desplomar-se a la zona de circulació dels trens.
En el moment de la caiguda, una dona que era a l’estació va reaccionar de manera immediata. Va activar el botó SOS per demanar assistència i, juntament amb altres persones presents, es va llançar a les vies per intentar retirar l’home i posar-lo fora de perill abans que arribés el següent comboi.
No ho va dubtar ni un minut. La intervenció ràpida del grup va permetre treure la víctima de la via amb seguretat i, posteriorment, va ser atès pels serveis d'emergències. L'home va ser traslladat a l'Hospital Clínic de Barcelona amb lesions lleus.
Una agent dels Mossos d'Esquadra, clau en el rescat
L'Altaveu ha pogut posar cara a la dona que va salvar la vida del jove. És agent dels Mossos d’Esquadra a l'Àrea de Seguretat Ciutadana de la ciutat comtal, i es diu Felisa Pozas.
“No vaig dubtar ni un moment“
"No vaig dubtar ni un moment. Vaig sortir corrents i vaig baixar a les vies amb la intenció d'ajudar l'home per intentar que no patís més lesions”, ha explicat Pozas. Fa trenta-tres anys que pertany al cos de la policia catalana i assegura que ajudar i estar al servei dels ciutadans és el que porta a la sang.
Panells SOS de TMB
En aquest cas, més enllà de l’actuació de l'agent, també va ser molt important la utilització de l'intèrfon d’emergències. Actualment, la xarxa de metro compta amb més de 2.000 panells SOS.
Ricardo Ortega, responsable de seguretat de TMB, ha explicat a L'Altaveu que és molt important actuar, però també avisar: “Si detectem alguna situació d’emergència, demanem als usuaris que utilitzin els panells SOS. Això ens ajuda a treballar en l’emergència des del primer moment.” El centre de control, un cop rebut l’avís de l’incident, atura la circulació de trens de la zona i connecta les càmeres. Això permet, segons explica el responsable de seguretat, desplegar tots els efectius necessaris i actuar amb la màxima seguretat.