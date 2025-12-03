Els consells d'una nutricionista per adaptar la dieta a l'Ozempic: "Prioritzem proteïna i verdura"
- La nutricionista Cristina Capella dona consells per dissenyar una dieta adaptada a l'Ozempic
- El periodista Luis Quevedo explica les claus dels canvis cerebrals
Medicaments com l'Ozempic, que s'utilitzen per tractar la diabetis tipus 2 o en alguns casos per perdre pes, canvien també els hàbits alimentaris. D'alguna manera, els pacients que el prenen "perden la sacietat i a més no tenen sensació de gana", explica la nutricionista Cristina Capella a L'Altaveu. Per això és molt necessari seguir els consells d'un metge o dietista l'hora d'elaborar una dieta equilibrada adaptada a aquesta nova situació. Capella dona alguns consells per evitar patir una mancança de nutrients essencials.
“Necessitem fibra i proteïna per no perdre massa muscular“
D'entrada, aquesta pèrdua de gana fa que les racions de menjar es redueixin considerablement. Per això és important seleccionar els aliments que aporten els nutrients adequats que necessita el cos. "Quan comencem amb aquest tipus de fàrmac prioritzem proteïna i verdura. Perquè necessitem fibra i proteïna per no perdre massa muscular", indica Capella.
Però també pot passar que fins i tot no ens acabem el plat de menjar. Per evitar això, l'experta recomana barrejar diferents aliments en un mateix plat: "Si barregem el pollastre, per exemple, i el posem a dins de l'amanida, ens assegurem que ens estem menjant la verdura i la proteïna".
Una altra idea per completar la dieta és distribuir els àpats. Per exemple, "la fruita, en lloc de posar-la de postres, si no tenim més gana, la podem menjar per berenar o a mig matí", recomana Cristina Capella. Així s'acaba menjant el que necessita el cos malgrat l'efecte del fàrmac, que treu la sacietat.
Dos anys prenent el medicament
Òscar Tamarit ha explicat la seva experiència prenent Ozempic. Ell fa dos anys que va començar amb aquest medicament, ja que pateix diabetis tipus 2 i havia arribat a pesar 230 quilos. Ara pesa 70 quilos menys, i tot això ha estat un procés gradual. "Jo vaig perdent 200 - 300 grams per mes. Això el que fa és que el teu cos no té aquella ansietat [per menjar] i aquell fet d'estar forçat per una dieta [estricta]", explica.
"Jo tenia molt recel perquè això és un enzim que va al cervell, que és el que ens van comentar", assegura Tamarit. Ell ha experimentat com ha anat perdent apetit: "Un menú normal d'un restaurant, jo me'l puc menjar tranquil·lament; abans havia de repetir."
Racions més petites als Estats Units
“S'està donant menys menjar, però el preu mai baixa“
I precisament, alguns locals de restauració dels Estats Units també s'estan adaptant a les noves preferències dels consumidors. "En els pròxims dos anys s'espera que tindrem uns 25 milions d'americans que s'estaran medicant amb productes semblants a l'Ozempic; un 7 % de la població", explica el periodista Edgar Costa des de Nova York. Per això la tendència serà a consumir menys menjar per àpat.
La ciutat que mai dorm és també un exemple d'una tendència creixent: la reducció de les porcions en restaurants i locals de menjar per emportar. "Hi ha barris que són tendència on realment les porcions s'estan reduint. S'està donant menys menjar, però el preu mai baixa", puntualitza Costa. Un canvi que podria estendre's arreu del món, motivat també per l'augment del cost dels aliments.