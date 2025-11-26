Els corrents oceànics que poden canviar el clima per sempre: així es produeixen
- La meteoròloga Mònica Usart explica a L'Altaveu què és l'AMOC: un corrent oceànic que afecta el clima
- 'Mami de tres' alerta dels perills d'exposar els menors a les xarxes
El canvi climàtic és resultat de moltes alteracions que modifiquen l'equilibri de la natura. Normalment, el focus es posa en els gasos d'efecte hivernacle i en la pujada del nivell del mar, però ara la preocupació s'estén també fins a les profunditats dels oceans. Per explicar-ho, cal entendre què és l'AMOC: la Circulació Meridional de Retorn de l'Atlàntic.
"A l'oceà també hi ha uns corrents que van des de l'equador fins als pols i reparteixen l'escalfor", ha explicat la meteoròloga Mònica Usart a L'Altaveu. Metafòricament, es podria equiparar a una "cinta transportadora". El seu efecte es fa notar en el clima mundial: "Això fa que es reguli el clima del planeta".
L'AMOC explica, per exemple, que es pugui viure en zones de Noruega que estan a la mateixa latitud que Alaska, on, en canvi, no s'hi pot estar per les baixes temperatures. De la mateixa manera, hi ha indrets com San Francisco, on aquests corrents fan que baixin les temperatures a l'estiu i fins i tot hi ha boira.
Un experiment per entendre els corrents oceànics
Danae Boronat i la meteoròloga Mònica Usart han recreat amb un experiment com funcionen aquests corrents oceànics que regulen les temperatures. Per fer-ho, només han necessitat una peixera, aigua calenta, aigua freda i sal. També han fet servir un colorant per mostrar la interacció entre els diferents corrents.
Primer de tot, han posat aigua freda amb sal en un got amb colorant blau. Després, han fet el mateix amb aigua calenta, però en aquest cas de color vermell. Ha arribat el moment decisiu: llençar el contingut dels gots en una peixera tot alhora. De manera natural, l'aigua càlida sura cap a dalt. "Es va situant la càlida per la part de dalt, que seria aquesta aigua que va de l'equador cap al pol. I quan arriba al pol, aquesta aigua es refreda, s'enfonsa cap a baix i torna", ha explicat Usart.
Però hi ha un problema que pot trencar aquest moviment: la salinitat. "Si es desfà el gel de Groenlàndia, aquesta aigua que aporta al mar, és una aigua dolça", ha detallat la meteoròloga. I aquesta és la clau: en canviar la salinitat, l'aigua ja no s'enfonsa. "Estàs afluixant cada cop més aquest corrent i si col·lapsa no aconseguiràs que l'aigua càlida arribi al pol", ha conclòs l'experta.
Les conseqüències del col·lapse
En cas que l'AMOC es freni, tindrà un impacte directe en les temperatures d'Islàndia i en tot l'oest d'Europa. "Podrien baixar entre 5 i 10 graus les temperatures, però de manera permanent", ha alertat Mònica Usart. En definitiva, les temperatures cada cop seran més extremes, amb el consegüent impacte en les espècies que habiten la Terra.