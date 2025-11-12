'Mami de tres' alerta dels perills d'exposar els menors a les xarxes: "Estan en una edat molt fràgil"
- La creadora de contingut Helena Fernández, coneguda com a "Mami de tres", explica els perills del sharenting
- La divulgadora científica Evelyn Segura explica per què els fruits d'aquest arbre japonès generen pudor
L'anglicisme sharenting, fruit de la unió entre els termes "compartir" i "criança", expressa una pràctica molt habitual entre els pares: compartir contingut dels fills a les xarxes socials. Una pràctica aparentment inofensiva pot implicar moltes vegades conseqüències no desitjades.
"Jo no vull que ningú pugui opinar de l'aspecte dels meus fills", assegura la influencer Helena Fernández a L'Altaveu de La 2Cat. Ella va començar a crear contingut amb el nom de "Mami de tres" i, malgrat les peticions dels seus seguidors, va decidir que no volia exposar els fills menors.
El seu cas contrasta amb el d'altres influencers amb milions de seguidors que no protegeixen la imatge dels seus fills o fins i tot generen diners exposant-los.
Els perills de les xarxes
"Trobo que és una decisió personal: ells han de decidir quan, com i en quin moment i si volen; perquè potser no volen formar part de les xarxes", ha expressat Fernández. La creadora de contingut també ha remarcat la importància de protegir-los de què els facin una identitat falsa i també del material decomissat als pedòfils.
Però els perills van més enllà: "Crec que estan en una edat molt fràgil en què, si veuen segons quins comentaris de desconeguts, els pot fer una ferida en l'autoestima".
““
Les dades del sharenting
El 81% dels nadons són a internet abans de complir els sis mesos d'edat i el 89% de les famílies comparteixen fotografies dels seus fills com a mínim un cop al mes, segons un informe de la fundació Safe OnLine. Un cop es pengen a les xarxes socials, la família perd el control de les imatges: un 72,2% del contingut decomissat a pedòfils duals eren imatges quotidianes.
L'estudi també remarca que el 42% dels nens a Espanya han assegurat que senten vergonya dels continguts que comparteixen els seus pares. Per tot això, el Ministeri de Joventut i Infància prepara una norma per protegir la privacitat dels menors.
Les recomanacions dels experts
Per evitar riscos innecessaris, els experts recomanen no compartir, d'entrada, imatges dels menors d'edat ni d'esquena ni amb la cara tapada. També és aconsellable comentar-ho amb la família i amics per evitar que ells tampoc ho facin.
Des de la fundació Safe OnLine també recomanen evitar fer m'agrada a les publicacions que normalitzen l'exposició dels més menuts a les xarxes. Al cap i a la fi, aquest és un repte que comença a casa, però que va més enllà i requereix la conscienciació de tothom.