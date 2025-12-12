Passió per les gildes: la tapa que s'ha convertit en un símbol d'actitud
- La gilda inspira roba, complements i art corporal en un fenomen inesperat entre els millennials
Les gildes s’han convertit en la nova febre gastronòmica i estètica dels millennials. Aquesta tapa senzilla combina habitualment una oliva, bitxo i una anxova, unides per un escuradents i és freqüent demanar-la a l'hora de l'aperitiu, en un bar i amb amics.
Curiosament, el que durant dècades havia estat un clàssic de barra de bar, ha ressorgit amb una força insospitada: ara les gildes no només es mengen, sinó que també s’exhibeixen. Dessuadores amb il·lustracions minimalistes, bosses de tela, clauers i fins i tot col·leccions de joieria inspirada en l’oliva, el bitxo i l’anxova triomfen a les xarxes. La gilda ha superat el seu origen humil per convertir-se en un símbol pop d’actitud i personalitat.
Les gildes, un estil de vida
Marina Gascó ha explicat a L’Altaveu la seva passió per les gildes, que ha convertit gairebé en un estil de vida. El que l'atrau no és només el gust intens, directe, sense concessions, sinó "tot el que transmet la gilda: caràcter, força i un puntet de rebel·lia". Segons ella, és la tapa que millor representa la seva generació, i això ha fet que fins i tot la seva dona li regalés fa poc unes arracades amb la forma de la famosa tapa.
La seva devoció ha arribat tan lluny que, en directe al programa, la Marina s’ha fet un tatuatge de gilda al braç. L’Aza, la tatuadora de Gold Street, explica que no és el primer cop que posa tinta a un dibuix així: “En els darrers mesos hem tatuat gildes a quatre persones diferents”.
El passat de la gilda
El famós aperitiu va ser batejat en honor al paper interpretat per l’actriu Rita Hayworth a la pel·lícula Gilda. A la cinta, el personatge principal pateix diverses agressions masclistes; tot i això, tal com explica el col·laborador Òscar Broc, “als anys quaranta aquesta pel·lícula representava el paper de la dona d’una forma molt atípica. El masclisme imperava”.
D’altra banda, la periodista Chelo Garcia-Cortés matisa que justament per això el personatge és tan icònic, malgrat les agressions que mostra la pel·lícula: "Hayworth encarna una dona que sap aixecar-se, que es reivindica i que es planta davant d’allò que l’oprimeix". Una força que, segons la periodista, connecta de manera sorprenent amb l’esperit rebel i contundent que avui simbolitza la gilda.