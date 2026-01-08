Parla la víctima del terrible assalt a Colomers: "Em van lligar les mans amb brides"
- L'home explica a L'Altaveu que els lladres se'n van endur joies, un telèfon mòbil i 3.000 euros en efectiu
La matinada d'aquest dimecres, una família de Colomers, al Baix Empordà, ha patit un assalt de pel·lícula. Cinc homes encaputxats han entrat per la terrassa amb una pistola, tot apunta simulada, mentre la família dormia a l'interior. Els fets han passat cap a dos quarts de sis del matí.
“Em van demanar directament 30.000 euros“
Ara, poques hores després, L'Altaveu ha pogut parlar en exclusiva amb el pare de la família que va patir l’assalt, M., tot i que fora de càmera, ja que no vol posar en perill la seva dona i el seu fill. “Els lladres van accedir al domicili a punta de pistola, em van lligar amb unes brides les mans i em van demanar directament 30.000 euros”, assegura.
Se'n van endur joies, diners i un telèfon mòbil
Com que no els va aconseguir, la víctima explica al programa de La 2Cat que es van emportar diverses joies, el seu telèfon mòbil i diners en efectiu procedents de la recaptació del seu negoci. “Es van emportar uns 3.000 euros en efectiu, i el que més em sobta és que no vaig dir a ningú quin dia tenia els diners de la botiga”.
Abans de marxar, M. explica que un dels assaltants li va dir textualment: «Que sàpigues que venim de part d'una noia, que m'ha fallat i la teva casa és la meva recompensa».
Els assaltants van fugir sense causar ferits i no va ser fins després, quan la família va comprovar que ja no hi havia perill, que van alertar els serveis d'emergències. Agents dels Mossos es van desplaçar fins a l'habitatge per recollir proves i obrir diligències.
La víctima demana justícia
La víctima, encara recuperant-se de l'ensurt, demana justícia i “mà dura” pels lladres, i també que els autors d'aquest robatori siguin localitzats com més aviat millor per evitar que fets com aquest es tornin a repetir. Ho demana amb una sola paraula, i en majúscules: “Justícia”. La investigació ha quedat en mans de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de Girona. De moment, no consten detencions i la recerca continua oberta.
No és la primera vegada que a Colomers es produeixen robatoris en habitatges. De fet, fa poc menys d'un mes, l'Ajuntament de Colomers i els Mossos van fer una xerrada per tranquil·litzar els veïns, en què també van assegurar que "normalment no hi havia violència" en els robatoris, com ha explicat la Bianca, una veïna de la localitat, al programa de La 2Cat.