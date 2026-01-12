La generació Z dona menys importància al sexe: una experta explica per què
- L'antropòloga Bruna Álvarez contextualitza a L'Altaveu el canvi d'hàbits sexuals en els joves
Els hàbits sexuals de la generació Z han evolucionat: el sexe presencial ha donat pas a altres tipus de pràctiques més virtuals. També hi ha hagut un canvi pel que fa al nombre de parelles: els més joves afirmen haver mantingut relacions amb més persones diferents que altres generacions.
Segons el CIS, el 31,5% dels joves d'entre 18 i 24 anys assegura que el sexe és poc important. Però, això sí, l'estudi indica també que els joves tenen més parelles diferents: un 32% afirma haver tingut de cinc a deu parelles sexuals diferents.
Les causes explicades per una antropòloga
La sexualitat s'ha anat obrint des dels anys setanta fins a l'actualitat, però malgrat això, no s'ha arribat a una normalització completa. "No s'ha acabat de normalitzar, perquè, per una banda, continua sent un tabú i això es nota molt en què no hi ha educació sexual i després hi ha una sobreexposició: l'accés a la pornografia comença a partir dels 8 anys", explica l'antropòloga Bruna Álvarez a L'Altaveu de La 2Cat.
“La pornografia no és un sexe real“
Precisament, amb els continguts explícits, es generen expectatives impossibles de satisfer. "La pornografia no és un sexe real. Llavors això també crea unes expectatives molt altes que aquí sí que veiem que, quan parlem amb sexòlogues o ginecòlogues, ens estan informant que arriben adolescents i persones joves amb problemes, per exemple d'atraccions, perquè volen fer allò que han vist [als vídeos porno]", assegura Álvarez.
Tot això es pot veure agreujat per la falta d'educació sexual, segons explica l'antropòloga: "No hi ha una educació sexual que ens ensenyi com hem de mirar pornografia". I això, al capdavall, pot generar frustració entre els més joves.
Del món físic al món virtual
Una de les altres causes que podria explicar la falta d'interès pel sexe físic seria l'augment d'altres pràctiques, també el sexe virtual. Les mateixes dades del CIS han constatat un augment de la masturbació entre la gent jove. "A vegades hi ha inclús por del contacte amb les persones, perquè també hi ha molta relació digital", argumenta l'antropòloga Bruna Álvarez.
Segons explica l'experta, aquestes pràctiques sexuals digitals no impliquen alguns dels inconvenients que poden sorgir en persona: "El contacte físic amb una altra persona a vegades genera unes incomoditats que si estàs tu sol amb una pantalla amb pràctiques sexuals a distància, encara que sigui amb una altra persona, no n'hi ha".