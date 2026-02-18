L'alcalde de Cervera denuncia el caos a l'autovia A2: "Hi ha hagut 7 anys de manca d'inversions"
- Jan Pomés, paer en cap de Cervera ha denunciat a l'Altaveu al pati la falta de manteniment a l'autovia A-2
L'estat de l'autovia A2 ha empitjorat dràsticament arran dels recents temporals de pluja i neu. El mal estat de l'asfalt a la Ribera d'Ondara ha provocat una perillosa successió d'avaries i retencions en plena operació sortida de divendres. Els alcaldes dels municipis propers a la via denuncien una falta de manteniment que posa en risc la seguretat dels conductors en una de les artèries principals de Catalunya.
“Fins al 2018 no hi havia cap projecte sobre la taula“
Un dels polítics que coneix millor la situació és Jan Pomés, paer en cap de Cervera, qui ha mantingut converses sobre el manteniment de l'autovia A2 amb Óscar Puente, ministre de Transports i Mobilitat Sostenible. "Hi ha hagut 7 anys de manca d'inversions", denuncia Pomés a l'Altaveu al pati. "Fins al 2018 no hi havia cap projecte sobre la taula per fer reparacions", afegeix l'alcalde.
El clima advers, clau en el mal estat de l'autovia
Els problemes al paviment s'han agreujat especialment amb la situació climatològica. Fins i tot, les nevades recents han provocat que, en llençar sal a la carretera, l'aigua entrés més endins. "El que ha fet això és que ha anat rebentant [l'asfalt] poc a poc i en l'últim mes ha empitjorat el que no havia empitjorat en els últims anys", assenyala el paer en cap.
“És l'asfalt original de quan es va fer la mateixa carretera“
Una situació que arriba tot just a un mes de la data prevista d'inici de les actuacions de manteniment que s'havien previst des del ministeri. "Faltaven justament aquests 13 quilòmetres des de Cervera fins a la Panadella, que és l'últim tram que falta per acabar de renovar i que encara és l'asfalt original de quan es va fer la mateixa carretera", apunta Pomés.
Haurien de tornar els peatges?
La Cambra de Comerç veu indispensable recuperar els peatges pel dèficit creixent d'inversió en infraestructures. "L'objectiu és reduir la intensitat actual d'ús de les carreteres d'alta prestació i amb la recaptació que s'obtindrà es pot fer més prevenció i dotar millor la xarxa d'infraestructures viàries", defensa Josep Santacreu, president de la cambra, a l'Altaveu al pati.
Però aquesta és una mesura polèmica: els conductors haurien de pagar 515 milions d’euros cada any, segons dades del 2021. Uns diners que sortirien de butxaques dels usuaris de les vies i anirien directament cap a les empreses concessionàries encarregades del manteniment.
En definitiva, amb peatges o sense, s'haurà de trobar una solució que permeti garantir la seguretat i el bon estat de les infraestructures. Un cost que, mitjançant impostos o a càrrec dels conductors que en facin ús.