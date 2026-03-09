Veïns indignats per les caques de cabra que omplen les voreres de Sant Climent
- Els animals passen pels carrers del poble com a part d'un projecte per desbrossar el sotabosc
- Harvard vincula el consum de cafè amb un menor risc de patir demència
Pedro Muñoz viu des de fa més de 25 anys a Sant Climent de Llobregat i, des de fa uns mesos, uns entranyables animals passen davant de casa seva per anar cap a la riera de les Comes. Passen els animals i, com és natural, excrementen a la via pública. Això fa empipar els veïns. "I el problema es manté tota la setmana perquè, en aquest poble, la neteja, brilla per la seva absència", es queixa Muñoz a L'Altaveu al pati de La 2Cat.
“El problema és que no ho netegen“
Segons expliquen, des del mes de desembre hi passen una quarantena de cabres i una vintena de burros catalans cada dia, de dilluns a dissabte. Els veïns remarquen que no estan en contra del projecte i que, de fet, els sembla positiu que els animals passin a prop de casa seva i facin una feina de desbrossar el sotabosc. "La feina que fan és brutal contra els incendis que puguin succeir. El problema és que no ho netegen", apunta Muñoz.
Els residents expliquen que quan surten de casa sovint es troben cagades de cabra escampades per terra. Són restes molt petites que queden a la via pública i que, amb el pas dels dies, generen una forta olor. Per aquest motiu, reclamen a l'Ajuntament que adopti mesures de neteja o manteniment per evitar aquesta situació. Pedro assegura que, en alguna ocasió, fins i tot ha trobat excrements de cabra al portal de casa seva.
“Hi ha un silenci administratiu en l'àmbit local“
També critiquen la lentitud en la resposta municipal. Segons remarquen, la primera reclamació presentada a l’Ajuntament va trigar més de 40 dies a obtenir resposta, mentre que la segona encara no ha estat contestada: "Hi ha un silenci administratiu en l'àmbit local."
Efecte crida
Aquesta situació ha fet que fins i tot els mateixos veïns hagin de netejar la seva part de vorera. De retruc, també creuen que això ha generat un efecte crida, perquè alguns propietaris d’animals domèstics, com ara gossos, no recullen els excrements. Per això, al mateix carrer apareixen cada dia caques de gossos, cabres i altres animals.
Malgrat les queixes, els afectats insisteixen que no qüestionen el projecte ni el pas dels animals, sinó que demanen que el consistori garanteixi la neteja de l’espai públic perquè els veïns no hagin de conviure amb excrements a la porta de casa seva.
El propietari de les cabres i els burros, en declaracions fora de càmera a L'Altaveu, explica que intenten netejar al màxim el carrer quan passen amb els seus animals. Afirma que no volen que s’oblidi el gran valor que té aquest projecte per al medi natural i recorda que l’objectiu principal és desbrossar el sotabosc i preservar l’entorn.