Fereixen un home i, quan arriben els Mossos, se'n troben un altre dins d'un armari
- Els agents, que han anat al lloc dels fets per atendre el ferit d'arma blanca, han identificat un altre home amb citacions pendents
Una persona ha resultat ferida aquest dilluns al vespre després de patir una agressió amb arma blanca a l'interior d'un pis ocupat a Barcelona, a l’Eixample. La víctima, segons avança l'Altaveu, presentava diversos talls a la mà que van requerir punts de sutura. Tot apunta que l'agressió s'hauria comès amb una fulla de ganivet i s'està investigant què hauria motivat aquest nivell de violència, ja que les primeres informacions expliquen que entre víctima i agressor no hi hauria cap relació.
Fins al lloc s'hi van desplaçar cinc patrulles de seguretat ciutadana dels Mossos i una unitat del Sistema d'Emergències Mèdiques per atendre la persona ferida. Posteriorment, va ser traslladada a l'Hospital Sagrat Cor per rebre atenció mèdica.
Segons expliquen fonts policials a l'Altaveu, l'agressió s'hauria produït dins del domicili, concretament a l'habitació de la víctima, i l'autor dels fets es trobava inicialment al pis. Tanmateix, quan les patrulles van accedir a l'habitatge, aquesta persona ja no hi era; havia fugit.
Una persona amagada dins l'armari
Durant les comprovacions al domicili, els agents es va trobar un escenari força curiós: van localitzar entre quatre i cinc persones a l'interior del pis. Una d’elles es trobava tancada en una habitació, dins d'un armari, i es negava a sortir. S'amagava perquè tenia citacions pendents, però va quedar finalment identificada.
La policia catalana manté oberta la investigació per aclarir les circumstàncies dels fets i localitzar l'autor de l'agressió, un home d'edat avançada i corpulent, que estaria identificat, però que encara no s'hauria localitzat.
L'edifici, font de problemes
L'edifici que acull el pis ocupat on es van produir els fets dilluns a la nit, segons alguns testimonis, és un niu de problemes des de fa temps. Asseguren que hi ha moltes baralles, moltes entrades i sortides estranyes i que les visites de la policia ja s'han convertit en el pa de cada dia.
"Sempre trenquen coses i fa olor de cànnabis", assegura la Yasmina, una veïna del mateix bloc de pisos a l'Altaveu. Altres veïns asseguren que algunes persones es presenten allà afirmant que el seu mòbil robat es troba prop d'aquell immoble. "Venen per aquí i em diuen: «Em posa que el meu mòbil està aquí, i me l'han robat»", afirma un dels testimonis que ha volgut mantenir-se en l'anonimat.