Harvard vincula el consum de cafè amb un menor risc de patir demència
- El doctor Jordi Mestres explica els beneficis de prendre cafè a l'Altaveu
Un gest tan habitual com beure cafè podria tenir beneficis més enllà de mantenir-nos desperts. Un estudi de la Universitat de Harvard ha vinculat el consum de tres cafès al dia amb un menor risc de desenvolupar demència. Els investigadors han recollit les dades de 130.000 persones al llarg de 40 anys. Les persones que consumien 300 mg de cafeïna al dia van mostrar una incidència de demència de fins a un 18% menys.
"El que s'ha vist és que les persones que prenen més cafeïna tenen menys risc d'Alzheimer i les que no en prenen gens tenen més risc", explica el periodista científic Josep Corbella a l'Altaveu de La 2Cat. A partir dels 300 mg al dia, que equivaldria a entre tres i quatre tasses, el cafè no mostra una millora cognitiva significativa. Això sí, pel que fa a la mesura en tasses tot depèn del tipus de cafè: per exemple, les càpsules acostumen a tenir menys quantitat, segons el periodista.
Els consells d'un metge
"L'estudi no vol dir que, si ens prenem cafès, ja estarem fora de risc de pati Alzheimer", matisa el doctor Jordi Mestres, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Es tracta d'un estudi que demostra certa associació i, per tant, encara cal aprofundir més en els resultats abans d'arribar a conclusions precipitades. "Aquestes persones prenien cafè, a part d'altres coses que feien molt probablement", assenyala. Unes activitats i hàbits que, malgrat no sortir en l'estudi, podrien haver influït en els resultats.
“El cafè pot provoca insomni, nerviosisme...“
Respecte als límits que ens hauríem de posar en el consum de cafè, Mestres recomana no abusar, ja que pot generar efecte rebot. "Amb el cafè, el que hem de vigilar, com a estimulant que és, no fer-ne un abús, perquè pot provocar insomni, nerviosisme..." El doctor també adverteix sobre els possibles efectes de prendre cafè en dejú, ja que pot incrementar l'àcid en l'estómac i "pot ser que tinguis molèsties digestives justament per la cafeïna."
Col·lectius de risc i advertències
"En població general el cafè és segur", explica Mestres. Però hi ha certes persones que poden reaccionar malament a la cafeïna. "Hi ha persones amb les quals s'ha de vigilar, sobretot aquelles persones que es posen molt nervioses", assenyala. També és important evitar consumir cafè a partir de mitja tarda, ja que podria causar insomni. El metge també posa el focus en "aquestes famoses begudes que s'estan posant molt de moda entre la gent jove que estan supercarregades de cafeïna."
És a dir, el més important és conèixer com reacciona el nostre cos davant la cafeïna i administrar els cafès en conseqüència. I respecte a la prevenció de la demència, entendre que es tracta d'un estudi molt interessant, però que queda encara molt per descobrir en els efectes de la cafeïna en el cervell.