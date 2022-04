El Sindicat de Llogateres ha condenado este jueves que el TC haya estimado el recurso de inconstitucionalidad y "recorte el derecho a la vivienda en beneficio de los intereses del lobby inmobiliario". "El TC ha hecho el trabajo sucio a la patronal inmobiliaria", ha asegurado en la rueda de prensa.

La regulación de alquileres ha beneficiado, ha afirmado esta entidad, a más de 160.000 arrendadores el último año en Cataluña y ha conseguido bajar los alquileres una media del 5 % en las ciudades reguladas, en las que vive el 70 % de la población catalana, según sus datos.

El próximo sábado ya se ha convocado una concentración de rechazo en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, ha anunciado el Sindicat.

