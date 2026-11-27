La campanya tanca amb una divisió dels blocs evident i missatges per captar el vot indecís
- Els candidats per Barcelona xoquen en immigració en l'últim debat de la campanya
Els partits apuren els últims actes i intervencions a hores que finalitzi la campanya electoral. Els candidats per Barcelona treuen tota l'artilleria de cara a aquest diumenge.
El PSC ha apel·lat els votants de Junts per aconseguir una mobilització massiva contra PP i Vox. Els de Puigdemont auguren que tornaran a tenir un paper important en la formació del govern. I mentrestant, Feijóo a Barcelona ha dit que confien en la victòria i que són conscients que Catalunya pot ser la clau.
L'últim debat de la campanya ha estat al matí, on han destacat les acusacions creuades entre dretes i esquerres, sobretot en immigració. Els candidats, a més a més, han valorat el debat a quatre entre Sánchez, Feijoo, Colau i Abascal.
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23:07
Quin partit s'ajusta més a les teves idees? Fes el test d'afinitat política d'RTVE
Aquest divendres s'han celebrat els actes de tancament de la campanya electoral, després de quinze dies de mítings, debats i intervencions dels candidats. En l'última jornada, les formacions han adreçat els seus missatges especialment als votants indecisos, en una campanya marcada per les crides a concentrar el vot. Ara, la ciutadania té al davant la jornada de reflexió abans d'assistir diumenge a les urnes.
A RTVE Catalunya hem preparat un test d'afinitat política perquè puguis comparar les teves posicions amb les propostes dels diferents partits que concorren a les eleccions. A través de 40 preguntes sobre deu àmbits temàtics, podràs comprovar amb quines formacions coincideixes més i en quines qüestions hi ha més diferències.
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22:50
Programa especial de Ràdio 4 | Tancament de campanya electoral.
Fem balanç d’una campanya marcada per les crides a la mobilització del vot i per l’entrada de nous elements a l’agenda informativa. L'amnistia, les mesures socials i una vaga general rèvia.
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21:44
Junts demana el vot per decidir a Catalunya: "O Catalunya o Espanya".
La candidata de Junts a les eleccions generals, Míriam Noguera, ha demanat el vot per decidir què passa a Catalunya la pròxima legislatura. La candidata ha demanat que Catalunya torni a estar al centre, tal com insisteix el programa electoral de la formació. Davant la disjuntiva que els ciutadans escullin entre el bloc de dretes o esquerres, Noguera ha avisat que, si Junts no és decisiva, Catalunya no existirà i quedarà "arraconat, de decorat".
“¿ @MiriamNoguerasM, cap de llista a les eleccions del 29N: "Nosaltres volem representar tota aquella gent que té Catalunya al cap i al cor, que la posen com a prioritat i sense complexos, per arribar a una Catalunya independent. Nosaltres seleccions catalanes, els altres seleccions espanyoles. Nosaltres no ens equivoquem de país"“— Junts per Catalunya¿ (@JuntsXCat) November 27, 2026
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21:17
Colau tanca la campanya del Front Ampli entre crits d'"Ada remuntada": "A nosaltres ningú ens callarà".
La candidata del Front Ampli (FA) a les eleccions del 29 de novembre, Ada Colau, ha tancat aquest divendres la seva campanya amb un acte amb més de 4.000 persones a Madrid, on s’ha repetit una consigna entre el públic: "Ada, Ada, Ada, Ada remuntada". En plena ressaca del debat a quatre, on el popular Alberto Núñez Feijóo va dir que Colau estava "calladeta" davant el PSOE, la candidatura ha apel·lat a contrarestar les enquestes i mobilitzar l’electorat més enllà del "vot útil" al qual crida Pedro Sánchez. "A nosaltres ningú ens callarà", ha asseverat Colau, envoltada dels ministres de Sumar, amb Yolanda Díaz al capdavant. "Si no es rendeix una persona com Maricarmen, com voleu que ens rendim els altres?", ha afegit.
“El Frente Amplio no se va a rendir jamás. Sabemos lo que está en juego. El domingo vamos a salir a votar, y no lo haremos por miedo, lo haremos con ilusión. A ganar con ilusión, por un país valiente y diverso. ¡El 29N, vota Frente Amplio! https://t.co/Qn5aZsdMIL“— Ada Colau ¿¿¿ (@AdaColau) November 27, 2026
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21:05
Els partits espremen les últimes hores de campanya per captar el vot dubtós.
Aquest dissabte és jornada de reflexió i, diumenge, dia de cita amb les urnes. Els partits estan rematant els missatges per consolidar el vot i convèncer els indecisos.
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20:58
Albiol augura un gran resultat a Barcelona.
El candidat del PP per Barcelona, Xavier García Albiol, ha augurat que el PP obtindrà el pròxim diumenge a Barcelona un resultat que molt poques persones esperen. Espera tenir representació "no només a Lleida, sinó en el conjunt de les quatre províncies de Catalunya". Mentre que, alhora, ha demanat no confiar-se perquè "encara no hi ha res segur".
“Tanco aquesta campanya tan decisiva a #Lleida al costat de @xavipalaulleida i del nostre candidat @RogerMele, que amb el suport de tots, a partir de diumenge, serà la veu de Lleida al Congrés dels Diputats. Aquest diumenge ens juguem dos models: el de @NunezFeijoo, amb un equip d¿experts i amb mi portant al Congrés la llei contra l¿okupació il·legal, o el de Sánchez amb Colau com a vicepresidenta. Tu decideixes. Vota el canvi necessari, vota @ppopular. ¿¿“— Xavier García Albiol (@Albiol_XG) November 27, 2026
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20:45
Illa fa una última crida a catalanistes i demòcrates.
El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha apel·lat a socialistes, catalanistes i demòcrates per guanyar "per golejada" a Vox i PP el 29-N. "És el vot de la vostra vida", els ha assegurat durant l'acte de tancament de la campanya electoral. A més, Illa els ha promès que el PSC "estarà al servei de defensar l'autogovern, del català i dels serveis públics". Per la seva banda, el cap de llista socialista, Jordi Hereu, ha reivindicat "el poder de l'amor i de l'esperança" contra "la intolerància, els senyors de la guerra i el gran diner" i ha admès que tot i que fa un mes "no les tenia totes", s'ha demostrat que "l'esperança sempre és més forta que la involució".
“Diumenge hi ha moltes paperetes, però dues opcions: Pedro Sánchez o Feijóo i Abascal. O més serveis públics o retallades. O l¿habitatge com a dret o com a negoci. O pensions dignes o retrocessos. O una Espanya plural o una Espanya uniforme. https://t.co/HM96o2nOa0“— Socialistes PSC/¿ (@socialistes_cat) November 27, 2026
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20:08
El tancament de campanya de Front Ampli a Madrid amb Colau i Urtasun, de gom a gom.
L'afluència de simpatitzants al tancament de campanya de Front Ampli ha desbordat les expectatives i al voltant d'un miler de persones s'han quedat sense poder entrar al recinte 'La Nave' de Villaverde a Madrid, que té una capacitat per 4.000 persones.
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19:50
Els partits posen el punt final a la campanya electoral.
Ultim dia de campanya electoral amb els partits polítics repartits arreu del territori amb els actes de clausura. A la demarcació de Barcelona: PSC, ERC i Junts. Front Ampli a Madrid. El Partit Popular a Lleida i Vox, a València.
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19:17
Rufián agraeix el suport de Maragall i Salellas.
El candidat d'ERC al 29-N, Gabriel Rufián, ha agraït aquest divendres el suport de l'exlíder republicà Ernest Maragall i l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, i ha promès "intentar ser digne del seu vot". També ha apel·lat de nou a l'electorat socialista. "El PSC no mereix el vostre vot", ha defensat en el primer dels dos actes de tancament de campanya del partit, a l'Hospitalet de Llobregat. Rufián ha qualificat de "victòria de campanya" que Junts passi "al racó de pensar" després del 29-N. D'altra banda, el president d'ERC, Oriol Junqueras, ha instat a no conformar-se amb "res que no sigui la victòria", i la seva secretària general, Elisenda Alamany, ha reclamat "no entregar" la defensa de Catalunya als socialistes.
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18:33
500 notaris catalans estaran de guàrdia per la jornada electoral del 29-N.
El Col·legi Notarial de Catalunya ha detallat que hi haurà uns 500 fedataris de guàrdia durant la jornada electoral d’aquest diumenge. La tasca d’aquests professionals és donar fe pública de qualsevol incidència i que requereixi la seva presència, sigui per petició de la ciutadania, els candidats, apoderats, interventors i representants dels partits polítics que concursen als comicis, a més dels organismes electorals. D’altra banda, el col·lectiu notarial ha precisat que, fins al 19 de novembre (data límit per exercir el sufragi per correu), ha resolt més de 150 consultes sobre el procediment de poders electorals. Un servei gratuït per aquelles persones incapacitades per desplaçar-se al centre de votació i per poder garantir el dret a vot.
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17:35
5.000 Mossos i 3.000 policies locals vetllaran les urnes aquest diumenge.
Els Mossos d'Esquadra desplegaran aquest diumenge el dispositiu especial URNA 2026 amb motiu de les eleccions generals, en el qual 5.500 efectius de la policia catalana i 3.000 Policies Locals vetllaran per la seguretat en els 2.674 col·legis electorals de Catalunya i treballaran per a garantir el dret a vot i el normal desenvolupament de la jornada. Els principals objectius del dispositiu són garantir la seguretat dels col·legis electorals, preservar l'ordre públic, protegir les persones i les instal·lacions vinculades al procés electoral, prevenir i gestionar incidències i assegurar el correcte desenvolupament de totes les fases de la jornada electoral, des de l'obertura dels centres de votació fins a la finalització de l'escrutini.
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17:07
Junqueras creu que ERC es quedarà a prop de doblar diputats.
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que obtenir 11-12 diputats en el Congrés en les eleccions generals del diumenge és una "xifra raonable", la qual cosa suposaria doblegar els 7 diputats que tenen ara. "Això sempre sembla mal dir-ho i pot sonar molt pretensiós si dic una xifra que a vosaltres us sembli alta, però estic convençut que en aquests moments hem d'estar entre els 11-12 diputats. Crec que és una xifra raonable", ha sostingut. També ha destacat que treure un segon diputat d'ERC en les circumscripcions de Lleida, Girona i Tarragona anirà en detriment de PP o Vox: "Tots els electors de Girona, de Lleida i de Tarragona han de saber que si no voten a ERC, probablement ERC no farà el segon diputat en les seves circumscripcions respectives i, en canvi, qui guanyarà diputat serà el PP o Vox", ha avisat.
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16:42
Els candidats per Barcelona dedicaran la jornada de reflexió a la família i l'esport.
El candidat del PSC, Jordi Hereu, ha avançat que farà un dinar familiar i visitarà la seva mare de 97 anys. El cap de llista de Vox, Juanjo Aizcorbe, també farà un dinar amb la seva dona i els seus fills i si pot anirà a missa. El ministre de Cultura i candidat de Front Ampli, Ernest Urtasun, ha anunciat que aprofitarà el dissabte per anar al cinema amb la família. Gabriel Rufián vol sortir a córrer al matí, mentre que Xavier García Albiol passarà pel gimnàs i Míriam Nogueras intentarà fer una sessió de boxa. A més, els candidats del PP i Junts han coincidit a acabar el dia en un vespreig amb amics.
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16:00
El PSC esprem al màxim l'estratègia pels indecisos: apel·len també als votants de Junts.
El candidat del PSC, Jordi Hereu, ha apel·lat directament als votants de Junts per defensar l'autogovern de Catalunya i "derrotar" a qui "amenaça" les institucions catalanes, en referència a PP i Vox. En una roda de premsa organitzada per l'ACN, Hereu ha aprofitat l'últim dia de campanya electoral per demanar el vot del "catalanisme moderat". Assegura que "no és una opa" sinó una apel·lació a la "responsabilitat" i a una "decisió estratègica" en defensa de Catalunya. Preguntat per si els socialistes estan disposats a parlar amb Junts després del 29-N, ha respost que volen comptar amb "qualsevol grup" que vulgui formar part d'una majoria. "Comptem amb ells, com amb ERC i el Front Ampli per anar sumant i avançar", ha afegit.
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15:45
El PPC demana el vot prestat a l'electorat d'esquerres i independentista.
El candidat del PP a les eleccions generals, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat el vot "prestat" a l'electorat d'esquerres i independentista aquest 29-N que vol "un canvi". Ha afirmat que no pretén demanar a ningú "que canviï la seva ideologia" perquè "es pot pensar diferent i voler el mateix". També ha reivindicat la seva voluntat de fer del PP "la casa comuna" dels catalans, "pensin el que pensin i votin el que votin".
“A los catalanes que no saben qué votar y que se sienten políticamente huérfanos, les decimos que seremos la voz de todos los catalanes en el Congreso de los Diputados. @Albiol_XG https://t.co/6c6l21d7CN“— PP de Catalunya (@PPCatalunya) November 27, 2026
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15:23
La divisió entre esquerres i dretes torna a fer-se visible en l'últim debat.
La divisió entre blocs d'esquerra i dreta ha tornat a protagonitzar l'últim debat electoral de candidats catalans a les eleccions generals del 29 de novembre, que cobren forma en la recta final abans dels comicis. El PSC ha alertat de "l'amenaça" de PP i Vox; el Front Ampli també ha carregat contra els populars i ha demanat directament a Albiol que retiri la pancarta, escrita en castellà i àrab, adreçada als "delinqüents". ERC ha qüestionat les propostes del líder del PP i alcalde de Badalona, a qui ha qualificat de "cunyat". El PP ha respost assegurant que hi ha "un problema de seguretat amb persones originàries del Magreb". Per la seva banda, Junts ha demanat "control" i Vox ha insistit que "no hi cap ni un immigrant més". Els partits han consolidat les seves posicions i l'enfrontament entre els dos blocs.
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15:10
Els partits treuen tota l'artilleria electoral.
El debat a quatre d'aquest dijous i els últims actes abans de votar centren l'últim dia de campanya de les eleccions generals aquest diumenge 29 de novembre. Feijóo confia en la victòria conscient que Catalunya pot ser clau, el PSC crida a la mobilització massiva perquè s'hi sumin els votants de Junts i Nogueras creu que la seva formació tornarà a ser determinant aquestes eleccions.
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14:55
La polèmica per les paraules de Feijóo a Colau marca el final de campanya.
Les paraules d'Alberto Núñez Feijóo sobre Ada Colau han protagonitzat l'última jornada de campanya electoral. El PP defensa que les seves declaracions s'han tret de context, mentre que els partits d'esquerres les consideren masclistes i les utilitzen per reforçar les seves crítiques als populars. El PSC alerta d'un possible acord entre PP i Vox que posaria en risc l'autogovern català, ERC acusa els socialistes de frivolitat i irresponsabilitat, i Junts reivindica el seu paper a Madrid amb Míriam Nogueras advertint que sense la seva formació Catalunya desapareixeria de l'agenda política estatal.
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14:35
Ressaca del debat a quatre entre Sánchez, COlau, Feijóo i Abascal.
El debat electoral a quatre de RTVE va reunir els principals candidats a la presidència del Govern en una confrontació intensa marcada pels retrets i les diferències ideològiques. Durant dues hores es van abordar qüestions com l'habitatge, la immigració, la corrupció i la violència masclista, un tema que va introduir Ada Colau a l'inici del debat. La 1 va liderar l'audiència amb més de 3,7 milions d'espectadors en una cita televisiva que va evidenciar la divisió entre dues grans opcions polítiques.
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13:43
Colau replica a Feijóo que es "va retratar ell només".
La candidata de Front Ampli a les eleccions del 29N, Ada Colau, ha recriminat que el seu homòleg del PP, Alberto Núñez Feijóo, es "va retratar ell només" en etzibar-li el comentari "calladita" durant el debat electoral d'anit i ha proclamat que "tota Espanya va veure" aquesta "dreta masclista" a la qual combat en aquests comicis. Colau ha reivindicat que va ser "exigent" també amb el president del Govern, Pedro Sánchez, en matèria d'habitatge i corrupció i ha tornat a injuriar la crida al vot útil al PSOE, en indicar que si alguna cosa va quedar clar en el 'cara a cara' no poden fer front solos a PP i Vox.
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12:47
Quin sentit té la jornada de reflexió?
Arriba la jornada de reflexió després de dues setmanes de campanya de les eleccions generals del 29-N. La doctora en filosofia, Sira Abenoza, reflexiona sobre el sentit d'aquest dia previ a la cita electoral. "24 hores és massa poc. Pensar bé és una cosa molt lenta. Seria bonic que el dia de reflexió fos com l'apagada", diu en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga. Abenoza és autora del llibre Si tot fos mentida. Un assaig sobre el valor de la veritat, en el qual reflexiona de veritat i política: "Els polítics actuen com artistes, es preocupen de la imatge que projecten i fabulen mons i narratives que no són reals".
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12:22
Illa fa una crida a la participació aquest 29N "davant l'adversari de l'abstenció".
Salvador Illa ha animat la ciutadania a anar a votar aquest diumenge i ha assegurat que la millor manera de fer sentir la veu de cadascú és participant en les eleccions. En l'acte del 60è aniversari del sindicat USO Catalunya, el president de la Generalitat ha replicat així una de les frases més comentades de la campanya afirmant que "alguns volen que estiguem calladets i calladetes". Illa ha insistit que l’adversari més rellevant no és cap candidatura, sinó l’abstenció i el desànim electoral.
“¿¿ Salvador Illa fa una crida a la participació aquest #29N "davant l'adversari de l'abstenció". ¿¿ @salvadorilla: "Alguns volen que estiguem calladets i calladetes" ¿ El president ha participat aquest divendres en l'acte del 60è aniversari del sindicat @usocatalunya ¿ DIARI DE CAMPANYA: https://t.co/BxU0yhRWEJ“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 27, 2026
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12:01
Correus admet més d’un milió de vots per correu per a les eleccions generals del 29-N.
Més d’1.012.000 electors han formalitzat el seu vot per correu per als comicis generals del 29 de novembre, segons les dades facilitades per Correus. L’empresa pública desplegarà més de 15.000 treballadors i 7.400 vehicles durant la jornada electoral per garantir l’entrega de les paperetes a les meses de tot l’Estat.
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11:11
Així es prepara el dispositiu per a les eleccions del 29-N.
El delegat del Govern d'Espanya a Catalunya, José Crespín, explica com està tot a punt per distribuir material i assegurar el correcte funcionament de la jornada electoral
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10:55
El PP denuncia RTVE davant la Junta Electoral per falta de neutralitat.
El PP ha recorregut a la Junta Electoral Central per denunciar una suposada falta de neutralitat informativa de RTVE durant la campanya electoral. Els populars asseguren que els informatius de TVE van ometre informacions sobre l'assetjament i la intimidació que haurien patit els candidats Jon Echeverría i Ester Muñoz a Andoain. A més, el partit també denuncia publicacions d'alts càrrecs de RTVE contra dirigents populars.
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10:46
Nogueras reclama el traspàs íntegre de la Seguretat Social a Catalunya.
La candidata de Junts a les eleccions generals, Míriam Nogueras, reclama el traspàs íntegre de les competències de la Seguretat Social a Catalunya. Ho ha dit en una entrevista al diari digital Demòcrata. Considera que la creació d’una Agència Catalana de la Seguretat Social és la solució de fons per garantir el futur de les pensions i evitar la dependència de l’Estat. També denuncia que l’ascensor social està “espatllat” i aposta per rebaixes fiscals per donar més marge a les famílies.
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10:35
AGENDA VOX.
El candidat de Vox per Barcelona, Juan José Aizcorbe, participa a les 9.00 hores en el debat electoral de Catalunya Ràdio.
La formació celebrarà el seu gran acte de final de campanya a les 20.00 hores a la plaça de bous de València, amb la participació dels principals dirigents del partit.
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10:23
AGENDA PP.
El candidat del PP per Barcelona, Xavier García Albiol, participa a les 9.00 hores en el debat electoral de Catalunya Ràdio. A les 11.30 hores protagonitzarà un acte de campanya a l'Hospitalet de Llobregat amb el president del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Ja al vespre, a les 19.30 hores, Albiol encapçalarà un acte electoral a Lleida.
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10:11
AGENDA COMUNS - FRONT AMPLI.
El candidat dels Comuns - Front Ampli, Ernest Urtasun, participa a les 9.00 hores en el debat electoral de Catalunya Ràdio. Al vespre, a les 19.00 hores, intervindrà a l'acte central de final de campanya a La Nave de Villaverde, a Madrid, juntament amb Ada Colau, Mónica García, Pablo Bustinduy i altres dirigents de la formació.
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10:02
AGENDA JUNTS.
La candidata de Junts per Barcelona, Miriam Nogueras, participa a les 9.00 hores en el debat electoral de Catalunya Ràdio. Posteriorment, a les 12.00 hores, la formació farà una valoració de la campanya.
El principal acte de tancament tindrà lloc a les 19.30 hores i comptarà amb la participació de Nogueras, el secretari general de Junts, Jordi Turull, els expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont, així com diversos candidats al Senat.
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09:53
AGENDA ERC.
A les 9.00 hores, el candidat d'ERC per Barcelona, Gabriel Rufián, participa en el debat electoral de Catalunya Ràdio. Al migdia, a les 12.30 hores, el president d'ERC, Oriol Junqueras, protagonitzarà un acte de campanya a Sant Vicenç dels Horts.
A la tarda, Rufián intervindrà en dos mítings, el primer a les 17.30 hores a l'Hospitalet de Llobregat i el segon a les 19.30 hores a Sant Andreu de la Barca.
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09:44
AGENDA PSC.
A les 9.00 hores, el candidat del PSC per Barcelona, Jordi Hereu, participa en el debat electoral de Catalunya Ràdio. Més tard, a les 11.30 hores, atendrà els mitjans en una convocatòria amb l'ACN.
Ja al vespre, a les 19.00 hores, Hereu compartirà un acte amb el primer secretari del PSC, Salvador Illa, en un acte de joventut del partit a la sala La Paloma de Barcelona.
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9:27
Bloc electoral al Cafè d'idees.
Les formacions polítiques apuren les últimes hores de campanya amb missatges dirigits als indecisos i apel·lacions a la mobilització de l'electorat. El PSC posa l'accent en les polítiques d'igualtat i alerta dels possibles pactes entre PP i Vox, mentre Junts, ERC i Front Ampli busquen consolidar o ampliar el seu espai electoral amb crides als indecisos i als votants desencantats. El PP defensa una reforma del finançament i una rebaixa fiscal, i Vox es fixa com a objectiu incrementar la seva representació a Catalunya.
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9:18
El debat a quatre evidencia dos blocs i eleva la tensió sobre habitatge i immigració.
Sánchez, Colau, Feijóo i Abascal confronten propostes en un debat marcat pels retrets, l'habitatge, la immigració i la irrupció de la violència masclista.
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9:07
Bloc electoral a R5.
Els principals candidats han protagonitzat l'últim debat electoral de la campanya a RTVE, marcat pels retrets sobre corrupció, salaris, despesa pública i pactes polítics.
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9:00
Bon dia! Segueix aquí l'actualitat de la campanya del 27 de novembre a les eleccions generals del 29 de noviembre de 2026.
Aquí pots consultar els titulars més destacats d'ahir de la campanya electoral pel 29N.