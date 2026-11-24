Què diuen els programes electorals sobre immigració, asil i control de fronteres?
- Comparem les propostes de PSC, Comuns-Front Ampli, ERC, Junts, PPC i Vox de cara a les eleccions del 29 de novembre
- Discrepen sobre les regularitzacions, les expulsions i les vies d’asil, i plantegen models diferents d’acollida, integració i lluita contra el racisme
La immigració s'ha situat entre els temes centrals de la campanya per a les eleccions generals del 29-N. Les dretes l'han abordada en els actes electorals, sovint en relació amb la situació de Ceuta, la pressió migratòria a les Canàries i les afirmacions que vinculen l'arribada de persones migrants amb un empitjorament de les condicions de vida.
A Catalunya, el debat també ha derivat en retrets entre el PPC i Vox. Fa una setmana, Juanjo Aizcorbe va qualificar la campanya del PP de "còpia de Vox", mentre que Albiol va reivindicar que defensava aquestes posicions abans que existís la formació.
Què proposen les principals formacions en matèria d’immigració? Repassem què diuen els seus programes electorals.
PSC
El programa del PSC defensa una política migratòria «ordenada, legal i segura», vinculada a les necessitats demogràfiques i econòmiques, i basada en la cooperació i el respecte del dret internacional. També proposa ampliar les vies legals de migració i protecció internacional, reforçar l’acollida i impulsar mesures d’integració i contra el racisme i la xenofòbia.
- Ampliar les vies legals i facilitar l’accés a la feina. Simplificar els tràmits per residir i treballar a Espanya, impulsar la contractació en origen, agilitzar l’homologació de títols i facilitar l’accés a l’ocupació. Per a les persones que necessitin protecció internacional, reforçar el sistema públic d’acollida i asil amb reassentaments, visats humanitaris, finançament estable i atenció especialitzada en salut mental, educació, traducció i integració social.
- Desplegar el Pla d’Integració i Ciutadania 2026–2030. Dotar-lo inicialment amb 500 milions d’euros i desenvolupar-lo amb les administracions i els agents socials per afavorir la integració, la convivència, la igualtat de drets, el compliment de les obligacions i la participació de les persones migrades.
- Reforçar l’acollida i l’acompanyament dels infants i adolescents que arriben sols. Garantir un sistema d’acollida digne i una protecció internacional efectiva, situant l’interès superior de l’infant al centre. Crear equips multidisciplinaris especialitzats en protecció infantil, atenció psicosocial, mediació intercultural i assessorament jurídic, i establir un itinerari comú per acompanyar els joves extutelats cap a la vida autònoma.
- Promoure la participació de les persones immigrants. Donar suport a l’associacionisme, reforçar els espais de participació ciutadana i impulsar la seva implicació en la vida social, cívica i política.
- Combatre el racisme, la xenofòbia i els discursos d’odi. Desplegar plenament la Llei 15/2022 —coneguda com a Llei Zerolo—, posar en funcionament l’Autoritat Independent per a la Igualtat de Tracte i la No-discriminació i dotar-la de recursos suficients. També aprovar l’Estratègia Estatal per a la Igualtat de Tracte i la No-discriminació, combatre els discursos d’odi i la discriminació digital, i impulsar un pacte d’Estat per prevenir els discursos i delictes d’odi i protegir-ne les víctimes.
- Combatre l’antigitanisme. Continuar les polítiques públiques contra l’antigitanisme, aprovar el segon pla operatiu de l’Estratègia Nacional per a la Igualtat, Inclusió i Participació del Poble Gitano 2021–2030 i reforçar-ne el finançament i les institucions de representació.
- Defensar una política migratòria europea basada en la solidaritat i els drets humans. Tenir en compte les necessitats del mercat laboral europeu i combinar la lluita contra les màfies amb una gestió eficaç de l’asil, les fronteres i les vies legals i segures de migració.
Comuns-Front Ampli
El programa proposa vies legals i segures per migrar i sol·licitar asil, més garanties en els procediments fronterers i un sistema estable de regularització. També defensa mesures contra el racisme, una millor acollida i protecció per a les persones migrades, refugiades i víctimes de tràfic.
- Regularització i accés a drets. Completar la regularització extraordinària del 2026 i establir un procediment permanent. El programa també proposa facilitar l’empadronament, l’accés a un compte bancari bàsic, l’homologació de títols i el reconeixement de la documentació de les persones migrades.
- Reforçar les oficines d’estrangeria i agilitzar els tràmits. Garantir cites en un màxim de set dies, augmentar-ne un 30 % els recursos i establir un sistema de cita prèvia públic, gratuït i transparent.
- Garanties a les fronteres i en els retorns. Derogar el rebuig a la frontera, crear mecanismes independents de supervisió dels drets humans i tancar els Centres d’Internament d’Estrangers. També proposa limitar la detenció en els procediments d’asil a casos excepcionals i evitar les devolucions il·legals encobertes.
- Ampliar les vies de protecció internacional i agilitzar-ne els tràmits. Permetre sol·licitar asil des d’ambaixades i consolats, crear una Agència d’Asil i establir terminis per registrar i formalitzar les sol·licituds. També es proposa agilitzar la reagrupació familiar i la gestió dels visats.
- Garantir la protecció dels menors no acompanyats. Aplicar el Pacte Europeu de Migració i Asil amb garanties per a la infància, prioritzar l’interès superior del menor i establir un pla integral per als menors migrats que arriben sols, amb una distribució solidària i equitativa de l’acollida.
- Combatre el racisme i els discursos d’odi. Aprovar una llei integral contra el racisme, impulsar un pacte contra els discursos d’odi dirigits a persones migrades i refugiades i crear una comissió parlamentària d’estudi sobre el racisme estructural. El programa també proposa donar suport estable a les associacions antiracistes.
- Protegir les víctimes de tràfic i explotació. Reformar la Llei d’estrangeria perquè l’atenció i la protecció de les víctimes en situació irregular no depenguin de la seva col·laboració amb les autoritats. També proposa una llei integral contra el tràfic i recursos per a l’atenció de les víctimes.
- Ampliar els drets i la participació de les persones migrades. Estendre el dret de vot municipal a les persones migrades i garantir assistència jurídica gratuïta en els procediments que afectin els seus drets fonamentals.
ERC
ERC defensa una política migratòria basada en els drets humans, la protecció internacional i les garanties legals. El programa proposa que Catalunya assumeixi més competències en migració i asil, ampliar les vies legals i segures per migrar i reforçar la resposta contra la discriminació racial, la xenofòbia i els delictes d’odi.
- Ampliar les competències de la Generalitat en migració i asil Reclamar-ne el traspàs integral perquè la Generalitat pugui gestionar l’acollida, avaluar les necessitats i impulsar polítiques d’integració des d’una perspectiva de drets humans i inclusió social.
- Garantir els drets fonamentals en l’aplicació de la normativa europea de retorn Condicionar-ne l’aplicació i el desplegament legislatiu a la protecció efectiva dels drets fonamentals, per evitar un enfocament punitiu i les deportacions automàtiques. ERC també rebutja la creació de centres de retorn en tercers països i reclama protecció jurídica i assistència legal independent durant tot el procés migratori.
- Posar fi a l’externalització de les fronteres Rebutjar que la gestió de les fronteres i dels processos migratoris es traslladi a tercers països. El programa defensa una política migratòria centrada en la protecció internacional, els drets humans i les garanties legals, en el marc del Pacte Europeu de Migració i Asil.
- Impulsar una nova Llei d’asil i ampliar les vies legals i segures Aprovar una llei que impedeixi traslladar les sol·licituds de protecció internacional a tercers països amb els quals les persones sol·licitants no tinguin cap vincle o que no respectin els drets humans. ERC també proposa ampliar les vies legals i segures de migració i protecció internacional, amb recursos perquè les persones puguin migrar en condicions dignes.
- Garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats Combatre la discriminació racial i ètnica en l’accés a l’ocupació, l’habitatge i els béns i serveis, tant en l’àmbit públic com en el privat. El programa també planteja millorar els mecanismes per detectar i acreditar aquestes situacions i protegir les persones que les denuncien.
- Reforçar la resposta judicial als delictes d’odi Millorar-ne la investigació i la resposta judicial quan estiguin motivats pel racisme o la xenofòbia. També proposa reforçar la formació de jutges, magistrats i fiscals perquè puguin identificar aquestes motivacions i aplicar els delictes d’odi i les circumstàncies agreujants.
- Actuar contra les organitzacions que promouen el racisme i la violència Perseguir les estructures que fomentin de manera organitzada l’odi, la discriminació o la violència per raó d’origen o pertinença ètnica, i investigar-ne les activitats amb els instruments legals disponibles.
- Combatre els discursos d’odi i les campanyes de desinformació Exigir més responsabilitat a les plataformes digitals davant la difusió de continguts racistes i xenòfobs, amb mecanismes accessibles de denúncia i respostes efectives davant els continguts il·lícits. El programa també proposa actuar contra les campanyes coordinades de desinformació que assenyalen col·lectius pel seu origen, i reforçar la prevenció, la investigació i la persecució dels discursos discriminatoris a les xarxes socials, als entorns digitals i a les institucions. També planteja millorar la formació i els protocols d’actuació.
- Aprovar una llei integral contra el tràfic i l’explotació d’éssers humans Reforçar la prevenció, perseguir aquests delictes i protegir i reparar les víctimes. ERC proposa garantir-los els drets independentment de la seva situació administrativa, reformar la legislació d’estrangeria i crear un fons estatal per cobrir les indemnitzacions judicials quan els responsables no les paguin.
Junts
Junts defensa que Catalunya assumeixi més competències en immigració i que els fluxos migratoris es planifiquin segons les necessitats laborals i la capacitat d’acollida del país. El programa també vincula la integració al coneixement del català i reclama més recursos per als serveis i municipis que acullen persones migrants.
- Més competències per a Catalunya. Reclamar que la Generalitat gestioni més fases del procés migratori, inclosos els permisos de residència i treball, les renovacions, les sancions i les devolucions. També proposa que els Mossos d’Esquadra assumeixin funcions de seguretat i control d’accés a l’espai Schengen als ports i aeroports de Catalunya.
- Planificació laboral i vies legals. Prioritzar les vies legals i la contractació en origen, amb una planificació anual de les ocupacions que necessiten les empreses. El programa defensa que els fluxos migratoris tinguin en compte les necessitats laborals, l’habitatge, les escoles i els serveis públics, i s’oposa a les regularitzacions massives aprovades per decret sense planificació laboral ni integració lingüística.
- El català com a element d’integració. Exigir-ne el coneixement en els processos d’arrelament i en les renovacions de permisos. El programa el presenta com la llengua comuna d’acollida, integració i arrelament.
- Padró i residència efectiva. Combatre les inscripcions fictícies al padró i la sobreocupació dels habitatges, i impedir que l’ocupació il·legal d’un habitatge permeti empadronar-s’hi.
- Recursos per a l’acollida i criteris per al repartiment de menors. Reclamar que l’Estat financi l’acollida, inclosa la de menors migrants no acompanyats, i compensi els ajuntaments per les necessitats que assumeixen. El programa proposa que els repartiments tinguin en compte l’esforç d’acollida i la capacitat disponible, i que no s’assignin nous trasllats a Catalunya mentre el sistema estigui tensionat.
- Protecció en l’asil i contra la tracta. Demanar una atenció específica per a les persones LGTBI+ perseguides per la seva orientació sexual o expressió de gènere. També proposa una llei integral de protecció i assistència a les víctimes de tràfic, amb identificació primerenca i atenció especialitzada.
- Combatre el racisme i l’odi antimusulmà. El programa expressa aquest compromís en el mateix apartat en què planteja mesures contra l’antisemitisme i de protecció de les comunitats jueves.
PPC
El programa del PPC proposa reforçar el control fronterer, executar els retorns i vincular la immigració laboral a les necessitats del mercat i a la capacitat d’acollida del país. També planteja establir requisits d’integració per renovar la residència i reformar els procediments d’asil i de protecció dels menors.
- Reforçar el control de les fronteres i executar els retorns Augmentar els efectius policials i les infraestructures frontereres, reforçar la presència de Frontex i ampliar el rebuig a la frontera a les entrades a nedant a Ceuta i Melilla. El programa proposa identificar en un màxim de set dies les persones interceptades en situació irregular i tramitar-ne les sol·licituds d’asil o el retorn corresponent. També defensa executar les ordres de retorn i impulsar centres de retorn en tercers països.
- Resoldre les sol·licituds d’asil i protegir els menors Reduir els terminis de tramitació de l’asil i impulsar acords amb països segurs perquè examinin sol·licituds. Pel que fa als menors estrangers no acompanyats, el programa prioritza la reunificació familiar i el retorn segur, amb procediments de determinació de l’edat de fins a 72 hores.
- Vincular la immigració laboral a les necessitats del país Establir visats per punts que tinguin en compte la formació, l’experiència, l’idioma i la integració. Per als sectors amb manca de treballadors, proposa la contractació en origen o visats temporals per buscar feina, i fixar quotes anuals segons l’atur, les vacants i la capacitat en habitatge i serveis públics. També vol agilitzar l’homologació de títols.
- Restringir les regularitzacions i establir requisits d’integració Prohibir les regularitzacions massives i indiscriminades i limitar l’arrelament a casos individuals i excepcionals. Per renovar la residència temporal, el programa proposa acreditar un compromís d’integració que inclogui aprendre espanyol, conèixer la Constitució i els valors de la Unió Europea i, quan correspongui, formar-se per treballar. També planteja prohibir el burca i el nicab als espais públics.
- Preveure expulsions en determinats casos Proposar l’expulsió de persones estrangeres condemnades per delictes sexuals, delictes de sang o multireincidència, així com la retirada del permís de residència a persones vinculades al crim organitzat o a la radicalització violenta.
- Combatre les xarxes de tràfic i condicionar la cooperació exterior Estendre la investigació policial als països d’origen i trànsit, perseguir les xarxes de tràfic i actuar contra la contractació clandestina. El programa també proposa vincular la cooperació al desenvolupament i altres relacions amb la col·laboració dels països en la gestió dels fluxos i les readmissions, i orientar la cooperació a reduir la immigració irregular.
- Prioritzar el control de la frontera sud Reforçar la frontera de Ceuta i reclamar la cooperació del Marroc en les readmissions. El programa planteja incloure la immigració i la seguretat en les relacions amb el Marroc i Algèria, qualifica l’ús de la immigració irregular com a instrument de pressió d’«atac híbrid» i reclama per a Ceuta i Melilla un tracte europeu equivalent al de les regions frontereres amb Rússia.
Vox
El programa de Vox proposa restringir l’entrada i la regularització de persones en situació irregular, reforçar el control de les fronteres i executar retorns i expulsions. També planteja condicionar l’accés a determinades prestacions i serveis a la nacionalitat o a la situació administrativa, i establir requisits d’integració.
- Restringir les regularitzacions i l’accés a la nacionalitat Prohibir les regularitzacions massives, impedir que les persones que entrin irregularment puguin regularitzar la seva situació i suprimir l’arrelament com a via de regularització. El programa també proposa endurir els requisits per adquirir la nacionalitat espanyola, revisar les concessions que considera fraudulentes i ampliar els supòsits de pèrdua de nacionalitat per a persones que no siguin espanyoles d’origen en casos de delictes greus o reiterats.
- Executar retorns i expulsions Repatriar les persones en situació irregular i facilitar el retorn de persones estrangeres que, segons el programa, no contribueixin o visquin d’ajudes públiques. També proposa promoure el retorn de les persones immigrants que cobrin l’Ingrés Mínim Vital o complements autonòmics, i expulsar persones condemnades per determinats delictes o vinculades al crim organitzat o a la radicalització violenta.
- Retornar els menors estrangers no acompanyats Proposar-ne el retorn als pares o a les institucions de tutela dels països d’origen, atenent l’interès superior del menor. El programa també planteja perseguir ONG o xarxes criminals que participin en la sostracció o el segrest de menors.
- Reforçar el control de les fronteres Establir un sistema permanent de protecció de les fronteres terrestres, marítimes i aèries, amb la participació de les Forces Armades en suport de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. El programa proposa reforçar la lluita contra la immigració irregular, les xarxes de tràfic de persones i les amenaces híbrides, especialment a Ceuta i Melilla. També planteja mesures específiques per a aquestes ciutats i reclamar la cooperació del Marroc en matèria fronterera i de readmissions.
- Prioritzar les persones espanyoles en l’accés a prestacions i serveis Donar-los accés preferent a l’habitatge públic, les places de llar d’infants, les ajudes de menjador i transport, les prestacions i els serveis socials. El programa també proposa eliminar les ajudes i els beneficis socials per a persones immigrants en situació irregular, limitar-ne l’accés a la sanitat pública —excepte en casos d’urgència greu— i reservar l’Ingrés Mínim Vital a persones espanyoles amb menys recursos.
- Condicionar les ajudes a entitats i la cooperació exterior Eliminar subvencions, ajudes, convenis i concerts amb ONG o altres entitats que, segons el programa, promoguin, facilitin o sostinguin la immigració irregular o col·laborin amb xarxes de tràfic de persones. També proposa suspendre l’ajuda i els fons de cooperació als estats que, segons el text, fomentin la immigració irregular o la utilitzin com a instrument de pressió política.
- Establir requisits d’integració i exigir la residència legal per llogar un habitatge Per renovar la residència temporal, proposa acreditar un compromís que inclogui aprendre espanyol, conèixer la Constitució i els valors de la Unió Europea i, quan correspongui, formar-se per treballar. També planteja prohibir el burca i el nicab als espais públics i exigir que es comprovi la residència legal de les persones immigrants abans de formalitzar un contracte de lloguer.
Els programes parteixen de visions diferents sobre com ha de gestionar-se la immigració: mentre alguns prioritzen l'ampliació de les vies legals, la protecció internacional i la integració, d’altres posen l'accent en el control de les entrades, les regularitzacions i els retorns.
Vincular la immigració a les necessitats laborals
PSC, Junts i PPC coincideixen a defensar que la immigració laboral tingui en compte les necessitats del mercat de treball. Vox parla de prioritzar les persones espanyoles en l’accés a les prestacions i serveis públics. ERC i Comuns-Front Ampli, per la seva banda, posen més èmfasi en les vies legals, la inclusió i les garanties de drets.
La regularització és el principal punt de desacord
Comuns-Front Ampli defensa completar la regularització extraordinària del 2026. A l’altre extrem, Vox proposa prohibir les diferents vies de regularització. El PPC vol prohibir les regularitzacions massives i limitar l'arrelament. Junts vol que les regularitzacions vagin acompanyades de planificació laboral i integració lingüística. El PSC i ERC, en canvi, posen l'accent en les vies legals, la integració i les garanties de protecció.
Més competències per a Catalunya
ERC i Junts coincideixen a reclamar més capacitat de decisió per a Catalunya en matèria migratòria, però amb diferències en l’abast de les competències. ERC demana el traspàs integral de les competències en migració i asil per gestionar l’acollida i la integració amb garanties de drets humans. Junts vol incloure la gestió dels permisos, les sancions, els retorns i el control fronterer.
Control de fronteres i retorns
PPC i Vox defensen reforçar les fronteres, la identificació de persones en situació irregular i les expulsions. ERC i Comuns-Front Ampli reclamen garanties legals i assistència jurídica. El PSC combina el control de les fronteres i la lluita contra les màfies amb l’ampliació de les vies legals i Junts, defensa reforçar el control fronterer, però que ho assumeixi Catalunya.
Asil i menors: diferències en l'acollida i el retorn
PSC, ERC i Comuns-Front Ampli coincideixen a reforçar la protecció internacional, tot i que amb diferències. El PSC vol ampliar el sistema d’acollida, els reassentaments i els visats humanitaris; ERC proposa una nova llei d’asil i més vies legals i segures, mentre que els Comuns volen agilitzar els procediments i permetre que les sol·licituds es presentin des d’ambaixades i consolats.
Pel que fa als menors estrangers no acompanyats, PSC i Comuns-Front Ampli posen l’accent en l’acollida, l’acompanyament i l’interès superior de l’infant. PPC i Vox prioritzen el retorn i la reunificació familiar i Junts demana que la distribució dels menors entre territoris tingui en compte la capacitat i l’esforç d’acollida de cada comunitat.
Diferents nivells de compromís en l'antiracisme
ERC, Comuns-Front Ampli i PSC inclouen mesures explícites contra el racisme i els discursos d’odi. Junts també expressa el compromís de combatre el racisme i l’odi antimusulmà, tot i que amb menys mesures. PPC i Vox noenen propostes per aprovar una llei o un pla específic contra el racisme i la xenofòbia.