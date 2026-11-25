Puigdemont tornarà a Catalunya el 12 de desembre
- L'expresident català anuncia una conferència el 17 de desembre per actualitzar l’estrategia de l’independentisme
- Puigdemont aterrarà al Prat procedent de Brussel·les i es dirigirà directament al Parlament
L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciat aquest dimecres des de Brussel·les que tornarà a Catalunya el pròxim 12 de desembre al migdia. Ho farà, segons ha remarcat, al Parlament de Catalunya, una decisió carregada de simbolisme polític després de nou anys fora del país. Puigdemont ha explicat que la seva intenció és volar directament al Prat procedent de la capital belga i d'allà dirigir-se al Parlament cap a les 11 hores.
"Vaig marxar com a president de la Generalitat i tornaré allà on la democràcia escull o destitueix els seus presidents, que és el Parlament de Catalunya", ha afirmat durant una roda de premsa en què ha detallat les circumstàncies del seu retorn.
🔴 ÚLTIMA HORA | Carles Puigdemont anuncia el seu retorn a Catalunya el 12 de desembre 🗣️ "Espanya ha fracassat i tornaré a Catalunya sense haver de demanar permís ni perdó ni haver renunciat a res" | @RTVECatalunya https://t.co/GS6Ins0rnp— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 25, 2026
Puigdemont ha explicat que la seva tornada es produirà una vegada el Tribunal Suprem hagi tancat definitivament la causa que l'afectava en aplicació de la llei d'amnistia. L'expresident ha presentat aquest moment com la culminació d'un llarg procés judicial i polític iniciat arran dels fets de l'octubre del 2017. Segons ha defensat, aquesta resolució representa "el final d'una etapa marcada per l'exili" i pels procediments judicials vinculats al procés independentista.
Les quatre dates clau del retorn de Puigdemont
9 de desembre: comiat de Waterloo
Abans de deixar la seva residència de Waterloo, a Bèlgica, Carles Puigdemont participarà en un acte obert a la comunitat catalana de Brussel·les i a totes les persones que l'han acompanyat durant els nou anys d'exili. L'objectiu és agrair el suport rebut durant aquest període.
12 de desembre: retorn a Catalunya
Puigdemont tornarà a Catalunya el matí del 12 de desembre en un vol procedent de l'aeroport de Zaventem. L'arribada a Barcelona culminarà amb una rebuda institucional i ciutadana al Parlament, on està prevista una concentració de benvinguda a partir de les 11 hores al parc de la Ciutadella.
15-17 de desembre: primer ple al Parlament
Tres dies després del seu retorn, el Parlament iniciarà el ple ordinari de la setmana. Puigdemont, diputat de Junts, ja ha confirmat que hi assistirà. Tanmateix, encara no ha aclarit si aprofitarà aquesta cita per anunciar la renúncia a l'escó o redefinir el seu paper polític dins de la cambra.
17 de desembre: conferència sobre el futur de l'independentisme
La data culminant serà el 17 de desembre, quan Puigdemont pronunciarà una conferència política per actualitzar l'estratègia del moviment independentista. Nou anys després del referèndum de l'1 d'Octubre, s'espera que exposi quin paper vol assumir en aquesta nova etapa política.
Retorn en avió i el futur polític
L'expresident ha explicat que viatjarà en avió des de Brussel·les fins a l'Aeroport del Prat i que, un cop aterri, es dirigirà directament al Parlament de Catalunya. L'ANC ja ha convocat un acte de rebuda al parc de la Ciutadella.
Abans de la tornada, el 9 de desembre, participarà en un acte d'agraïment a la comunitat catalana a Brussel·les pel suport rebut durant els anys d'exili. Puigdemont també ha assegurat que el dispositiu de seguretat està "ben resolt" i ha agraït la col·laboració de la Generalitat i del departament d'Interior en el disseny del protocol, després d'avaluar els possibles riscos associats al seu retorn.
A més, ha confirmat que participarà en el ple previst pel dia 15 i 16 i que té intenció de reunir-se amb el president Salvador Illa, "si ell té interès". Això sí, renuncia a fer de cap de l'oposició i per tant no farà les preguntes al president de la Generalitat durant la sessió de control d'aquell dimecres.
Puigdemont ha evitat avançar, de fet, quin serà el seu futur polític. Segons ha afirmat, no es vol "precipitar" abans d'escoltar "a peu de carrer la gent". D'altra banda, ha reafirmat el seu "absolut compromís" amb la causa independentista i ha anunciat una conferència a Barcelona el pròxim 17 de desembre per exposar una actualització de l'estratègia del moviment independentista davant el nou escenari polític.
🏛️ Puigdemont assegura que decidirà el seu futur polític després dialogar "a peu de carrer amb la societat catalana" | @RTVECatalunya ➕ Info: https://t.co/eKomrmIXDc https://t.co/vjRTgapTCl— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 25, 2026
"La política retorna a la política"
Durant la compareixença, Puigdemont ha celebrat el que considera una rectificació de l'Estat respecte a la seva situació judicial. "9 anys després l'Estat espanyol hagi renunciat a empresonar i humiliar a qui representa la derrota de l'1 d'octubre", ha assegurat. També ha afegit que, "a contracor de les autoritats judicials i de Vox, la política retorna a la política", reivindicant que la resolució del conflicte polític passi per les institucions i no pels tribunals.
L'expresident ha aprofitat l'anunci per reivindicar la seva trajectòria i defensar les seves decisions polítiques dels últims anys. "Espanya ha fracassat i tornaré a Catalunya sense haver de demanar permís ni perdó ni haver renunciat a res", ha destacat. Amb aquestes paraules, Puigdemont ha volgut presentar el seu retorn com una victòria política personal i del moviment independentista, tot insistint que no ha modificat les seves conviccions ni els seus plantejaments des que va abandonar Catalunya.
Crítiques a Sánchez i reacció del Govern
Puigdemont també ha dedicat part de la seva intervenció a criticar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. "El gir de 180 graus no el van fer per convicció sinó per la necessitat de mantenir-se al Govern renunciant al que no volien fer mai", ha afirmat en referència al suport a l'amnistia.
Puigdemont també ha donat per feta una reunió amb Illa i ha confirmat que el seu equip "està en contacte" amb l'entorn del president de la Generalitat i que ja li han traslladat la intenció d'acordar una reunió. "Hem d'acordar el dia i l'hora, però això passarà", ha insistit. El mateix president de la Generalitat ha confirmat la reunió, tot i que encara sense posar data.
Per la seva banda, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assegurat que l'executiu català actuarà amb Puigdemont "de la mateixa manera" que ho ha fet amb altres expresidents. Tot i això, ha evitat avançar si Salvador Illa o altres membres del Govern assistiran als actes de rebuda o quins seran els detalls del dispositiu de seguretat previst.