Jordi Hereu celebra l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont: "Hem guanyat col·lectivament"
- El ministre d'Indústria creu que l'expresident podrà tornar i fer política a Catalunya
- El candidat del PSC al Congrés critica el suport de Rufián a Podem, reivindica la gestió de Sánchez, i alerta de tornar a la confrontació si torna el PP i Vox
El ministre d'Indústria i Turisme i candidat del PSC al Congrés per Barcelona a les eleccions generals del 29N, Jordi Hereu, ha defensat aquest dimecres l'aplicació de la llei d'amnistia a Carles Puigdemont i ha afirmat que el retorn de l'expresident a Catalunya contribueix a la "normalització" política després dels anys de conflicte institucional.
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2Cat i Ràdio 4 amb Gemma Nierga, Hereu ha assegurat que la mesura posa fi a la judicialització del conflicte català i permet que les diferents opcions polítiques es confrontin a les urnes. "No hem demanat a ningú que deixi de ser independentista. Ara podrà defensar les seves idees aquí", ha afirmat.
☕ @jordihereub @socialistes_cat celebra l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont 🗣️ "Hem guanyat col·lectivament. No hem demanat a ningú que deixi de ser independentista. No caldrà que faci mítings amb plasma. És una victòria de tots" 📲 https://t.co/evDRSEWz0U https://t.co/5TuOH0Coym— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 25, 2026
El dirigent socialista ha sostingut que l'amnistia representa una "victòria col·lectiva" perquè supera una etapa marcada per la fractura política i social. Segons ha dit, el retorn de Puigdemont facilitarà el debat polític dins dels canals democràtics.
"Ja no caldrà que faci mítings en plasma", ha aseverat Hereu, que considera positiu que l'expresident pugui desenvolupar la seva activitat política a Catalunya amb normalitat.
També ha apuntat que Puigdemont es trobarà una Catalunya diferent de la que va deixar fa gairebé una dècada i ha expressat el desig que s'adapti a la nova realitat política i social del país.
Alerta del retorn a la confrontació amb una victòria de PP i Vox
Preguntat sobre les conseqüències electorals del 29N, Hereu ha advertit que una victòria del PP i Vox podria tornar a alimentar la confrontació territorial.
Segons el ministre, el "nacionalisme espanyol centralitzador" i els sectors independentistes partidaris de la ruptura "es retroalimenten sempre", un escenari que, al seu parer, podria provocar una nova etapa de tensió política.
☕ @jordihereub @socialistes_cat alerta que amb una victòria de PP i Vox "Catalunya podria tornar a entrar en una deriva que no és gens productiva" 🗣️ "El nacionalisme espanyol centralitzador junt amb gent que té ganes de marxar d'Espanya, es retroalimenten sempre" 📲 https://t.co/H9PdVpAcas— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 25, 2026
Per aquest motiu, ha defensat que Catalunya torni a centrar el debat en qüestions com l'habitatge, les infraestructures, Rodalies o l'estat del benestar.
Crítiques a Rufián pel pacte amb Podem
Un altre dels moments destacats de l'entrevista ha estat la crítica de Hereu al suport de Gabriel Rufián a Podem en el marc de les eleccions generals.
El candidat socialista ha lamentat que l'espai situat a l'esquerra del PSOE concorrin dividit i ha carregat contra l'estratègia d'ERC. "Gabriel Rufián està assistint a la desaparició de Podemos. No sé què hi fa. En el bloc de l'esquerra no és una bona contribució", ha assegurat.
☕ @jordihereub @socialistes_cat critica que el Front Ampli no hagi "agrupat el seu espai" i el pacte ERC-Podem 🗣️ "@gabrielrufian està assistint a la desaparició de Podemos, no sé què hi fa. En el bloc de l'esquerra no és una bona contribució" 📲 https://t.co/evDRSEWz0U https://t.co/7PuAsV6W6t— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 25, 2026
En aquest sentit, ha defensat que el PSC i el PSOE es poden beneficiar d'una concentració del vot progressista davant la possibilitat d'un govern de PP i Vox.
Defensa de les mesures socials i de la gestió econòmica
Durant l'entrevista, Hereu també ha rebutjat les acusacions d'electoralisme per l'aprovació de noves mesures socials a pocs dies de les eleccions.
Ha argumentat que les iniciatives impulsades pel Consell de Ministres són coherents amb les polítiques desenvolupades durant els darrers anys i les ha presentat com una aposta per ampliar drets socials i reforçar l'estat del benestar.
☕ @jordihereub @socialistes_cat defensa les mesures del Consell de Ministres a les portes del #29N 🗣️ "És absolutament coherent amb el que hem fet durant tres anys. Són positives, amplien drets socials i fan possible el model que hem defensat" 📲 https://t.co/evDRSEWz0U https://t.co/cP0wOT5Pg1— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 25, 2026
Pel que fa a l'advertiment de Brussel·les sobre la despesa pública, el ministre ha tret importància a la qüestió i ha sostingut que Espanya és "dels països que més compleixen" els compromisos fiscals europeus.
☕ @jordihereub @socialistes_cat, sobre l'amenaça de Brussel·les d'expedientar Espanya per superar els límits de despesa 🗣️ "És un tema de dècimes. Som els que més complim d'Europa" 📲 https://t.co/evDRSEW1bm https://t.co/ljvgMIHOTS— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 25, 2026
Felipe González "forma part d'un passat"
Hereu també ha respost a les crítiques de l'expresident Felipe González a l'estratègia del PSOE respecte a Catalunya i l'amnistia.
El dirigent socialista ha lamentat la seva posició i ha afirmat que "forma part d'un passat", tot defensant que la gran majoria del partit continua donant suport al projecte liderat per Pedro Sánchez.
Gemma Nierga ha entrevistat Hereu segons la durada pautada per la Junta Electoral Central.