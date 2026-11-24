Jordi Albert assegura que ERC rebrà Puigdemont quan torni de Waterloo
- El número 3 d'ERC per Barcelona al 29N afirma que els republicans rebran Carles Puigdemont quan torni a Catalunya després de l'aplicació de l'amnistia
- Albert defensa refer ponts dins l'independentisme, critica la posició de Junts durant la campanya i assegura que no es creu Sánchez quan descarta un referèndum
ERC rebrà Carles Puigdemont quan torni de Waterloo. Així ho ha assegurat Jordi Albert, número 3 dels republicans per Barcelona a les eleccions generals del 29N, després que el Tribunal Suprem hagi donat per tancada la causa del Procés amb l'aplicació de l'amnistia a l'expresident.
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2Cat i Ràdio 4 segons la durada pautada per la Junta Electoral Central, Albert ha afirmat que ell mateix assistirà a aquesta rebuda i ha sostingut que també ho farà la seva formació: "Jo, el president Puigdemont, i tant que l'aniré a rebre quan torni de Waterloo". "ERC rebrà el president Puigdemont", ha afirmat.
☕ Jordi Albert assegura que rebrà Puigdemont quan torni de Waterloo | @Santandreuenc @Esquerra_ERC 🗣️ "És un company meu d'hemicicle. @Esquerra_ERC rebrà el president Puigdemont" 📲 https://t.co/evDRSEWz0U https://t.co/vJb0r0K2JA— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 24, 2026
Les declaracions arriben després que el candidat republicà Gabriel Rufián hagués manifestat durant la campanya que no participaria en aquesta recepció.
L'amnistia, una "victòria per Catalunya"
Albert ha celebrat la decisió judicial sobre Puigdemont i ha qualificat l'aplicació de l'amnistia de "victòria per Catalunya i victòria per la democràcia". Tot i això, ha advertit que "l'amnistia encara no ha arribat a tothom" perquè dirigents com Josep Maria Jové i Lluís Salvadó continuen pendents de l'aplicació de la llei.
☕ Jordi Albert veu l'aplicació total de l'amnistia a Puigdemont com "una victòria per Catalunya i una victòria per la democràcia" | @Santandreuenc @Esquerra_ERC 🗣️ "Encara no ha arribat a tothom, Jové o Salvadó no estan amnistiats" 📲 https://t.co/evDRSEWz0U https://t.co/heA45c0E5b— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 24, 2026
Una "versió 2.0" de la unitat independentista
Preguntat per la relació entre ERC i Junts, Albert ha defensat reconstruir la unitat de l'independentisme, però amb nous plantejaments: "Hem de fer una versió 2.0 d'aquesta unitat de l'independentisme".
Segons ha explicat, els republicans continuaran apostant pel diàleg i per arribar a acords que permetin avançar en l'agenda catalana.
☕ Jordi Albert defensa "una versió 2.0" de la unitat de l'independentisme | @Santandreuenc @Esquerra_ERC 🗣️ "Quan la resta de partits no se situen en aquesta defensa clara de la gent de Catalunya, és evident que hi ha més dificultats" 📲 https://t.co/evDRSEW1bm https://t.co/qWWSWChL6a— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 24, 2026
Crítiques a Junts per "situar-se al mig"
Alhora, el dirigent republicà també ha carregat contra l'estratègia de Junts durant aquesta campanya electoral. El republicà ha assegurat que no entén que la formació de Carles Puigdemont es presenti com una opció situada entre els blocs polítics principals i ha defensat que, davant un eventual govern del PP i Vox, cal prendre partit. "Jo el que no entenc és que Junts en una campanya com aquesta digui que està al mig".
☕ Jordi Albert critica Junts per dir que "està al mig" en una campanya electoral com la del #29N | @Santandreuenc @Esquerra_ERC 🗣️ "Amb l'extrema dreta i la dreta és impossible el diàleg. No vull que les coses vagin malament" 📲 https://t.co/evDRSEW1bm https://t.co/VdI0VSxWow— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 24, 2026
Resta importància a les propostes de Rufián
Pel que fa a la proposta de Gabriel Rufián d'impulsar un govern de concentració a Catalunya si PP i Vox arriben a la Moncloa, Albert l'ha emmarcat en el context electoral. "Les idees d'una campanya electoral són idees. No li donaria més importància ara mateix", ha assegurat.
També ha defensat el lideratge d'Oriol Junqueras dins del partit després que Rufián expressés la voluntat de presidir algun dia la Generalitat: "La cadira d'Oriol Junqueras està molt ben falcada".
☕ Jordi Albert, sobre la proposta de @gabrielrufian d'un govern de concentració a Catalunya si PP i Vox arriben a la Moncloa | @Santandreuenc @Esquerra_ERC 🗣️ "Les idees d'una campanya electoral són idees. No li donaria més importància ara mateix" 📲 https://t.co/evDRSEW1bm https://t.co/38hNuXZn1H— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 24, 2026
"No em crec Pedro Sánchez"
En clau estatal, Albert ha afirmat que no dona credibilitat a Pedro Sánchez quan descarta un referèndum d'autodeterminació.
El republicà ha argumentat que el líder socialista ja havia rebutjat anteriorment l'amnistia abans d'acabar acceptant-la per poder continuar governant: "Com que vol ser president, haurà d'acceptar les condicions d'ERC".
☕ Jordi Albert no es creu Sánchez dient que no acceptarà un referèndum | @Santandreuenc 🗣️ "Igual que deia que l'amnistia no era una solució. És un animal polític. Com que vol ser president, haurà d'acceptar les condicions d'@Esquerra_ERC" 📲 https://t.co/evDRSEW1bm https://t.co/8o6k7j8bik— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 24, 2026
Albert ha defensat que una ERC forta després del 29N serà determinant per condicionar una eventual nova legislatura i avançar en qüestions com Rodalies, el finançament o el dret a decidir.