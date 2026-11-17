Albiol rebutja un "corredor segur" per a migrants i avala centres de retorn fora de la UE
Cafè d'idees
- El candidat del PP per Barcelona carrega contra les propostes per facilitar l'arribada de migrants a Espanya i defensa restriccions per combatre la immigració irregular
- Albiol també es mostra a favor de "restablir la presència de l'Estat" a Catalunya i aposta per reformes en matèria d'habitatge, ocupació i ús del català a les Corts
El candidat del PPC a Barcelona en les eleccions del 29N, Xavier García Albiol, ha criticat les iniciatives que plantegen vies segures per a l'arribada de migrants procedents d'Àfrica i ha defensat reforçar el control de les fronteres. En referència a les peticions d'alguns partits de crear un "corredor segur" per a aquestes persones, Albiol ha ironitzat sobre la proposta: "Fem-ho més fàcil. Enviem ja els avions a Dakar, que els carreguem i els portem".
☕ @Albiol_XG @PPCatalunya carrega contra la proposta d'un "corredor segur" per migrants 🗣️ "Espanya s'ha convertit en una ONG on estem acceptant a tothom? És una autèntica barbaritat" 📲 https://t.co/evDRSEWz0U https://t.co/8f9Z0iiHjS— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 17, 2026
Segons el dirigent popular, "Espanya s'ha convertit en una ONG on estem acceptant a tothom? És una autèntica barbaritat", i ha assegurat que l'Estat no té capacitat per absorbir tota la immigració irregular que arriba a les costes espanyoles.
En aquest sentit, Albiol també ha reiterat la seva proposta de desplegar l'Armada espanyola a les aigües territorials properes a les Canàries per combatre les màfies que trafiquen amb persones.
El dirigent popular considera que l'illa del Hierro s'ha convertit en "un colador d'immigració irregular" i sosté que les embarcacions que arriben a les Canàries són assistides per xarxes criminals abans d'entrar en aigües espanyoles.
Avala centres de deportació a Ruanda
Des d'un punt més internacional, preguntat per l'acord de diversos estats europeus per impulsar centres de retorn de migrants fora de la Unió Europea, en concret a Ruanda, Albiol ha expressat un suport explícit a aquesta iniciativa.
"No sé si el govern del PP hi donaria suport. A mi em sembla fantàstic", ha afirmat. Segons el candidat popular, Europa ha d'enviar un missatge clar que "no pot entrar tothom de manera il·legal i passar a tindre tots els drets".
☕ @Albiol_XG @PPCatalunya celebra que cinc estats europeus hagin acordat un centre de deportació de migrants a Ruanda 🗣️ "No sé si el govern del PP hi donaria suport, a mi em sembla fantàstic. A Espanya ens hem convertit en el colador" 📲 https://t.co/evDRSEWz0U https://t.co/Kc7KDH0nAi— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 17, 2026
"A Espanya ens hem convertit en el colador" ha advertit Albiol i ha argumentat que, si no es controla la immigració irregular, "dintre de 10 o 15 anys hi haurà un conflicte social". A més, ha recordat que ell va ser un dels primers dirigents en "avisar" de la situació que es podria donar en una campanya 'Limpiando Badalona' per la qual va ser titllat de "racista" per l'oposició.
El català al Congrés i al Senat
Durant l'entrevista, Albiol també ha abordat el debat sobre l'ús del català a les Corts Generals. El dirigent popular ha negat que el PP vulgui prohibir-ne l'ús i ha defensat una regulació homogènia entre Congrés i Senat.
"Anem a buscar la fórmula que sigui millor per donar naturalitat a allò que és normal", ha assegurat. També ha remarcat que "no té lògica que al Congrés es faci una cosa i al Senat se'n faci una de diferent".
☕ @Albiol_XG @PPCatalunya, sobre el català als debats parlamentaris 🗣️ "Anem a buscar la fórmula que sigui millor per donar naturalitat a allò que és normal. No té lògica que al Congrés es faci una cosa i al Senat se'n faci una de diferent" 📲 https://t.co/evDRSEWz0U https://t.co/B17cNNtrUn— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 17, 2026
Segons Albiol, el debat sobre la llengua s'ha de centrar en frenar el retrocés social del catalài no en qüestions que considera simbòliques: "La immensa majoria de persones que els està preocupant el retrocés al català, jo crec que no volen que ens perdem en anècdotes. Volen que, on de debò està el problema, que és en el dia a dia: en el carrer, en els carrers, en els barris, de les ciutats de Catalunya, es prenguin les mesures adequades per garantir que tot el territori, a tota Catalunya, es pugui parlar amb normalitat i no retrocedeixi. Ni el català ni a l'espanyol".
"Restablir la presència de l'Estat a Catalunya"
El candidat popular ha vinculat aquesta idea amb una major normalitat institucional, cultural i esportiva. Entre els exemples que ha posat hi figura que "vingui a jugar la selecció espanyola de futbol més sovint" a Catalunya.
☕ @Albiol_XG @PPCatalunya defensa "restablir la presència de l'Estat a Catalunya" 🗣️ "Que vingui a jugar la selecció espanyola de futbol més sovint" 📲 https://t.co/evDRSEW1bm https://t.co/tDMyDAk5CG— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 17, 2026
També ha defensat que es puguin celebrar amb més freqüència a Catalunya esdeveniments impulsats o patrocinats pel govern espanyol.
Habitatge, ocupacions i crítiques a Colau
En matèria d'habitatge, Albiol ha situat entre les seves prioritats una llei contra les ocupacions, la reforma de la llei del sòl i la modificació de la legislació sobre propietat horitzontal. "La llei de l'ocupació, canviar la llei del sòl i la llei d'habitatge horitzontal" són, segons ha dit, tres mesures que aplicarien de manera immediata per millorar la vida dels ciutadans.
L'alcalde de Badalona també ha carregat contra Ada Colau després que aquesta afirmés que no havia acabat cap habitatge públic a la ciutat. "Que ho digui Colau és una broma, és un xiste", ha replicat, assegurant que el seu govern deixarà en marxa més de 350 habitatges de promoció municipal.
☕ @Albiol_XG @PPCatalunya carrega contra @AdaColau per dir que no ha acabat ni un sol pis públic a Badalona 🗣️ "Que ho digui Colau és un acudit" 📲 https://t.co/evDRSEWz0U https://t.co/NFuAG83Z8T— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 17, 2026
Replantejar la legislació sobre violència masclista
De fet, ha situat "la defensa de la dona" com una de les "línies vermelles" que hauria de tenir el partit en les negociacions amb Vox per formar un govern amb coalició. Encara que no ha volgut parlar d'una eventual negociació amb Vox per tal d'arribar al poder, Albiol ha situat les polítiques relacionades amb la protecció de les dones entre les qüestions sensibles per al PP. Tot i rebutjar pronunciar-se sobre una derogació de la llei, ha defensat que caldria revisar el marc normatiu actual. "Això necessàriament passa per un replantejament de l'actual llei", ha afirmat.