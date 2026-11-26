Els candidats per Barcelona coincideixen que cal abordar l'habitatge
- Els caps de llista es reuneixen al Cercle d'Economia per parlar també d'immigració, finançament i Europa
La campanya electoral ha entrat aquest dijous en la recta final. Les formacions encaren l'últim esprint amb una agenda plena d'actes i trobades amb els candidats. L'última ha estat la reunió dels candidats per Barcelona al Cercle d'Economia, on s'ha abordat l'habitatge, la immigració, el finançament i Europa.
Hereu, Rufián i Urtasun han defensat el finançament singular, que finalment no ha arribat al Congrés. Nogueras, en canvi, ha insistit en un model de concert econòmic, mentre que Albiol ha parlat de prioritzar la supressió de l'impost de patrimoni i de successions i Aizcorbe de reduccions en fiscalitat.
On sí que han trobat més consens és en la necessitat de mesures contra la crisi d'habitatge, tot i que amb receptes diferents per fer-hi front.
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21:40
Els partits apuren la campanya amb crides al vot útil.
Els partits encaren els últims dos dies de campanya amb crides al vot útil i missatges sobre igualtat, drets socials i el futur polític de Catalunya.
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21:36
Rufián diu no tener complexos i apel·la als votants desencantats del PSC.
El candidat d'ERC al 29-N, Gabriel Rufián, ha defensat aquest dijous no tenir "cap complex" i sentir, "fins i tot, honor" de representar els socialistes catalanistes "decebuts" que tenen "por" que el PSC no "faci la feina". Així ho ha dit Rufián, en un acte a Rubí, que ha comptat amb un segon míting per falta d'aforament. Rufián ha acusat el número 2 de Front Ampli, Ernest Urtasun, i el candidat del PSC, Jordi Heureu, de no parlar clar en habitatge. Ha retret que s'hagi titllat de "terroristes" els docents que s'han manifestat aquest dijous. La secretària general, Elisenda Alamany, ha agraït a l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, el seu vot a ERC, i ha apel·lat als indecisos que en el passat han votat ERC i PSC, i els que no ho han fet mai.
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21:17
Junts apel·la al votant d'ERC "desconcertat" amb Rufián.
El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha apel·lat aquest dijous als independentistes indecisos i al votant d'ERC "desconcertat" per la candidatura de Gabriel Rufián amb Podem, a qui ha ofert un vot a Junts "sense notes a peu de pàgina". En una connexió des de Waterloo a l'acte final de campanya a Tarragona, l'expresident ha presentat la candidatura de Míriam Nogueras com el "refugi més útil" per al vot independentista. Altres dirigents juntaires, com Mònica Sales o el cap de llista per Tarragona, Josep Maria Cruset, han retret el "paternalisme" i la "superioritat moral" del candidat republicà. En canvi, Nogueras ha esquivat el cos a cos i ha celebrat l'amnistia com "la derrota dels 155". "Això no ens ho ha regalat ningú", ha reblat.
“¿ @MiriamNoguerasM, cap de llista a les eleccions del 29N: ¿Aquestes eleccions van d¿una sola cosa: si Catalunya hi és o no. Si Catalunya té veu a Madrid o queda muda. I el dia 29 hem de demostrar que la veu de Catalunya és més forta i útil que mai¿ https://t.co/IM2U69o8bY“— Junts per Catalunya¿ (@JuntsXCat) November 26, 2026
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21:05
Sánchez, Feijóo, Abascal i Colau ja són als estudis de Tres Cantos per l’únic debat a quatre de la campanya.
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, el del PP, Alberto Núñez Feijóo, el de Vox, Santiago Abascal, i la del Front Ampli, Ada Colau, ja són als estudis del Madrid Content City, a Tres Cantos, on protagonitzaran l’únic debat a quatre de la campanya electoral DEL 29-N. Tal com estava previst, Abascal ha estat el primer a arribar, a les 20.10h, i després ho han fet Feijóo, Colau i Sánchez en intervals de quinze minuts. El líder del PP i el de Vox han escollit una corbata blava, mentre que el del PSOE ha optat pel vermell i per una insígnia de l’Agenda 2030. Colau anava vestida de fosc i portava un pin amb la bandera LGTBI. Els candidats han arribat acompanyats per part dels seus equips de campanya i asessors.
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20:23
Aizcorbe diu no basar-se en el model econòmic de Milei però sí en retallar la despesa pública.
El candidat de Vox al Congrés per Barcelona, Juanjo Aizcorbe, ha expressat que comparteix "tot el que ha dit" el portaveu d'Economia del partit, José María Figaredo, que ha proposat una retallada de la despesa pública d'almenys 112.000 milions d'euros en una entrevista a Bloomberg. Preguntat per si l'Argentina de Milei és el model econòmic de Vox, però, Aizcorbe ha dit que no: "El nostre model és el del programa electoral de Vox. Hi ha una sèrie de circumstàncies argentines que són diferents a les nostres". Així, el candidat ha defensat "retallar la despesa inútil". A més, ha assegurat que no busquen el vot d'Aliança Catalana amb les tanques publicitàries que Vox ha desplegat sota el lema 'Perquè Catalunya segueixi sent Catalunya'. Ho ha dit des de Terrassa, on volen triplicar els diputats al Congrés i retallar distàncies amb el PSC.
“¿¿ Eleccions #29N | @VOX_Cataluna busca triplicar els diputats a Terrassa. @rnavarrox | #ElVespre #La2Cat ¿ https://t.co/vyX3cR1w6Y https://t.co/q1tcQ6wyoF“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 26, 2026
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19:58
Urtasun atribueix les denúncies de frau electoral al temor de la dreta.
El ministre de Cultura i número dos de Comuns-Front Ampli per Barcelona, Ernest Urtasun, ha reivindicat aquest dijous la "remuntada" de la coalició en les enquestes i ha atribuït les denúncies de frau electoral al temor de la dreta de perdre els comicis. "Quan agiten el fantasma del frau electoral és perquè saben que perdran, perquè comencen a estar nerviosos", ha afirmat. En l'acte final de campanya a Catalunya, celebrat a la plaça Catalunya de Cornellà de Llobregat davant de 800 persones, segons l'organització, Urtasun ha assegurat que "ballen molts escons" en diverses províncies espanyoles i ha fet una crida a concentrar el vot en Front Ampli per impedir que la dreta aconsegueixi una majoria parlamentària.
“"Els nostres escons seran escons que no guanyarà la dreta. Vull demanar a tothom que concentri el vot al Front Ampli, perquè és el que permetrà decantar la balança i guanyar les eleccions diumenge." Ernest Urtasun. https://t.co/8AXhGG8FtK“— Comuns (@SomComuns) November 26, 2026
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19:46
Bloc electoral. Edició Vespre de Ràdio 4 | Els Comuns acomiaden la campanya a Catalunya.
Penúltim dia de campanya. Comuns-Front Ampli tanca a Barcelona i aquest divendres farà acte a Madrid amb la presidenciable Ada Colau. La resta de formacions recuperen agenda a poc més de 24 hores de clausurar la campanya i centrar esforços en el 29N.
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19:32
Saiz veu "inassumible" un govern de la dreta perquè són "negacionistes" de la violència de gènere.
La ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha avisat que un govern del PP i Vox és "inassumible" perquè els líders els dos partits, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal, són "negacionistes" de la violència de gènere. En un acte de campanya del PSC centrat en el feminisme, la ministra ha remarcat que en la denúncia de la violència masclista no hi pot haver "ni matisos ni mitges tintes" i ha demanat "contundència". Per la seva banda, el president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha demanat que el 29 de novembre es voti "per les dones que van obrir camí i per totes les dones del demà". A més, ha alertat que "cap dret està conquerit per sempre".
“Feijóo dice que es feminista porque tiene una prima. El #29N está en juego elegir entre el feminismo de boquilla y el que se demuestra con hechos: defendiendo el SMI, las pensiones y el IMV, que protege a miles de mujeres. @SaizElma https://t.co/Kwu5rdNnRi“— Socialistes PSC/¿ (@socialistes_cat) November 26, 2026
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19:01
Vox desplega tanques sota el lema 'Perquè Catalunya continuï sent Catalunya".
Vox ha desplegat una campanya de tanques publicitàries sota el lema 'Perquè Catalunya continuï sent Catalunya", en la recta final fins a les eleccions. Assenyalen que pretenen situar en el debat electoral la transformació dels barris i municipis, com també la pèrdua d'identitat, el deteriorament de la convivència i la inseguretat que vincula a la "immigració massiva descontrolada". La portaveu nacional de Joventut de Vox, Júlia Calvet, ha abordat aquests assumptes en un vídeo difós amb motiu de la campanya, on ha preguntat si "la islamització està fent desaparèixer la identitat catalana".
“Frente a quienes no les importa convertir Cataluña en un Califato¿ Solo votar a VOX este 29N asegura que Cataluña siga siendo Cataluña. https://t.co/DbZavAlGZ7“— VOX Cataluña (@VOX_Cataluna) November 26, 2026
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17:55
Lluc Slellas votarà per ERC en Girona aquest 29N.
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha anunciat que votarà ERC aquest 29-N per "defensar els drets nacionals i socials" i frenar un govern "involucionista" del PP i Vox. L'alcalde creu que el context actual l'obliga a posicionar-se públicament "per responsabilitat" i tampoc amaga que donar el vot a ERC és l'opció que el fa sentir "més còmode" arran de les "sinergies" i el "treball conjunt" que s'ha fet amb el pacte a Girona. Salellas, que també és militant de la CUP, insisteix que la seva és una aposta a títol "personal". Per la seva banda, la cap de llista d'Esquerra per Girona, Teresa Jordà, li agraeix el posicionament i afirma que els republicans treballaran per "consolidar" l'entesa amb Guanyem i "maximitzar esforços" a les municipals.
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17:26
El vot català es duplica a les presons catalanes.
La participació de les persones privades de llibertat en centres penitenciaris a Catalunya amb dret a vot s'ha duplicat des de les passades eleccions generals, passant d'un 7,6% en juliol de 2023 a un 16% en 2026. En termes absoluts, les sol·licituds de vots per correu han passat de 249 sobre un cens de 3.204 interns en 2023 a 585 sobre un cens de 3.600 en 2026.
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17:04
Albiol condiciona el finançament a un "control de la despesa".
El candidat del PP, Xavier García Albiol, ha admès que el sistema de finançament autonòmic actual no és "just" amb Catalunya, però ha condicionat l'aprovació d'un nou model al fet que la Generalitat respongui amb "algun gest", com ara "començar a reduir la seva estructura" per tal de "controlar la despesa" pública. Així, ha defensat que aquesta sigui "una de les condicions" que posi el govern espanyol durant la negociació amb les comunitats autonòmiques. En una intervenció al Círculo Ecuestre, també ha apostat per "incrementar la presència de l'Estat" a Catalunya, més enllà de l'àmbit institucional, per reforçar el "sentiment de pertinença" de la societat.
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16:35
El PSC és el partit amb més despesa electoral amb 2,75 milions.
El PSC ha gastat 2,75 milions d'euros en la campanya electoral pel 29N. Molt a prop dels socialistes hi ha ERC, que en aquests comicis ha calculat una despesa de 2,36 milions, i Junts n'hi ha destinat 1,9 milions. La partida que s'enfila més en aquestes formacions és la de l'enviament de la propaganda electoral, que puja fins al milió d'euros. Front Ampli és la formació que ha gastat menys en la campanya, amb un pressupost de 446.000 euros. El PP ha invertit 300.000 euros a Catalunya, amb 191.000 euros només en la campanya d'Albiol a Barcelona. Al total, però, no s'hi inclou el cost de l'enviament de propaganda electoral, que centralitza Madrid. Vox no ha facilitat les dades.
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16:08
Actors, artistes i periodistes criden a la mobilització del vot en la recepció dels Premis Ondas.
Guanyadors d'un Premi Ondas com Javier Cámara, Malena Arterio, Pablo Alborán o Berto Romero han fet una crida a exercir el vot de cara a les eleccions generals del 29N, des de la recepció anual dels Premis en el Palauet Albéniz de Barcelona, amb l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni. Cámara, a més, a més, ha augurat una participació molt alta. També Alborán ha parlat de la responsabilitat ciutadana en les eleccions i ha assegurat que al seu discurs té preparat també un missatge sobre la "responsabilitat que hem d'exigir a qui ens governa".
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15:21
Les esquerres defensen el finançament singular, mentre Junts vol el concert i PP i Vox prioritzen abaixar impostos.
El cap de llista de PSC, Jordi Hereu, el candidat d'ERC, Gabriel Rufián, i el de Front Ampli, Ernest Urtasun, han defensat el finançament singular pactat entre govern espanyol i ERC, que finalment no ha arribat al Congrés. En canvi, la cap de cartell de Junts, Míriam Nogueras, ha insistit a defensar un model de concert econòmic i ha preguntat als socialistes per què ho permeten als bascos i no als catalans. El candidat del PPC, Xavier Garcia Albiol, prioritza la supressió de l'impost de patrimoni i de successions abans que el finançament, mentre des de Vox Juanjo Aizcorbe també aposta per reduccions en fiscalitat. L'habitatge i la immigració han tornat a ser temes centrals en un debat de candidats organitzat pel Cercle d'Economia.
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14:53
Bloc electoral. Edició Migidia de Ràdio 4| Els caps de llista per Barcelona confronten propostes sobre habitatge, immigració, finançament i Europa.
En matèria d'habitatge, han coincidit en la necessitat d'incrementar l'oferta, però han discrepat sobre les fórmules. El candidat del PSC, Jordi Hereu, ha rebutjat la intervenció del mercat defensada per Gabriel Rufián (ERC) i ha apostat per incentius fiscals. Ernest Urtasun (Front Ampli) ha reclamat mesures contra l'especulació, mentre que Míriam Nogueras (Junts) ha plantejat canvis fiscals. Xavier García Albiol (PP) i Juan José Aizcorbe (Vox) han incidit en la seguretat jurídica. Pel que fa a la immigració, García Albiol ha defensat una regulació més estricta dels fluxos migratoris. Hereu ha posat l'accent en la integració i l'acompanyament. Urtasun ha reivindicat una política d'acollida, Rufián ha situat el focus en la multireincidència i Nogueras ha reclamat el traspàs de competències en immigració a Catalunya.
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14:26
Bloc electoral. L'Informatiu | L'habitatge centra el tram final de campanya.
Els candidats encaren les últimes hores de campanya confrontant les seves propostes sobre habitatge, una de les principals preocupacions de la ciutadania.
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14:24
Aquest vespre, debat a quatre amb Sánchez, Feijóo, Abascal i Colau, que es podrà seguir per RTVE.
Últim debat abans de les eleccions de diumenge, i al plató ja està tot gairebé a punt. Els quatre candidats es mediran i confrontaran propostes durant unes dues hores. El debat s'estructurarà en 5 blocs temàtics de 20 minuts: habitatge, economia, política social i corrupció. I acabarà amb el tradicional minut d'or, que obrirà Sánchez i tancarà Feijóo. La cita es podrà seguir per RTVE, el Canal 24 Hores, Ràdio Nacional i les plataformes digitals.
“¿¿ Eleccions #29N | Debat a 4 amb Sánchez, Feijóo, Abascal i Colau. ¿ L'organitza l'Acadèmia de Televisió i es pot veure per @rtve amb una programació especial a partir de les 20 hores. ¿ DIARI DE CAMPANYA: https://t.co/vyX3cR1w6Y https://t.co/6WOaGAv4xO“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 26, 2026
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14:00
Finalitza el termini pel vot per correu.
A les 14.00 hores ha acabat el termini per votar per correu. En total, s'han rebut gairebé 1.100.000 sol·licituds, de les quals unes 130.000 a Catalunya. Això és un 58% menys que en les últimes eleccions generals, que van ser en ple estiu i en les quals es van assolir xifres rècord.
“¿¿ Eleccions #29N | Vot per correu. ¿ El termini per dipositar-lo ha acabat avui a les 14 hores. ¿ DIARI DE CAMPANYA: https://t.co/vyX3cR1w6Y https://t.co/kGoT8XJigZ“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 26, 2026
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12:07
El PSC apel·la al vot progressista per frenar una coalició de PP i Vox.
La viceprimera secretària del PSC, Lluïsa Moret, ha assegurat que després de les eleccions es podrà conformar una "àmplia majoria progressista" a l'Estat disposada a evitar un govern de PP i Vox. En una atenció als mitjans a Barcelona, ha defensat que els comicis plantegen dues alternatives: un executiu progressista encapçalat per Pedro Sánchez o un govern de dreta i extrema dreta que, segons ha advertit, comportaria una retallada de drets. Moret també ha assegurat que els socialistes viuran "amb normalitat" el retorn de l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, després de l'aplicació efectiva de la llei d'amnistia. Tot i això, no ha concretat si el partit assistirà als actes previstos al Parlament de Catalunya el pròxim 12 de desembre. Moret ha qualificat de positiva l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont i ha sostingut que compleix l'objectiu de recuperar la normalització institucional, política i social a Catalunya.
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11:44
Foment reclama menys impostos i més inversió.
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha defensat la necessitat d'impulsar un nou contracte social a Espanya després de les eleccions del 29-N, basat en una reducció dels impostos i de la burocràcia que afecta les empreses. Segons la patronal catalana, aquestes mesures podrien generar fins a 21.000 milions d'euros addicionals en inversió en innovació, reforçant la competitivitat empresarial. En el marc del congrés de la Confederació Espanyola de Directius i Executius (CEDE) celebrat a Barcelona, Sánchez Llibre ha assegurat que unes empreses més competitives podrien oferir salaris més elevats. Per la seva banda, el president de la Cambra d'Espanya, José Luis Bonet, ha pronosticat un "salt endavant" de l'economia espanyola si s'apliquen polítiques proempresa i es facilita el creixement de les pimes.
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11:20
Urtasun acusa PP i Vox d’utilitzar una “tàctica trumpista” contra el sistema electoral.
El número dos de Comuns-Front Ampli per Barcelona, Ernest Urtasun. ha qualificat de “típica tàctica trumpista” que PP i Vox posin en dubte el funcionament del sistema electoral. El ministre de Cultura ha defensat la fiabilitat del model electoral espanyol i ha assegurat que els partits de la dreta s’estan “preparant per la derrota”. Urtasun també ha afirmat que Comuns-Front Ampli està “a les portes” de guanyar les eleccions i de consolidar una nova majoria de progrés.
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10:43
Illa demana triar entre democràcia i autoritarisme i alerta sobre la competitivitat.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que una de les decisions clau dels pròxims anys serà l’elecció entre “democràcia i autoritarisme”, i ha vinculat aquesta aposta a la prosperitat econòmica. Durant la inauguració del congrés de la Confederació Espanyola de Directius i Executius (CEDE), el president ha advertit que sense cohesió social, serveis públics eficients i institucions sòlides també es ressent la competitivitat empresarial. Illa ha defensat, a més, que les empreses han d’assumir increments salarials perquè productivitat i sous “poden i han d’augmentar junts”.
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10:30
Junqueras acusa Hereu i Urtasun d’haver “abandonat” els catalans.
El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha acusat Jordi Hereu i Ernest Urtasun d’haver “abandonat” els catalans i d’oblidar la seva responsabilitat com a membres del govern espanyol. Durant una acció de campanya a l’estació de Sants, el líder d’ERC ha ironitzat sobre el debat electoral i ha criticat els dos dirigents per la seva actitud. Junqueras ha contrapostat el servei de Renfe amb el de Ferrocarrils de la Generalitat i ha assegurat que “el model que representen el PSOE i el PP no funciona”. |
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10:17
Colau admet el malestar social però creu que la majoria rebutja Abascal al govern.
La candidata de Front Ampli, Ada Colau, reconeix que hi ha un fort malestar social i un desig de canvi que atribueix, en bona part, als problemes d'accés a l'habitatge que no s'han resolt durant la legislatura. Tot i això, la candidata de Front Ampli considera que la majoria de la ciutadania rebutja que Santiago Abascal pugui formar part del govern espanyol. En una entrevista al programa 'Hoy por hoy' de la SER, Colau ha admès que afronta el debat electoral d'aquest dijous com un enfrontament entre dos blocs i defensa mantenir una actitud propositiva amb el PSOE sense renunciar a respondre amb fermesa a les provocacions i les mentides.
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10:13
Turull acusa Illa d’estar “encantat” amb el PP i Vox.
Jordi Turull ha carregat contra el president de la Generalitat, Salvador Illa, després que aquest defensés que el vot al PSC és l’única garantia per preservar l’autogovern de Catalunya. El secretari general de Junts sosté que socialistes, PP i Vox es “retroalimenten” políticament i ha recordat el paper del PSC durant el Procés i l’aplicació de l’article 155. Turull ha afirmat que el vot que més incomoda la dreta i l’extrema dreta és el que dona suport a Carles Puigdemont i al projecte independentista.
“Paraula d’algú que : - es va manifestar amb ells, amb PP i VOX, amb Josep Borrell de mestres de cerimònia. - que votaren amb ells el 155 per dissoldre el Govern legítim i el Parlament de Catalunya - que pactaren amb ells per tenir l’alcaldia de Barcelona. - que no defensa l’autogovern de Catalunya si no el truquen de la Moncloa. Però si en el fons esteu encantats els uns amb els altres. Us retroalimenteu, assegureu poder i respecteu per damunt de tot la sacro santa unitat d’Espanya. El que treu de polleguera a la dreta i extrema dreta és el vot a una veu netament independentista. El vot a favor de més Catalunya. El vot a favor de President @KRLS , a la @miriamnoguerasM , a @JuntsXCat.“— Jordi Turull i Negre (@jorditurull) November 26, 2026
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10:10
AGENDA VOX.
A les 12.00 hores, Vox participarà en el debat de caps de llista del Cercle d’Economia.
Ja a la tarda, a les 19.00 hores, el diputat i candidat Juan José Aizcorbe atendrà els mitjans de comunicació a Terrassa abans d’un acte de campanya de la formació.
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10:08
AGENDA PP.
A les 12.00 hores, el PP participarà en el debat de caps de llista organitzat pel Cercle d’Economia. Més tard, a les 15.15 hores, l’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, assistirà a un acte al Círculo Ecuestre de Barcelona.
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09:53
AGENDA COMUNS - FRONT AMPLI.
La jornada dels Comuns - Front Ampli començarà a les 9.00 hores, amb la participació d’Ernest Urtasun al fòrum Barcelona Tribuna, mentre que Ada Colau serà entrevistada a SER Catalunya. Al migdia, Urtasun intervindrà en el debat de caps de llista del Cercle d’Economia. Posteriorment, a les 14.00 hores, Colau passarà pels micròfons de Catalunya Ràdio.
Ja al vespre, a les 18.30 hores, Urtasun, Candela López, Jéssica Albiach i Raúl Hernández protagonitzaran l’acte final de campanya a la plaça Catalunya de Cornellà de Llobregat. A més, a les 22.00 hores, Colau participarà en un debat a quatre amb candidats d’àmbit estatal.
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9:44
AGENDA JUNTS.
A les 12.00 hores, Junts participarà en el debat de caps de llista impulsat pel Cercle d’Economia, en una sessió dedicada als principals reptes de la campanya, com l’habitatge, la migració, el finançament i el paper d’Europa.
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09:39
AGENDA ERC.
A les 12.00 hores, ERC participarà en el debat de caps de llista organitzat pel Cercle d’Economia.
A la tarda, a les 19.00 hores, el candidat republicà per Barcelona, Gabriel Rufián, compartirà un acte de campanya a Rubí amb la secretària general d’ERC, Elisenda Alamany, després d’incorporar-se al bus de campanya de la formació.
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09:28
AGENDA PSC.
A les 8.30 hores, el cap de llista del PSC per Barcelona, Jordi Hereu, serà entrevistat a Els Matins de 3Cat. Més tard, a les 11.00 hores, la vicesecretària general del PSC, Eva Granados, participarà en una trobada amb Belén López, secretària general de CCOO de Catalunya. Al migdia, Hereu prendrà part en el debat de caps de llista organitzat pel Cercle d’Economia, centrat en habitatge, migració, fiscalitat, finançament i Europa.
Ja a la tarda, a les 18.00 hores, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, participarà juntament amb Eva Granados i la ministra Elma Saiz a l’acte de campanya ‘Si votem els aturem’, a la seu del PSC.
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9:22
Bloc electoral del Cafè d'idees.
Les esquerres participen en les manifestacions contra la violència masclista i el PP carrega contra la doble moral del feminisme del PSOE.
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9:11
Bloc electoral a R5.
Els candidats de PSC, ERC, Junts, PP, Vox i Comuns Front Ampli han confrontat propostes sobre habitatge, immigració, infraestructures i possibles pactes de govern durant el debat electoral celebrat a TV3.
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9:00
Bon dia! Segueix aquí l'actualitat de la campanya del 26 de novembre a les eleccions generals del 29 de noviembre de 2026.
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