Diari de campanya | El 25N i l'anunci de la tornada de Puigdemont, marquen la jornada de campanya
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La jornada electoral d’aquest dimecres ha arrencat amb la ressaca del cara a cara entre Xavier García Albiol i Ada Colau i marcada per la coMmemoració del 25-N, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones.
Al matí, el president de Junts, Carles Puigdemont, ha anunciat en una roda de premsa a Brussel·les que torna a Catalunya el 12 de desembre després de l'aplicació definitiva de la llei d'amnistia. En una entrevista a 'La Hora de la 1', Pedro Sánchez ha acusat l'extrema dreta de banalitzar la violència de gènere i alerta de la involució que suposaria una victoria de PP i Vox. ERC li reclama passos endavant i que actualitzi la llei de violència de gènere del 2004. En una entrevista al 'Cafè d'idees' Jordi Hereu retreu a Rufian la seva coalició amb Podem. I des del Front Ampli, Ada Colau assegura que si el líder de Vox, Santiago Abascal, és vicepresident aplicarà una política similar a la de Trump.
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15:15
Bloc electoral. Edició Migidia de Ràdio 4. | Al centre la tornada de Puigdemont i les mesures en violència de gènere.
Carles Puigdemont ha anunciat que tornarà a Catalunya el 12 de desembre i ha parlat del vot útil i d'oferir resistències. Jordi Hereu matissa que es tracta "d'una victòria de tots" i li demana adaptar-se a la nova realitat catalana. El PPC evita parlar de l'expresident i posa el focus en fer política útil. ERC crida a la participació de les dones a les eleccions i Colau alerta de les polítiiques masclistes de la dreta.
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14:34
Bloc electoral.
El 25-N marca bona part dels missatges de la campanya electoral, amb la violència masclista al centre del debat polític. Pedro Sánchez acusa l'extrema dreta de banalitzar la violència de gènere i alerta de la involució que, segons ell, suposaria un govern de PP i Vox, mentre ERC reclama actualitzar la llei de violència de gènere del 2004. Jordi Hereu retreu a Gabriel Rufián la seva coalició amb Podem i Ada Colau assegura que una eventual vicepresidència de Santiago Abascal comportaria polítiques similars a les impulsades per Donald Trump.
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13:41
Alejandro Fernández acusa l’esquerra de representar la “veritable involució” en drets de les dones.
El líder del PPC, Alejandro Fernández, ha assegurat des d'Esplugues de Llobregat que els principals riscos per a les dones provenen de les polítiques impulsades pels governs d’esquerres durant els darrers anys. El dirigent popular ha criticat l’excarceració de delinqüents sexuals, la reducció de condemnes i els casos de presumpta corrupció vinculats a les polseres telemàtiques, que considera exemples d’“antifeminisme”. En el marc del 25-N, ha fet una crida a les dones perquè votin un canvi de govern el 29-N per combatre la “indefensió” i reforçar la protecció davant la violència masclista.
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13:45
Illa manté la reunió amb Puigdemont però sense data fixada
El president de la Generalitat ha reiterat que mantindrà una reunió amb l'expresident Carles Puigdemont al Palau de la Generalitat un cop es faci efectiu el seu retorn a Catalunya. Des de Presidència insisteixen que es preservarà la "correcció institucional" en aquesta trobada entre els dos dirigents.
Tot i que la reunió està prevista, encara no hi ha una data tancada. Fonts de l'oficina del president assenyalen que els equips de totes dues parts treballaran per concretar el dia i l'hora en funció dels respectius compromisos institucionals.
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13:30
ERC reivindica Puigdemont i promet una rebuda a l'altura del seu retorn
La secretària general del partit, Elisenda Alamany, ha assegurat que l'expresident "es mereix tots els reconeixements" i que la formació estarà "a l'altura" per rebre'l.
Des de la plaça Universitat de Barcelona, Alamany ha destacat que Puigdemont torna com a president, represaliat i com a referent d'un espai important del país. La dirigent republicana també ha defensat que cal "deixar enrere la repressió" i recuperar el protagonisme de la política, evitant valorar la conferència anunciada per l'expresident per al 17 de desembre.
“¿¿ Salvador Illa confirma una futura reunió amb Puigdemont al Palau de la Generalitat després del seu anunci de retorn a Catalunya | @RTVECatalunya ¿ Info: https://t.co/eKomrmIXDc https://t.co/0pZTcJZi6S“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 25, 2026
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13:10
Podem celebra el retorn de Puigdemont i reivindica l'amnistia
La candidata de Podemos, Irene Montero, ha assegurat que la seva formació sempre ha defensat la desjudicialització de la política i ha considerat que els conflictes polítics no haurien d'haver derivat en processos judicials, empresonaments o exilis.
La dirigent de Podemos ha recordat també el compromís del partit amb el dret a decidir i ha qualificat de positiva la normalització de la situació dels encausats pel procés.
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12:50
PP | Fernández resta importància al retorn de Puigdemont
El president del Partit Popular de Catalunya ha afirmat que l'expresident no li genera cap interès i ha assegurat que el seu retorn no modifica les seves prioritats polítiques.
Des d'Esplugues de Llobregat, el dirigent popular ha insistit que les "aventures" de Puigdemont li són indiferents i ha evitat valorar l'impacte que aquest retorn pugui tenir sobre l'independentisme. Fernández ha remarcat que la seva atenció està posada en el que considera un futur canvi polític a Espanya, que, segons ha dit, serà positiu per a Catalunya.
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12:40
VOX | Garriga defensa l'entrada de Vox al govern per reforçar la seguretat de les dones
El president de Vox Barcelona i portaveu del partit al Parlament de Catalunya, Joan Garriga, ha defensat que la seva formació ha d'entrar al govern per "garantir la seguretat de les dones". Amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, Garriga ha expressat la seva condemna davant la violència masclista i ha afirmat que les dones estarien més protegides amb polítiques impulsades per Vox.
El dirigent ha carregat contra les polítiques del govern de Pedro Sánchez i ha relacionat l'augment de les agressions sexuals amb el fenomen de la immigració, un argument que forma part del discurs habitual de la formació.
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12:20
ERC | Rufián reivindica la unitat de l'esquerra i posa UPC d'exemple
El cap de llista d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha elogiat públicament la coalició Unidad del Pueblo Canario (UPC) i l'ha situat com un exemple de confluència política per a les forces d'esquerra. En un vídeo difós a les xarxes socials, el dirigent republicà ha assegurat que "el que ha passat a les Canàries hauria d'haver passat a tot arreu", en referència a l'acord assolit entre diverses formacions polítiques de l'arxipèlag.
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12:00
Carles Puigdemont tornarà a Catalunya el pròxim 12 de desembre al migdia
Ho farà, segons ha remarcat, al Parlament de Catalunya, una decisió carregada de simbolisme polític després de nou anys fora del país. Puigdemont ha explicat que la seva intenció és volar directament al Prat procedent de la capital belga i d'allà dirigir-se al Parlament.
"Vaig marxar com a president de la Generalitat i tornaré allà on la democràcia escull o destitueix els seus presidents, que és el Parlament de Catalunya"
“¿ ÚLTIMA HORA | Carles Puigdemont anuncia el seu retorn a Catalunya el 12 de desembre al migdia ¿¿ "Espanya ha fracassat. Tornaré a Catalunya sense haver de demanar permís ni perdó, ni haver renunciat a res" | @RTVECatalunya ¿ Info: https://t.co/eKomrmIXDc https://t.co/RCo686cWhT“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 25, 2026
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11:43
FRONT AMPLI | Colau defensa que calen forces molt d’esquerres al govern perquè Sánchez faci polítiques progressistes.
La candidata de Comuns - Front Ampli Ada Colau assegura que Pedro Sánchez és un polític hàbil, però sosté que el PSOE només impulsa polítiques clarament progressistes quan compta amb forces més a l’esquerra dins del govern. La candidata de Front Ampli ha reivindicat el paper de la seva formació a l’executiu espanyol per orientar les decisions cap a mesures socials. També ha defensat treballar amb les PIME per facilitar l’aplicació de mesures com l’increment dels dies de permís per dol o l’augment del salari mínim.
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11:40
AGENDA VOX.
Vox obrirà la jornada a les 10.30 hores amb un acte del candidat Joan Garriga a la plaça dels Rabassaires de Sant Cugat del Vallès.
A les 19.00 hores, Carina Mejías i altres representants del partit participaran en una convocatòria a la plaça Pius XII de l'Hospitalet de Llobregat. A les 22.00 hores, Juan José Aizcorbe prendrà part en el debat electoral de TV3.
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11:31
AGENDA PP.
El candidat del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, visitarà Esplugues de Llobregat a les 12.15 hores, en un acte previst a la plaça de l'Ajuntament.
A la nit, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, representarà la formació en el debat electoral de TV3.
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11:22
AGENDA COMUNS - FRONT AMPLI.
La candidatura dels Comuns - Front Ampli inicia la jornada a les 9.00 hores amb la participació d'Ada Colau a Els Matins de TV3. A les 10.30 hores, la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, protagonitzarà un acte de campanya a Langreo (Astúries), mentre que a les 11.00 hores Colau intervindrà al programa Carne Cruda.
A la tarda, a les 18.30 hores, la candidata Jéssica Albiach assistirà a la manifestació del 25-N a Barcelona i, mitja hora després, Ada Colau farà declaracions als mitjans des de la mobilització de Madrid. La jornada acabarà amb la presència de Colau a Telecinco, a les 21.00 hores, i amb la participació del ministre Ernest Urtasun en el debat electoral de TV3, a les 22.00 hores.
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11:12
AGENDA JUNTS.
Junts té previst un acte del seu candidat, Carles Puigdemont, a Brussel·les, tot i que l'hora no ha estat concretada. A la nit, la cap de llista per Barcelona, Míriam Nogueras, participarà en el debat electoral organitzat per TV3.
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10:55
AGENDA ERC.
Esquerra Republicana celebra a les 12.00 hores un acte a la plaça Universitat de Barcelona amb la número 2 per Barcelona, Mireia Ingla, i la dirigent Elisenda Alamany.
A les 18.00 hores, l'eurodiputada Diana Riba assistirà a la manifestació del 25-N a Barcelona, a l'entorn de la plaça Universitat i la Gran Via. A les 22.00 hores, el candidat republicà Gabriel Rufián intervindrà en el debat electoral de TV3.
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10:49
AGENDA PSC.
La jornada del PSC comença a les 8.30 hores amb la participació del candidat socialista, Jordi Hereu, al programa Cafè d’Idees. A les 10.00 hores, el partit ha previst la localització de la seu de la nit electoral.
Ja a la tarda, a les 18.00 hores, la primera secretària del PSC, Lluïsa Moret, i la dirigent socialista Eva Granados atendran els mitjans de comunicació en el marc de la mobilització del 25-N. A la nit, Hereu participarà en el debat electoral de TV3.
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10:38
PSOE | Sánchez alerta que els drets de les dones poden retrocedir amb una majoria de PP i Vox.
Coincidint amb el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, el president del Govern i també el candidat del PSOE, Pedro Sánchez, ha advertit que els drets i les llibertats de les dones no són conquestes irreversibles i ha alertat del risc de retrocés si després de les eleccions del 29N es configura una majoria parlamentària de PP i Vox.
En una entrevista aquest dimecres, Sánchez ha defensat que la violència de gènere és "l'expressió més cruel de la desigualtat estructural" que encara pateixen les dones i ha reivindicat el feminisme com un motor dels avenços democràtics i socials de les darreres dècades.
“#29Nrtve | Pedro Sánchez, sobre qué funciona y qué falla en materia de violencia de género tras 8 años de Gobierno: "El debate es si articulamos intervenciones públicas a través de leyes [...] La ultraderecha trata de estigmatizar todas las políticas de género" #LaHora25N https://t.co/YxjC6I4CYz“— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 25, 2026
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10:29
Entrevista electoral | Jordi Hereu celebra l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont: "Hem guanyat col·lectivament".
El ministre d'Indústria creu que l'expresident podrà tornar i fer política a Catalunya. El candidat del PSC al Congrés critica el suport de Rufián a Podem, reivindica la gestió de Sánchez, i alerta de tornar a la confrontació si torna el PP i Vox
“¿¿ Eleccions #29N | Entrevista electoral al @cafedidees_rtve. ¿Hereu defensa que el retorn de Puigdemont per l'amnistia és una "victòria de tots". ¿Acusa Rufián de contribuir a la desaparició de Podem. ¿ El ministre també alerta que una victòria de PP i Vox podria reactivar la tensió territorial a Catalunya. ¿ https://t.co/tJj97gpaln https://t.co/WvZRMSNI9P“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 25, 2026
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09:22
Bloc electoral a R5.
Colau i Albiol contraposen els seus models d'habitatge en el cara a cara electoral
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09:10
Bloc electoral del Cafè d'idees.
Bany de masses de Sánchez a Barcelona en una jornada marcada per la crida a la mobilització electoral.
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09:00
Bon dia! Segueix aquí l'actualitat de la campanya del 25 de novembre a les eleccions generals del 29 de noviembre de 2026.
Aquí pots consultar els titulars més destacats d'ahir de la campanya electoral pel 29N.