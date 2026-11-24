Reaccions a l'últim "dimarts social" i acte central del PSC amb Sánchez
- Junts critica Sánchez per voler "tapar l'amnistia" amb les noves mesures
- ERC critica que s'aprovin pocs dies abans de les eleccions però no s'hagin pogut aconseguir abans
La jornada electoral d'aquest dimarts ha estat marcada per les mesures socials aprovades pel Consell de Ministes a pocs dies dels comicis. Des de rebaixes fiscals als autònoms, la reducció de ràtios a l'educació infantil, la pròrroga al transport públic o l'ampliació del permís per dol en cas de defunció.
Des de Junts asseguren que es tracta d'una estratègia del PSOE per "tapar" la victòria independentista per l'amnistia de Puigdemont. ERC, en canvi, critica que aquestes mesures no s'hagin pogut aprovar abans i que es facin quatre dies abans que tanqui la campanya.
Per la seva banda, Vox continua sembrant dubtes sobre la legalitat de les eleccions i diu que e spot produïr un frau electoral. Albiol, en el seu intent de recaptar vots, s'ha compromés amb un millor finançament per Catalunya a canvi de suprimir impostos.
A la tarda, el PSC celebra un acte a Barcelona amb Pedro Sánchez, Salvador Illa i Jordi Hereu, on esperen una participació de fins a 6.000 assistents.
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22:01
Garriga crida a la mobilització per evitar una "trampa de la màfia" i critica les mesures socials.
El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha cridat a estar alerta i a mobilitzar-se en les eleccions generals: "No hi haurà trampa de la màfia que pugui frenar el sentit comú i el desig de canvi del poble espanyol". Ha assegurat que ni els espanyols ni Espanya poden suportar quatre anys més de Sánchez. D'altra banda, ha criticat l'aprovació dels decrets llei per part del Consell de Ministres "No volem les teves engrunes que ara intentes regalar o comprar als espanyols per aquesta via".
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21:37
Junqueras afirma que el model de ruïna és el de PP, Vox, AC i "sovint Junts".
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha criticat el model de ruïna i misèria que assegura que defensen PP, Vox, AC i "sovint Junts", i ha cridat a confrontar-ho i explicar a la gent el resultat d'aquestes polítiques. També ha apel·lat al vot de les dones jubilades "indecises", una generació que ha contribuït a Catalunya laboralment i també amb les seves cures a avis, pares, fills i ara néts però que viuen amb incertesa el futur, i ha defensat salaris alts per garantir les pensions.
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21:25
Puigdemont veu molt nerviosos els seus oponents: "saben que els podem guanyar".
L'expresident Carles Puigdemont ha assegurat aquest dimarts que els rivals de Junts "s'han posat molt nerviosos" perquè "saben que els podem guanyar" el 29-N. Ho ha dit per videoconnexió en l'acte final de campanya del partit a Girona, davant d'un miler d'assistents, en el que ha estat un dels seus darrers mítings per pantalla. I ho ha fet després que el Tribunal Suprem hagi posat punt final a la causa. "D'aquí ben poc ens tornarem a trobar a la nostra estimada ciutat", ha dit. Puigdemont ha demanat als independentistes indecisos que facin de la candidatura de Míriam Nogueras el seu "vot refugi". Per la seva banda, la cap de llista ha celebrat l'amnistia i ha afirmat que "el president Puigdemont avui és lliure".
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21:18
Sánchez promet reformar la Llei de Seguretat Nacional per prhibir entrar en "guerres il·legals".
El president del Govern i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, ha promés reformar la Llei de Seguretat si guanya les eleccions per prohibir que Espanya pugui participar en guerres "il·legals" com la d'Iraq de 2003 o l'actual a Iran.
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21:04
Bloc electoral. El Vespre | Els partits apuren la campanya per convèncer els indecisos.
Els partits intensifiquen els missatges en l’últim tram de campanya per mobilitzar els indecisos i decantar el resultat de les eleccions del 29-N. El PSC apel·la a la mobilització per aconseguir una victòria històrica, mentre Junts carrega contra Sánchez i el Front Ampli busca disputar un escó a Vox.
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20:50
Urtasun diu que al col·lectiu LGTBIQ+, les dones i els joves aquestes eleccions "els hi va la vida".
El ministre de Cultura i número 2 dels Comuns-Front Ampli al Congrés per Barcelona, Ernest Urtasun, ha assegurat des de Tarragona que en les eleccions d'aquest diumenge hi ha gent a la "que li va la vida", com el col·lectiu LGTBIQ+, les dones i els joves. Ha insistit als votants "que no es creguin la mentida i l'estratègia" de PP i Vox per desmobilitzar l'electorat progressista. També ha reivindicat els assoliments al Govern com l'ampliació a 10 dies del permís per mort d'un familiar. La formació es disputa un escó a la provincia amb Vox i ha cridat al vot i s'ha diferenciat del PSOE.
“¿¿ Eleccions #29N | Els @SomComuns es disputen un escó amb Vox a Tarragona i es diferencien del PSOE. @Claraa_Sedano | #ElVespre #La2cat ¿ https://t.co/Ckj4zSJK5F https://t.co/URezTdvrqn“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 24, 2026
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20:46
Illa creu que els catalans "donaran la victòria" a Sánchez.
El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha defensat que els catalans "tenen clar" el vot a Pedro Sánchez a les eleccions espanyoles perquè "ell sí que entén Catalunya". Durant l'acte central dels socialistes catalans, que s'ha celebrat a Barcelona i ha reunit unes 10.000 persones, segons el partit, Illa ha assegurat que "Catalunya votarà i donarà la victòria" a Sánchez i ha avisat que "hi ha l'autogovern en joc". Per la seva banda, el cap de llista dels socialistes per Barcelona, Jordi Hereu, ha demanat el suport al PSC als comicis per aconseguir "una Espanya i una Catalunya que siguin el somni del món" perquè, segons creu, la dreta provoca "malsons".
“La vivienda como derecho, pensiones dignas, una sanidad pública fuerte y respeto a Catalunya y a sus instituciones de autogobierno. Todo esto está en juego. Por todo ello, ¡toca movilizarse y concentrar el voto en el PSC y @sanchezcastejon! https://t.co/5G7fARt33f“— Socialistes PSC/¿ (@socialistes_cat) November 24, 2026
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20:36
Aizcorbe veu islamitzats els barris catalans i acusa Rufián de ser un "aprenent de sultà".
El candidat de Vox per Barcelona, Juan José Aizcorbe, ha acusat el cap de llista d'ERC, Gabriel Rufián, d'"aprenent de sultà" i ha assegurat que hi ha barris de ciutats catalanes com Santa Coloma de Gramenet que s'han islamitzat. Aizcorbe ha assegurat que els últims anys els republicans han fet propaganda en àrab i ha ironitzat que el nom de la formació hauria de ser "Esquerra Republicana del Califato".
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20:14
Què proposen els partits sobre immigració? Repassem què diuen els seus programes electorals.
Discrepen sobre les regularitzacions, les expulsions i les vies d’asil, i plantegen models diferents d’acollida, integració i lluita contra el racisme. Comparem les propostes de PSC, Comuns-Front Ampli, ERC, Junts, PPC i Vox de cara a les eleccions del 29 de novembre.
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19:46
Bloc electoral. El Vespre de Ràdio 4 | Sánchez exhibeix múscul a Barcelona i Colau i Albiol esperen el cara a cara.
El candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, a Barcelona fa el primer acte de campanya amb el PSC amb més de 6.000 assistents. És un dels focus d'atenció política d'aquest dimarts. L'altra, el cara a cara a les 23 hores entre Ada Colau i Xavier García Albiol per contraposar els dos models i dues maneres d'encarar la crisi de l'habitatge.
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19:34
Sánchez desborda el pavelló de la Fira amb més de 6.000 assistents.
El públic ha desbordat el pavelló 1 de la Fira de Barcelona per assistir al míting del líder del PSOE, Pedro Sánchez, que ja s'ha convertit en un dels més multitudinaris d'aquesta campanya electoral. Una hora abans de començar l'acte l'aforament ja estava complet i milers de persones s'han quedat a les portes del recinte, on fins i tot s'han viscut moments de tensió quan la seguretat no ha deixat passar ningú perquè l'aforament estava complet. L'organització ha instal·lat una pantalla gegant a l'accés que dona a la plaça d'Espanya i Sánchez ha volgut prendre la paraula al costat del president de la Generalitat, Salvador Illa, per agrair l'afluència. Micròfon en mà, ha augurat que Catalunya "liderarà la gran victòria progressista" el 29-N.
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19:11
Rufián signa samarretes i cartells amb la seva cara a centenars de persones a Barcelona.
El candidat d'ERC per Barcelona, Gabriel Rufián, ha signat samarretes i cartells amb la seva cara i el lema 'Defensa't' a centenars de persones a la seu municipal d'ERC a Barcelona. Aquest és el vídeo que ha penjat la formació a TikTok.
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18:24
El Suprem avala el DNI digital a les eleccions.
El Tribunal Suprem ha avalat l'ús del DNI electrònic amb el sistema MiDNI com mitjà d'identificació de cara a les eleccions generals del pròxim 29 de novembre, al mateix temps que ha rebutjat el recurs d'una associació contra l'ús d'urnes de cartó en els consolats per als nacionalitzats per la 'llei de nets' amb el vot suspès.
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17:47
Nogueras avisa d'una repetició electoral si "qui ha d'arribar a consensos no hi arriba".
La portaveu de Junts al Congrés, MíriamNogueras, ha avisat aquest dimarts de la possibilitat que hi hagi una repetició electoral si "qui ha d'arribar a consensos no hi arriba". Després de deixar clar que no donaran els seus vots a PP i Vox, ha recalcat que tampoc no deicidiran què ha de fer el PSOE malgrat insistir en la "via Starmer" en considerar que Pedro Sánchez ha estat "el problema" en aquesta legislatura. "Nosaltres posarem Catalunya al centre. Sigui quin sigui l'escenari, posarem la carpeta catalana". La candidata assegura que estan disposats a asseure's i parlar.
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16:30
ERC regala samarretes de Rufián a la seva seu municipal a Barcelona.
ERC ha anunciat per les xarxes socials que aquest dimarts a les 17 hores repartiran 200 samarretes de franc a la seu municipal del partit a Barcelona on surt el seu cap de llista al Congrés, Gabriel Rufián.
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16:09
ERC es reivindica com "l'única opció" a Catalunya el 29-N.
El president d'ERC, Oriol Junqueras, assegura que votar el PSOE i Front ampli "és perdre el temps" i reivindica la seva formació com "l'única opció" a Catalunya el 29-N. Junqueras considera que les mesures aprovades aquest dimarts al Consell de Ministres evidencien que aquests dos partits "han perdut vuit anys" i per aquest motiu ha demanat el vot. "Que ningú perdi l'oportunitat de votar ERC", ha afirmat en una atenció a mitjans després de reunir-se amb el secretari general de la UGT, Camil Ros, amb qui han posat el focus en el sistema de pensions. Preguntat pel retorn de Puigdemont, Junqueras no ha aclarit si anirà a rebre'l. "Estem encantats de saludar a tothom i segur que trobarem la manera d'expressar aquesta convicció", ha dit.
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15:34
Nogueras acusa Sánchez de "tapar" l'amnistia amb l'aprovació de mesures socials.
La candidata de Junts el 29-N, Míriam Nogueras, acusa aquest dimarts el govern espanyol de Pedro Sánchez de voler "tapar" la victòria de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont amb l'aprovació de mesures al Consell de Ministres, com l'ampliació del permís per naixement i cura de nadons. Ho ha dit en una roda de premsa a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), en la qual ha celebrat que, a parer seu, tant l'entrevista de l'expresident a El Mundo com l'arxivament de la seva causa al Tribunal Suprem (TS) han servit per "posar Catalunya al centre de la campanya". A banda, Nogueras ha situat a la teulada del PSOE una possible repetició electoral: "Serà fruit que, qui ha d'aconseguir consensos, no els aconsegueix".
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15:00
L'últim Consell de Ministres abans de les eleccions aprova diverses mesures socials.
S'amplia el permís per defunció de familiars directes, s'allarga els permisos de maternitat i paternitat i es prorroguen els descomptes al transport públic.
“¿¿ Últim Consell de Ministres abans de les eleccions. ¿L'executiu aprova ampliar el permís per defunció de familiars directes, allarga els permisos de maternitat i paternitat i prorroga els descomptes al transport públic. https://t.co/uJ3KjT06sv“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 24, 2026
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14:57
Bloc electoral. Edició Migdia de Ràdio 4 | Els partits enforteixen els discursos a quatre dies del final de campanya.
La viceprimera secretària del PSC, Lluïsa Moret, preveu unes 6.000 persones en el "míting de la victòria" de Sánchez a Barcelona. ERC critica que s'aprovin ara mesures socials pocs dies abans. Nogueras veu possible refer ponts amb ERC malgrat Rufián. Albiol es compromet a un millor finançament per Catalunya a canvi de suprimir impostos com han fet a Madrid.
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14:42
Queden quatre dies de campanya i els partits intensifiquen la cursa per mobilitzar l'electorat.
Sánchez defensa una victòria progressista contundent, ERC planteja blindar les pensions, el PP vincula el finançament a una rebaixa fiscal i Vox proposa limitar alumnes d'altres cultures a les aules.
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14:16
El debat amb els 8 candidats al Govern deixa clar el xoc entre els blocs polítics.
Habitatge, serveis públics, infraestructures i possibles pactes van centrar una cita marcada pels retrets creuats i la pugna electoral.
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13:43
El finançament i les polítiques d'immigració, condicions per arribar a acords per a Junts.
La cap de llista de Junts al Congrés per Barcelona, Míriam Nogueras, ha situat el finançament i les competències en immigració com a condicions per a arribar a acords, com ho va ser l'amnistia la legislatura passada. "Tant els diners dels catalans com les competències per gestionar les polítiques migratòries des d'aquí són imprescindibles per nosaltres", ha dit aquest dimarts en una roda de premsa a l'ACN. "Si no hi havia amnistia no hi havia res més. Ara estem igual", ha afirmat. Nogueras ha assegurat que els catalans han patit "massa anys" l'infrafinançament i la "deixadesa" del govern espanyol, "és igual qui governi", i ha avisat que aquestes carpetes seran sobre la taula de qualsevol negociació després del 29-N.
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13:32
Apropament de Junts amb ERC: veuen possible refer ponts.
La cap de llista de Junts al Congrés per Barcelona, Míriam Nogueras, veu possible refer ponts amb ERC malgrat els enfrontaments amb el seu candidat, Gabriel Rufián, que segons ella s'ha dedicat a "menystenir" i "insultar" la seva formació. "La relació amb la resta de persones d'Esquerra no està pas trencada", ha dit aquest dimarts en una roda de premsa a l'ACN. Nogueras ha afirmat que és ERC qui ha de fer "la reflexió" i explicar "com vol continuar", perquè "tothom ha vist el que hi ha". La candidata ha reclamat recuperar la unitat independentista i ha lamentat que aquesta legislatura els seus diputats han estat "molt sols" decantant la balança al Congrés: "Podíem haver estat 14, però només n'hem estat 7".
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12:30
El PSC preveu unes 6.000 persones en el míting de Sánchez a Barcelona.
La viceprimera secretària del PSC, Lluïsa Moret, ha batejat l'acte del líder del PSOE, Pedro Sánchez, a la capital catalana com el "míting de la victòria" i augura que suposarà un "punt d'inflexió" en la campanya. Segons ha dit, s'han mobilitzat un centenar d'autobusos des de les federacions territorials. Moret ha explicat que estan detectant una "mobilització progressiva" a mesura que s'acosten les eleccions de diumenge. Una percepció que es basa, segons ha dit, no només amb els 'trackings' sinó també amb el 'feedback' que reben de la gent del carrer.
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12:28
Albiol afirma que derogar la llei d'amnistia "no és una urgència".
El candidat del PPC per Barcelona, Xavier Garcia Albiol, ha assegurat que la derogació de la llei d'amnistia que proposa el PP "no és una urgència" malgrat formar part dels seus compromisos polítics. Albiol considera que la societat catalana va patir durant els anys del procés i que una majoria de ciutadans no vol reviure l'escenari de confrontació de 2017. En aquest sentit, ha defensat una etapa centrada en el futur i ha evitat el cos a cos amb els partits independentistes.
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12:19
Vox evita esclarir si pactarà amb el PP després del 29-N.
El candidat de Vox al Congrés per Barcelona, Juanjo Aizcorbe, ha evitat aclarir quin serà l'escenari de pactes amb el PP després de les eleccions del 29-N i ha assegurat que no vol anar "més enllà del diumenge". En una roda de premsa a l'Agència EFE, Aizcorbe també ha marcat distàncies amb el PPC en qüestions de prioritat nacional i ha qüestionat les lleis de memòria, tot defensant el manteniment dels recursos destinats a les exhumacions. "Junts no ens aporta cap confiança", ha dit també criticant els de Puigdemont i ha qualificat els seus dirigents de "fanatitzats", tot diferenciant-los dels seus votants.
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12:10
Albiol condiciona un nou finançament a la retirada dels impostos de successions i patrimoni.
El candidat del PPC per Barcelona, Xavier Garcia Albiol, ha advertit que un nou finançament per a Catalunya, en cas que el PP governi a Espanya, haurà d'estar condicionat a l'eliminació dels impostos de successions i patrimoni. Durant una conferència al Nova Economia Fòrum, també ha criticat el que ha qualificat de "talibanisme" mediambiental en la gestió de les actuacions per protegir la línia R1 dels temporals marítims. Albiol s'ha mostrat igualment obert a recuperar el debat sobre els peatges com a fórmula per garantir el manteniment de les autopistes.
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11:49
Sánchez assegura que si PP i Vox no sumen majoria "no acceptaran els resultats electorals".
El president del Govern i candidat a la presidència pel PSOE, Pedro Sánchez demana el vot per a "evitar la involució" que segura representen "Feijóo i Abascal". Assegura que necessita una altra legislatura per a "culminar" les transformacions i demostra que davant l'auge de la ultra dreta a Europa, Espanya és un "llogaret gal" fora del "món de foscor" que adverteix suposen PP i Vox. Lamenta el to que ha tingut la política en el qual assegura que se li ha "deshumanitzat" i anomenat "fill de puta" o "difamat" a la seva família i enlletgeix al PP no condemnar aquests atacs i fins i tot incentivar-los, per la qual cosa afirma que per aquest motiu hi haurà remuntada: "Feijóo perdrà les eleccions".
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11:35
AGENDA VOX.
La jornada de Vox començarà a les 10.00 hores amb una entrevista del candidat Juan José Aizcorbe a l'Agència EFE.
A la tarda, a les 19.00 hores, Aizcorbe participarà en un acte electoral a la plaça de la Sagrada Família de Santa Coloma de Gramenet. A la mateixa hora, el líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, assistirà a un acte de campanya a Reus.
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11:27
AGENDA PP.
El candidat del PP de Catalunya, Xavier García Albiol, participarà a les 9.00 hores en un esmorzar informatiu del Fòrum Europa. A les 12.00 hores, protagonitzarà un acte de campanya a Cornellà de Llobregat.
A la nit, a les 23.00 hores, intervindrà en el debat cara a cara amb Ada Colau organitzat per La Sexta.
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11:14
AGENDA COMUNS - FRONT AMPLI.
La candidata dels Comuns - Front Ampli, Ada Colau, començarà la jornada amb una entrevista a Antena 3 a les 10.20 hores. Al migdia, participarà en el pòdcast Carne Cruda.
A les 19.00 hores, el ministre de Cultura i dirigent dels Comuns, Ernest Urtasun, protagonitzarà un acte electoral a Reus. La jornada es tancarà amb el cara a cara entre Ada Colau i Xavier García Albiol, previst a les 23.00 hores a La Sexta.
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11:07
AGENDA JUNTS.
La candidata de Junts, Míriam Nogueras, atendrà una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) al migdia. Ja al vespre, a les 20.00 hores, participarà en un acte de campanya a Girona juntament amb el secretari general del partit, Jordi Turull, i l'exalcaldessa Marta Madrenas.
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10:57
AGENDA ERC.
A les 8.35 hores, el número tres d'ERC per Barcelona, Jordi Albert, serà entrevistat al programa Cafè d'Idees. Més tard, a les 12.30 hores, el president d'ERC, Oriol Junqueras, i la número quatre de la candidatura participaran en una trobada amb representants de la UGT, entre els quals el secretari sindical Camil Ros.
Al vespre, a les 19.00 hores, Junqueras compartirà un acte de campanya a Manresa amb la candidata Diana Riba i el mateix Jordi Albert.
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10:44
AGENDA PSC.
La jornada del PSC començarà a les 9.00 hores amb la participació del president del govern espanyol i candidat socialista, Pedro Sánchez, al programa Las Mañanas. A les 10.30 hores, la viceprimera secretària del PSC, Lluïsa Moret, oferirà un briefing informatiu als mitjans al Casal Socialista Joan Reventós de Barcelona.
Ja al vespre, a les 19.00 hores, Sánchez protagonitzarà un gran acte de campanya al Pavelló Fira 1 de Montjuïc, a la plaça d'Espanya de Barcelona, acompanyat del primer secretari del PSC, Salvador Illa, i del ministre Jordi Hereu.
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10:37
Entrevista electoral | Jordi Albert assegura que ERC rebrà Puigdemont quan torni de Waterloo.
El número 3 d'ERC per Barcelona al 29N afirma que els republicans rebran Carles Puigdemont quan torni a Catalunya després de l'aplicació de l'amnistia, un posicionament contrari al del candidat dels republicans de Barcelona, Gabriel Rufián, qui va dir que no el rebria. Jordi Albert defensa refer ponts dins l'independentisme, critica la posició de Junts durant la campanya i assegura que no es creu Pedro Sánchez quan descarta un referèndum.
“¿¿ Eleccions #29N | Entrevista electoral al @cafedidees_rtve. El número 3 d'ERC al Congrés, Jordi Albert, assegura que rebrà Puigdemont quan torni de Waterloo | ¿¿ "És un company meu d'hemicicle. @Esquerra_ERC rebrà el president Puigdemont" ¿ Info a https://t.co/OKKW80WRmT https://t.co/KUsXxpVq8v“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 24, 2026
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10:25
Els pactes i la crisi de l'habitatge marquen el debat a vuit de RTVE.
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10:15
Bloc electoral a R5.
Rufián i Nogueras xoquen per l’amnistia, Rodalies, el català i el vot útil al debat de RTVE.
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10:05
Bloc electoral del Cafè d'idees.
Els partits exhibeixen suports i anuncien noves propostes a la recta final de la campanya
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10:00
Bon dia! Segueix aquí l'actualitat de la campanya del 24 de novembre a les eleccions generals del 29 de noviembre de 2026.
Aquí pots consultar els titulars més destacats d'ahir de la campanya electoral pel 29N.