Eleccions Generals 29N
Diari de campanya | Última hora campanya electoral 29N a Catalunya, en directe
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Aquest dimecres 18 de novembre, el matí estarà marcat pels esmorzars informatius de Jordi Hereu (PSC) i Xavier Garcia Albiol (PPC), i les rodes de premsa de Juan José Aizcorbe (Vox) i Gabriel Rufián (ERC). També compareixeran Míriam Nogueras (Junts), a la Pobla de Segur, i Ernest Urtasun (Comuns-Front Ampli), a Mollet del Vallès.
A la tarda, Albiol i Urtasun participaran en actes electorals a Mataró; ERC farà un míting a Lleida amb Rufián i Oriol Junqueras; Vox celebrarà un acte a Badalona amb Ignacio Garriga i Carlos H. Quero, i Junts tancarà la jornada amb un míting a Terrassa amb Nogueras i Josep Rull.
ÚLTIMA HORA DE LA CAMPANYA ELECTORAL DEL 29N A CATALUNYA, EN DIRECTE
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