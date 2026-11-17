Hereu rebutja el cara a cara amb Rufián i el català i la política fiscal marquen la jornada
- Rufián proposa govern de concentració a Catalunya en cas que governi PP i Vox
- Albiol i Colau, a favor i en contra dels centres de deportació de migrants a Ruanda
- Junts defensa el català al Congrés dels Diputats i Vox respon que a la cambra no s’hi va “a fer el numeret”
Nova jornada de campanya electoral marcada per diversos actes. Els candidats per a les eleccions del 29N s'han centrat aquest dimarts a llançar propostes en matèria econòmica i de serveis.
Els socialistes es marquen un objectiu en salut: mobilitzar un 7% del PIB i treballar per eliminar les llistes d'espera. Front Ampli proposa que els salaris s'apugin anualment amb l'IPC, reformant l’Estatut dels Treballadors i planteja rebaixes de l’IVA per a alguns productes i serveis. Gabriel Rufián alerta del perill que PP i Vox governin i proposa un govern de concentració a Catalunya, una iniciativa que ràpidament ha tingut la resposta de Salvador Illa: "El que s'ha d'aconseguir és un govern progressista liderat per Sánchez".
Junts demana a tots els candidats que es comprometin, per escrit, a parlar i defensar el català al Congrés dels Diputats. El candidat popular, Xavier García Albiol, en una entrevista al Cafè d'idees, s'ha mostrat favorable als centres de deportació a Ruanda per migrants.
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