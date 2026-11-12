Els partits arrenquen la campanya més polaritzada a Catalunya
- La forta polarització dreta-esquerra i l'ombra d'un govern PP-Vox centra els primers missatges dels candidats
- El CIS torna a situar el PSOE com a força més votada amb el 33% dels vots i sense possibilitat de majoria absoluta alternativa a la dreta
Els tradicionals actes d’enganxada de cartells han donat el tret de sortida aquesta mitjanit a la campanya de les eleccions generals del 29 de novembre. Uns comicis que, a Catalunya i a la resta de l’Estat, arriben marcats per una forta polarització política i per l’ombra d’un possible govern PP-Vox a l’horitzó. També la recent vaga general, amb l’accés a l’habitatge i uns sous dignes davant l’augment del cost de la vida com a principals reivindicacions, condiciona els primers missatges dels partits.
La darrera enquesta a irrompre en la campanya ha estat la del CIS, que manté la tendència d’una victòria del PSOE amb fins al 33% dels vots i un avantatge de prop de vuit punts sobre el PP. Segons aquest sondeig, ni sumant amb Vox, els populars aconseguirien la majoria absoluta que sí que els atribueixen altres enquestes.
Hereu pronostica "una victòria històrica" del PSC
Els socialistes catalans han arrencat la campanya a l’Auditori L’Illa Diagonal de Barcelona davant unes 700 persones. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat suport al candidat del PSC per Barcelona, Jordi Hereu. Els socialistes centren la seva estratègia en la idea del vot útil per frenar l’avenç de l’extrema dreta. A les eleccions del 2023 van ser la força més votada a Catalunya amb el 34,5% dels sufragis i 19 dels 48 escons en joc i Hereu ha tornat a pronosticar "una victòria històrica" del PSC per empenyer Sánchez a la reelecció.
"Obtindrem una victòria històrica del PSC! Catalunya, novament utilitzant el PSC com a altaveu i instrument, parlarà alt i clar. I Espanya necessita que Catalunya parli amb major claredat i sigui escoltada amb força. Certificarem una nova presidència de Pedro Sánchez", ha dit Hereu.
🗳️ #29N | @jordihereub (PSC) pronostica "una victòria històrica" dels @socialistes_cat per "tornar a certificar" la presidència de Sánchez. 🗣️ @salvadorilla: "Catalunya serà decisiva. Ja ha començat la remuntada" | @RTVECatalunya ➕ Info: https://t.co/BLL6XVoGiT https://t.co/9EZA3ysW2J— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 12, 2026
De la seva banda, Salvador Illa ha assegurat que "la veu de Catalunya serà decisiva" el 29N i ha reivindicat la "voluntat d'autogovern". També ha assenyalat formacions a l'esquerra dels socialistes. En clara referència a Gabriel Rufián, l'ha avisat que "no estracta de sotmetre a ningú, ni arrossegar-lo sinó de treballar amb serietat i rigor per derrotar democràticament l'autoritarisme".
Feijóo tria Badalona per encetar la campanya
Alberto Núñez Feijóo és l’únic líder estatal que ha escollit Catalunya per iniciar la campanya electoral. Ho ha fet a Badalona, el principal bastió de l’alcalde i cap de llista per Barcelona, Xavier García Albiol. El candidat a la presidència ha advertit que quan arribi a la Moncloa portarà a terme una "auditoria del saqueig" per saber on ha anat cada euro que no s'ha destinat a la sanitat o a Rodalies "i qui se l'ha emportat".
🗳️ #29N | @Albiol_XG assegura que el @ppopular és qui "millor pot representar els interessos de Catalunya" 🗣️ @NunezFeijoo : "Faré una auditoria del saqueig quan arribi a la Moncloa" | @RTVECatalunya ➕ Info: https://t.co/BLL6XVo8tl https://t.co/db4YpbB82s— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 12, 2026
Els populars han situat qüestions com la immigració irregular, la seguretat i les mesures contra les ocupacions il·legals com a prioritats del seu discurs i d'aquí que Feijóo hagi destacat les fites d'Albiol per fer "barrris més segurs, carrers més netes i acabar amb les ocupacions". En el seu torn, l'alcalde de Badalona ha exigit, precisament, a Sánchez "que aturi el repartiment d'immigrants irregulars a Catalunya" i ha assegurat que el PP és qui "millor pot representar els interessos de Catalunya" al Govern d'Espanya.
El Front Ampli crida a frenar "el retorn de la foscor"
Comuns-Front Ampli ha escollit l’Hospitalet de Llobregat per donar el tret de sortida a la campanya, amb les intervencions del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i de la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach. La formació encapçalada per Ada Colau, que ha iniciat la campanya fora de Catalunya, reivindica l’activisme veïnal i situa el dret a l’habitatge al centre del debat polític.
El número 2 per Barcelona ha fet una crida a la ciutadania a lluitar pels seus drets a les urnes el proper 29 de novembre contra el "retorn de la foscor" que representen PP, Vox i Junts. Urtasun ha animat a combatre a les urnes un bloc que "vol trencar el contracte social", atacant coses elementals com les pensions y els drets de les dones.
🗳️ #29N | @ernesturtasun reivindica @Frente_Amplio_ per lluitar contra el "retorn de la foscor" que representen PP, Vox i Junts 🗣️ @jessicaalbiach: "No pensem permetre que es carreguin i privatitzin els serveis públics" | @RTVECatalunya ➕ Info: https://t.co/BLL6XVo8tl https://t.co/x7aU9zT5do— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 12, 2026
Albiach, en el seu torn, també ha llançat una cridat a la mobilització formant una "gran aliança de la gent normal, de la gent treballadora" per enfrontar-se als rendistes i a les grans corporacions i defensar els drets de la ciutadania. "Ens han declarat la guerra", ha alertat, assenyalant també els que considera els seus representants, PP, Vox i Junts, però també les grans fortunes.
Rufián acusa Junts de "colaboracionista d'Abascal"
Gabriel Rufián repeteix, per sisena vegada, com a cap de llista d’ERC al Congrés. Enguany, els republicans concorren a les eleccions amb el suport de Podemos, una aliança que ha accentuat la divisió a l’espai situat a l’esquerra del PSOE. Els republicans han escollit el Port de Tarragona per dirigir-se directament a Junts, a qui acusa de ser "col·laboracionista" del líder de Vox, Santiago Abascal i ha remarcat la seva aposta per un Govern del PSOE "sotmès a les esquerres sobiranistes".
🗳️ #29N | @gabrielrufian reivindica @Esquerra_ERC com "l'únic camí per Catalunya" i demana Junts que "torni al seny" 🗣️ @junqueras: "La nostra recepta és construir majories i no repartir cadires" | @RTVECatalunya ➕ Info: https://t.co/BLL6XVo8tl https://t.co/lynpUOL2Mn— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 12, 2026
Davant d'unes 900 persones, ha reivindicat Esquerra com "l'únic camí per a Catalunya" i ha demanat a Junts que "torni al seny" en directa apel·lació al seu votant: "Estem aquí per representar-lo". Al seu costat, el president d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat que la seva recepta és "construir majories àmplies" i no "repartir cadires". En aquest sentit, ha reividicat el projecte republicà davant una possible majoria de PP i Vox, i en front d'un PSC "que no s'ho creu i arrossega els peus".
Junts promet frenar "la dreta rància"
Míriam Nogueras repeteix com a cap de llista de Junts. Acompanyada de la plana major del partit, la formació de Carles Puigdemont ha escollit el barri del Poblenou de Barcelona davant d'unes 300 persones per a la tradicional enganxada de cartells. Nogueras, ha promès frenar a la "dreta rància espanyola" en les eleccions generals del 29 de novembre: "Avui hi ha més PP i més Vox que mai. Però a la dreta rància, qui l'ha tombat té un nom i un cognom. I ho hem dit: és el president Carles Puigdemont, ell ha tombat a l'extrema dreta espanyola i al poder espanyol!", ha clamat
Nogueras també ha lamentat l'aliança d'ERC amb Podemos a Catalunya: "Com trobem a faltar l'ERC amb la qual vam fer el 1-O!" i ha apuntat que "amb nosaltres ni Abascal, ni Colau seran ministres".
🗳️ #29N | @miriamnoguerasM es compromet a "frenar la dreta rància espanyola" i fa bandera de la "llibertat" de @JuntsXCat 🗣️ Carles Puigdemont: "Junts és l'única opció netament catalana" | @RTVECatalunya ➕ Info: https://t.co/BLL6XVo8tl https://t.co/burzjs2Fa8— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 12, 2026
Nogueras ha erigit a Junts com el "vot útil" contra PP i Vox per a posar "Catalunya en el centre" i ha lamentat l'aliança d'ERC amb Podemos a Catalunya: "Com trobem a faltar l'ERC amb la qual vam fer el 1-O!". L'acte també ha comptat amb la presència de l'expresident Carles Puigdemont, encara per videoconferència, i que ha presentat Junts com els únics que prioritzen Catalunya. També el secretari general del partit, Jordi Turull, ha advertit que PP i Vox "encara ens voldrien a la presó".
VOX avantposa la "prioritat nacional, desregulació i remigració"
El candidat de Vox per Barcelona, Juanjo Aizcorbe, ha escollit l’Avinguda Gaudí, als peus de la Sagrada Família, per protagonitzar el primer acte de campanya. La formació de Santiago Abascal afronta els comicis amb l’objectiu d’ampliar la seva representació i aconseguir per primera vegada diputats a Tarragona, Lleida i Girona, a més de disputar directament una part de l’electorat al PP.
En una intervenció davant la premsa, Aizcorbe, ha denunciat que "ha col·lapsat l'estructura de l'Estat, la sanitat i els serveis públics". Per aquest motiu ha fet una crida a "recuperar les coses que hem perdut i posar als espanyols i els catalans primer". El cap de llista per Barcelona també ha advertit que "s'ha de recuperar la identitat", que considera que amenaçada i "per no convertir-nos en un califat", ha dit.
🗳️ #29N | @JuanjoAizcorbe denuncia "un col·lapse absolut de les estructures de l'estat" i reivindica @vox_es per posar "els catalans i els espanyols primer" 🗣️ @JGarrigaDomenec: "Hem de recuperar la identitat que està molt perduda a molts dels nostres barris" | @RTVECatalunya ➕ Info: https://t.co/6eiUB5914c— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 12, 2026
Acompanyant Aizcorbe, el portaveu del grup parlamentari de Vox, Joan Garriga, també ha defensat el vot als d'Abascal "per defensar coses tant importants com el treball, els serveis públics o els comerços", però també "la identitat que està molt perduda molts dels nostres barris".