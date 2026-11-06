Comuns-Front Ampli: Ada Colau lidera el retorn de l’espai a l’esquerra del PSOE
- Els Comuns concorren al 29N com a Comuns-Front Ampli, amb Ada Colau al capdavant i un programa centrat en habitatge, fiscalitat i Rodalies
- El ministre de cultura, Ernest Urtasun, és el número dos de la formació i candidat efectiu a Catalunya
L’espai polític situat a l’esquerra dels socialistes es reorganitza de cara a les eleccions generals del 29N amb la nova marca Comuns-Front Ampli. La candidatura al Congrés es presentarà sota aquesta denominació, mentre que al Senat ho farà com a Comuns-Front Ampli per la democràcia. El canvi simbolitza una nova etapa dels Comuns i la seva aposta per articular un espai ampli de l’esquerra alternativa.
La configuració de la coalició arriba després de mesos de converses sense acord amb Podem, que finalment no s’ha incorporat al projecte. Segons els impulsors de l’aliança, es van oferir llocs destacats a les llistes de Madrid i Catalunya, participació amb plens drets dins la coalició i presència destacada en el futur grup parlamentari. El desacord manté la tradicional fragmentació de l’espai polític a l’esquerra del PSOE.
Ada Colau torna a primera línia
La candidatura estarà integrada per Més Madrid, Moviment Sumar, Izquierda Unida i Comuns, amb Ada Colau com a cap de cartell per Barcelona i candidata a la presidència de l’Estat. Es tracta del seu retorn a la primera línia política després de la seva sortida de l’Ajuntament de Barcelona. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ocuparà el número dos i serà el principal referent electoral a Catalunya. En canvi, Aina Vidal deixa el Congrés i no forma part de les noves llistes.
La coalició presenta una renovació significativa dels seus representants. Ester Roca encapçalarà la candidatura per Tarragona, Montse Cortasa liderarà la de Lleida i Júlia Boada repetirà a Girona. De l’actual representació dels Comuns al Congrés només continuen Viviane Ogou i la mateixa Júlia Boada, fet que evidencia una profunda renovació de l’equip parlamentari.
Habitatge, fiscalitat i Rodalies com a eixos
Front Ampli defensa que és la millor eina per frenar l’avenç de la dreta i reivindica una resposta política alineada amb les mobilitzacions socials.
Entre les propostes programàtiques destaquen la creació d’un impost als ultrarriques, la revisió dels beneficis fiscals a la banca, una llei per expropiar habitatges en mans de grans fons d’inversió, la reversió de la liberalització ferroviària i la reorientació de les inversions en alta velocitat per reforçar la xarxa de Rodalies.