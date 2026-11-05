ERC i Podem uneixen forces per fer front a la dreta
- Gabriel Rufián repeteix com a cap de cartell per Barcelona i comparteix actes de campanya amb Irene Montero
- 'Defensa't' és el lema de campanya dels republicans davant "l'amenaça d'un govern de PP i Vox"
ERC es presenta enguany de la ma de Podemos a les eleccions generals del 29 de novembre. Un ticket electoral que ha provocat una forta fractura dins l’esquerra del PSOE, ja que ha desfet l’esperança d’un front unitari sota les sigles de Front Ampli que finalment liderarà l’exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. El resultat és que els dos partits aniran junts en les llistes electorals per les circumscripcions catalanes i, els seus respectius líders, Gabriel Rufián i Irene Montero faran equip en actes de campanya.
En l'última convocatòria, del 2023 els republicans van patir una forta davallada fruit del desgast d’haver estat al capdavant del govern català. Van assolir només 7 diputats, els mateixos que Sumar i Junts, però 6 menys dels que havien aconseguit el 2019 quan van arribar a ser la força més votada.
Rufián repeteix com a cap de cartell
Per sisena convocatòria consecutiva, Gabriel Rufián lidera la candidatura republicana al Congrés per Barcelona. La llista incorpora en els primers llocs Mireia Ingla i Jordi Albert Caballero, mentre que el president d'ERC, Oriol Junqueras, i l'eurodiputada Diana Riba tanquen simbòlicament la candidatura. Respecte a l'actual legislatura, queden fora de les llistes al Congrés noms destacats com Pilar Vallugera, Etna Estrems i Francesc-Marc Álvaro, que serà candidat al Senat.
ERC també ha definit les seves candidatures a la resta de demarcacions catalanes. Teresa Jordà encapçalarà la llista per Girona, mentre que Norma Pujol ho farà per Tarragona. Paral·lelament, els republicans mantindran la coalició amb EH Bildu al Senat, una fórmula que ja van utilitzar en les anteriors eleccions generals i que ara tornen a reeditar.
"Defensa't", el lema per mobilitzar l'electorat
La formació afronta la campanya amb el lema "Defensa't" i un programa electoral que inclou 268 propostes. La secretària general del partit, Elisenda Alamany, ha defensat que ERC vol ser "la millor defensa del país" davant dels problemes que preocupen la ciutadania, com l'accés a l'habitatge, l'encariment dels preus, la situació de Rodalies o l'estat dels serveis públics.
La candidatura republicana també es presenta com una alternativa davant la possibilitat d'un govern format pel PP i Vox i "davant el risc de tornar enrera, tornar al passat i perdre drets que han costat tant d'aconseguir"