Els partits enceten una de les campanyes més polaritzades i criden a la mobilització pel 29N
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Tret de sortida aquesta mitjanit a una de les campanyes electorals més polaritzades dels darrers anys. La política de blocs s’imposa en un debat marcat per posicions enfrontades. Els pròxims 15 dies es posa en joc la governabilitat de l’Estat i si, finalment, l’extrema dreta acaba formant part del govern espanyol de la mà del PP. Així les coses, en el taulell, dos blocs que poden governar després de les eleccions, un bloc progressista amb PSOE, Front Ampli, i les esquerres nacionalistes o PP i Vox.
El primer debat dels candidats per Barcelona a les eleccions del 29N es va celebrar a RTVE Catalunya el passat diumenge 8 de novembre. Hi van participar els representants dels sis partits amb presència actualment al Congrés: Jordi Hereu (PSC), Ernest Urtasun (Comuns-Front Ampli), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Xavier García Albiol (PP) i Juanjo Aizcorbe (Vox).
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