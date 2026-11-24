Recepta de muffins de bolonyesa
Cuina brutal
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Els muffins de bolonyesa són una proposta original i diferent que transforma la tradicional salsa bolonyesa en uns petits mossos salats ideals per a qualsevol moment. Elaborats amb carn picada magra, tomàquet natural i verdures, combinen el sabor intens de la bolonyesa amb una massa tendra a base d’ou, llet i farina de civada. El resultat són uns muffins esponjosos, saborosos i fàcils de preparar, amb el toc final del cibulet picat, que hi aporta frescor. Una recepta senzilla i nutritiva, perfecta per donar una volta a les preparacions més habituals i gaudir d’una manera diferent d’un plat tan clàssic com la bolonyesa.
|Ingredients
|Preparació
Pas a pas: uns muffins originals
Comença preparant la salsa bolonyesa. Sofregeix la ceba i la pastanaga amb un raig d'oli d'oliva verge extra a foc mitjà. Afegeix-hi la carn picada magra, sal i pebre, i cuina-la a foc alt fins que quedi ben desfeta. Incorpora el tomàquet triturat i deixa que la salsa redueixi durant uns minuts. A continuació, bat els ous, la llet, la farina de civada i el llevat químic amb la salsa bolonyesa fins a obtenir una mescla homogènia. Reparteix-la en motlles de magdalenes i enforna els muffins a 180 °C durant uns 25 minuts. Un cop cuits, desemmotlla'ls i serveix-los amb cibulet picat per damunt.
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