Tres amanides del Chef Bosquet perfectes per aquest estiu
- El Chef Bosquet proposa tres amanides fresques ideals per aquest estiu
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Les amanides d'estiu són una manera fresca i deliciosa d'aprofitar les fruites de temporada. El Chef Bosquet proposa tres receptes senzilles que combinen ingredients dolços i salats per crear plats lleugers, plens de sabor i perfectes per als dies de calor.
Amanida de figues
Les figues són un dels grans tresors de l'estiu: dolces, sucoses i amb una textura que combina a la perfecció amb ingredients salats. En aquesta amanida, el Chef Bosquet proposa una recepta senzilla però plena de contrastos, on la cremositat del formatge i el toc cruixent dels fruits secs realcen tot el protagonisme de la fruita. Una opció ràpida, saludable i elegant que demostra que, amb pocs ingredients de qualitat, es poden aconseguir plats sorprenents.
Amanida de síndria
La síndria és una fruita voluminosa i plena de confrontacions. El seu exterior és dur i verd, mentre que l'interior és vermell i carnós. Conté un 92% d'aigua aproximadament, pel qual és perfecte per hidratar-se. Amb la seva frescor, el Chef Bosquet la fa servir com a ingredient en una amanida.
Amanida de llagostins amb mango
El mango s'utilitza molt a la gastronomia del Carib. La seva combinació amb els llagostins converteixen l'amanida que proposa el Chef Bosquet en un àpat internacional. A més, aquesta fruita és refrescant i lleugera, ideal per l'estiu.