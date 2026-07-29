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Tres amanides del Chef Bosquet perfectes per aquest estiu

  • El Chef Bosquet proposa tres amanides fresques ideals per aquest estiu
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Tres amanides del Chef Bosquet perfectes per aquest estiu

Amanida de síndria (a dalt), amanida de figues i formatge de cabra (esquerra) i amanida de llagostins i mango (dreta).RTVE Catalunya

Chef Bosquet
Chef Bosquet

Les amanides d'estiu són una manera fresca i deliciosa d'aprofitar les fruites de temporada. El Chef Bosquet proposa tres receptes senzilles que combinen ingredients dolços i salats per crear plats lleugers, plens de sabor i perfectes per als dies de calor.

Amanida de figues

Les figues són un dels grans tresors de l'estiu: dolces, sucoses i amb una textura que combina a la perfecció amb ingredients salats. En aquesta amanida, el Chef Bosquet proposa una recepta senzilla però plena de contrastos, on la cremositat del formatge i el toc cruixent dels fruits secs realcen tot el protagonisme de la fruita. Una opció ràpida, saludable i elegant que demostra que, amb pocs ingredients de qualitat, es poden aconseguir plats sorprenents.

Amanida de figues del Chef Bosquet

Amanida de figues del Chef Bosquet

Amanida de síndria

La síndria és una fruita voluminosa i plena de confrontacions. El seu exterior és dur i verd, mentre que l'interior és vermell i carnós. Conté un 92% d'aigua aproximadament, pel qual és perfecte per hidratar-se. Amb la seva frescor, el Chef Bosquet la fa servir com a ingredient en una amanida.

Amanida de síndria: una recepta fresca i plena de sabor del Chef Bosquet

Amanida de síndria: una recepta fresca i plena de sabor del Chef Bosquet

Amanida de llagostins amb mango

El mango s'utilitza molt a la gastronomia del Carib. La seva combinació amb els llagostins converteixen l'amanida que proposa el Chef Bosquet en un àpat internacional. A més, aquesta fruita és refrescant i lleugera, ideal per l'estiu.

La recepta fresca i saludable d'amanida de llagostins amb mango del Chef Bosquet

La recepta fresca i saludable d'amanida de llagostins amb mango del Chef Bosquet