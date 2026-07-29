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Els programes de RTVE Catalunya

Amanida de figues del Chef Bosquet

  • El Chef Bosquet proposa una amanida original que fusiona la dolçor de les figues i la cremositat del formatge de cabra
  • Si vols seguir el pas a pas de la recepta, no et perdis aquest capítol de Cuina Brutal
Amanida de figues del Chef Bosquet
Amanida de figues del Chef Bosquet. RTVE Catalunya
Chef Bosquet

Les figues són un dels grans tresors de l'estiu: dolces, sucoses i amb una textura que combina a la perfecció amb ingredients salats. En aquesta amanida, el Chef Bosquet proposa una recepta senzilla però plena de contrastos, on la cremositat del formatge i el toc cruixent dels fruits secs realcen tot el protagonisme de la fruita. Una opció ràpida, saludable i elegant que demostra que, amb pocs ingredients de qualitat, es poden aconseguir plats sorprenents.

Amanida de figues del Chef BosquetAmanida de figues del Chef Bosquet
Ingredients Preparació
  • 4 figues
  • 60g rul·lo de cabra
  • 40g nous
  • 1 cullaradeta de mel
  • Oli d'oliva verge extra
  • Sal
  • Pebre
  • Herbes aromàtiques
  • Opcional: làmines de pernil curat
  1. 1. Talla les figues a rodanxes i cuina-les a la planxa durant uns segons per cada costat.
  2. 2. Passa-les a un plat i al damunt reparteix el rul·lo de cabra, les nous picades, sal i pebre.
  3. 3. Decora amb una cullaradeta de mel.
  4. 4. Afegeix per sobre unes herbes aromàtiques picades.
  5. 5. Per potenciar encara més el contrast de sabors, pots afegir-hi unes fines làmines de pernil curat.
Ingredients per fer amanida de figues

Figues, nous i formatge de cabra que es fan servir per l'elaboració de l'amanida de figues del Chef Bosquet. RTVE Catalunya

TRUC! Si vols potenciar encara més el contrast de sabors, pots afegir-hi unes fines làmines de pernil curat

Pas a pas

Talla les figues a rodanxes i cuina-les a la planxa durant uns segons per cada costat. Passa-les a un plat i al damunt reparteix el rul·lo de cabra, les nous picades, sal i pebre. Decora amb una cullaradeta de mel. Afegeix per sobre unes herbes aromàtiques picades. Per potenciar encara més el contrast de sabors, pots afegir-hi unes fines làmines de pernil curat.

T'animes a tastar-ho? Prepara les teves receptes i etiqueta les xarxes de La 2Cat!

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