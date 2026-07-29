Amanida de figues del Chef Bosquet
- El Chef Bosquet proposa una amanida original que fusiona la dolçor de les figues i la cremositat del formatge de cabra
- Si vols seguir el pas a pas de la recepta, no et perdis aquest capítol de Cuina Brutal
Les figues són un dels grans tresors de l'estiu: dolces, sucoses i amb una textura que combina a la perfecció amb ingredients salats. En aquesta amanida, el Chef Bosquet proposa una recepta senzilla però plena de contrastos, on la cremositat del formatge i el toc cruixent dels fruits secs realcen tot el protagonisme de la fruita. Una opció ràpida, saludable i elegant que demostra que, amb pocs ingredients de qualitat, es poden aconseguir plats sorprenents.
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TRUC! Si vols potenciar encara més el contrast de sabors, pots afegir-hi unes fines làmines de pernil curat
Pas a pas
Talla les figues a rodanxes i cuina-les a la planxa durant uns segons per cada costat. Passa-les a un plat i al damunt reparteix el rul·lo de cabra, les nous picades, sal i pebre. Decora amb una cullaradeta de mel. Afegeix per sobre unes herbes aromàtiques picades. Per potenciar encara més el contrast de sabors, pots afegir-hi unes fines làmines de pernil curat.
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