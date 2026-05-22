Cafè d'idees

Ensaladilla russa: la recepta clàssica d'Ada Parellada

  • La cuinera i propietària del restaurant Semproniana ens relata la història d'aquest clàssic que viu una segona joventut
  • Parellada comparteix la seva recepta tradicional i consells imprescindibles per aconseguir una ensaladilla perfecta
Ada Parellada Xef

L'ensaladilla russa viu una segona joventut. Després d'anys relegada a bars de tapes i àpats casolans, ara torna a ocupar un lloc destacat a restaurants i gastrobars, sovint reinterpretada, però mantenint l'essència d'un plat que continua triomfant. La xef Ada Parellada explica al Cafè d'idees l'origen d'aquesta recepta, creada pel xef Olivier a l'Hotel L'Hermitage de Moscou per a l'elit russa, i repassa com ha anat evolucionant amb els anys fins a arribar a les versions actuals.

A més de la seva secció Històries de bar del Cafè d'idees, la cuinera i propietària del restaurant Semproniana de Barcelona comparteix la seva recepta clàssica i alguns consells imprescindibles per aconseguir una ensaladilla perfecta. Proposa coure les verdures al vapor, tallar els ingredients ben petits, deixar reposar la barreja i, sobretot, aixafar lleugerament la patata perquè absorbeixi millor la maionesa. Una recepta popular, fresca i ideal per compartir, que demostra que els grans clàssics mai passen de moda.

Ingredients Preparació
  • 2 patates grans
  • 2 pastanagues
  • 350 g bonítol o tonyina en oli d'oliva
  • Unes quantes olives farcides
  • 10 anxoves
  • 6 ous bullits
  • 2 ous durs
  • 200 ml d'oli d'oliva suau
  • Una mica de l'oli de la llauna de bonítol
  • El suc de mitja llimona
  • Sal
  1. Fem la maionesa amb els 2 ous durs, 200 ml d'oli d'oliva suau, una mica de l'oli de la llauna de bonítol, el suc de mitja llimona i sal, i la deixem a la nevera.
  2. Bullim les patates amb pell i les pastanagues pelades però senceres.
  3. Tallem les pastanagues ben petites i les posem en un bol.
  4. Pelem les patates, les tallem de qualsevol manera i també les pastanagues. Salem. Aixafem lleugerament. Afegim una mica de maionesa perquè ens ajudi a barrejar. Ara hi posem la tonyina esmicolada i tornem a barrejar amb una mica més de maionesa.
  5. Posem en una safata. Cobrim amb la resta de la maionesa. Ratllem els ous i els posem per sobre de la barreja. Acabem amb les olives farcides i, al final, les anxoves i els pebrots del piquillo tallats.
