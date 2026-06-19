Sopa de tomàquets rostits: la recepta d'Ada Parellada
- La cuinera i propietària del restaurant Semproniana ens proposa una alternativa cuita, suau i saborosa al gaspatxo
- Parellada repassa l'origen del gaspatxo, les seves transformacions i l'auge del salmorejo, en la secció Històries de bar
Si bé el gaspatxo continua sent el rei de les receptes fredes de l'estiu, Ada Parellada proposa una versió alternativa que canvia completament el perfil de sabor del plat. En lloc d'utilitzar el tomàquet cru, la cuinera i propietària del restaurant Semproniana de Barcelona aposta per rostir-lo al forn juntament amb ceba, all i herbes aromàtiques. El resultat és una crema més dolça, equilibrada i delicada, que conserva tota la frescor del tomàquet però amb matisos espectaculars.
En la seva secció Històries de bar al Cafè d'idees, detalla que els tomàquets i els alls rostits aporten una profunditat de sabor que transforma aquesta crema freda en una proposta diferent i molt aromàtica. A més d'una conversa amb Gemma Nierga, ens regla aquesta preparació senzilla, que només requereix deixar que el forn faci la major part de la feina.
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