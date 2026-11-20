Recepta de bescuit de mandarina
Cuina Brutal
- El Chef Bosquet proposa un bescuit de mandarina, dolç i saludable
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El Chef Bosquet ens sorprèn amb un bescuit de mandarina que combina dos ingredients poc habituals en unes postres: el moniato i les mandarines. Una barreja que pot semblar curiosa d’entrada, però que dona lloc a una preparació equilibrada, amb la dolçor natural del moniato i el toc cítric i refrescant de la fruita. El resultat és un bescuit tendre, saborós i amb un punt diferent que el converteix en una alternativa original als dolços més tradicionals. Una recepta fàcil de preparar i ideal per descobrir noves maneres d’incorporar ingredients quotidians a les nostres postres.
|Ingredients
|Preparació
Pas a pas: Un postre original i deliciós
Cou el moniato fins que estigui ben tendre. Un cop cuit, tritura’l juntament amb l’ou, la ratlladura de les mandarines i el seu suc fins a obtenir un puré. Incorpora-hi l’oli de coco i bat-ho tot bé fins que aconsegueixis una textura cremosa. Seguidament, afegeix-hi la farina tamisada, el llevat químic i un polsim de canyella. Barreja els ingredients fins que quedin ben integrats. Si observes que la massa és massa espessa, pots afegir-hi una mica més de suc de mandarina. Quan tinguis la preparació a punt, aboca-la en un motlle folrat amb paper de forn prèviament engreixat. Introdueix-lo al microones a màxima potència durant uns 7 minuts. Finalment, deixa que el bescuit es temperi abans de desmotllar-lo i ja el tindràs a punt per servir!
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