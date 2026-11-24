¿Cómo se hace un encurtido casero?
- Apunta esta receta para hacer tus propios encurtidos
- No te pierdas Aquí la Tierra de domingo a viernes a las 20:30h en La 1 y RTVE Play
Jessica Martín nos enseña un negocio dedicado a los encurtidos. Una tienda situada en Carabanchel regentada por el chef Pablo Ruiz, donde se experimenta con los encurtidos, y es que ningún producto se le resiste. En su puesto puedes encontrar kimchi de patata, ciruela al pimentón, o, incluso cereza en aliño de aceitunas. Una fusión sorprendente que conquista paladares desde su apertura.
Gracias a Pablo, hoy aprendemos a preparar el líquido para hacer encurtidos. En esta ocasión nuestros protagonistas serán unos pepinillos. Y es tan sencillo que solo necesitarás unos pocos ingredientes.
|Ingredientes
|Preparación
Aprende con Aquí la Tierra
Cada tarde, Jacob Petrus y Marc Santandreu te esperan en La 1 y RTVE Play para recorrer juntos nuestro país, descubrir nuevos rincones, nuevas recetas como esta u oficios olvidados. Por eso, no debes faltar a tu cita terrícola para cumplir con el dicho y aprender cada día, al menos una cosa nueva. ¡Te esperamos de domingo a viernes a las 20:30h en Radiotelevisión Española!