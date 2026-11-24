Jessica Martín nos enseña un negocio dedicado a los encurtidos. Una tienda situada en Carabanchel regentada por el chef Pablo Ruiz, donde se experimenta con los encurtidos, y es que ningún producto se le resiste. En su puesto puedes encontrar kimchi de patata, ciruela al pimentón, o, incluso cereza en aliño de aceitunas. Una fusión sorprendente que conquista paladares desde su apertura.

Gracias a Pablo, hoy aprendemos a preparar el líquido para hacer encurtidos. En esta ocasión nuestros protagonistas serán unos pepinillos. Y es tan sencillo que solo necesitarás unos pocos ingredientes.

Receta de encurtidos Receta de encurtidos Ingredientes Preparación 350 gr de vinagre de nuestra elección

150 gr de azúcar, del tipo que prefieras

150 gr de agua

30 gr de sal

Hierbabuena

Eneldo

Estragón Mezclamos los ingredientes en una fuente. En un bote ponemos las hortalizas o frutas que queramos encurtir, en este caso pepinillos. Mezclamos el vinagre, el azúcar, el agua y la sal en una fuente y dejamos que se aúnen. Después vertemos la mezcla en el bote con los pepinillos. Añadimos hierbabuena, eneldo y estragón, y cerramos el bote. Después de dos o cuatro días, estarán listos para consumir.

Aquí la Tierra Cómo hacer encurtidos caseros Ver ahora

Aprende con Aquí la Tierra

Cada tarde, Jacob Petrus y Marc Santandreu te esperan en La 1 y RTVE Play para recorrer juntos nuestro país, descubrir nuevos rincones, nuevas recetas como esta u oficios olvidados. Por eso, no debes faltar a tu cita terrícola para cumplir con el dicho y aprender cada día, al menos una cosa nueva. ¡Te esperamos de domingo a viernes a las 20:30h en Radiotelevisión Española!