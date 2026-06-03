¿Sabes cómo se hacen los caramelos artesanales? Te lo contamos paso a paso

Es normal que a veces nos den ganas de tomarnos un dulce, incluso a veces caemos en la tentación, pero lo importante es que cuando eso pase elijamos la opción más natural y saludable. Si hace unos días os enseñábamos a convertir arándanos en unas golosinas naturales, hoy os enseñamos cómo se hacen las piruletas artesanales. ¡Mucha atención!

¿Cómo se hacen?

Al contrario que los industriales, estos caramelos tienen pocos ingredientes, no contienen aditivos y utilizan polvos de especias y mieles para que resulten más saludables.

Lo importante es hacer una masa con los ingredientes y prepararla para su manipulación física gracias al calor. La mezcla alcanzará los 156°, según aumente su temperatura, cambiará también su color. Después será el momento de añadir agua en las esquinas de la masa para disolver el colorante alimenticio y crear los colores primarios. También se incorpora el ácido cítrico para potenciar el sabor, como en el caso de la fresa.

Una vez preparada la mezcla, se divide en cuatro trozos según su color y se trabaja con ella sobre una mesa mantenida a 70°. Esto es fundamental, ya que este tipo de caramelo, conocido como “rock Candy”, se queda duro al enfriarse, por lo que deberemos mantenerlo caliente para manipularlo.

Aquí la Tierra Así se hacen los caramelos artesanales Ver ahora

Después, llega uno de los momentos más importantes: el amasado manual. La parte que lleva el ácido se estira repetidamente en un gancho, continuamente. La masa irá cambiando de calor según se va tratando y se modifica también la textura, ya que el caramelo se vuelve más esponjoso y crujiente al combinarlo con el aire.

Una vez amasado las veces necesarias, se estira y se trabaja con los diferentes todos. Se colocan unos con otros intentando crear el efecto del arcoíris, para que la piruleta quede vistosa. ¡Y listo!