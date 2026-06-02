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Convierte los arándanos en unas chuches irresistibles

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Convierte los arándanos en unas chuches irresistibles
Convierte los arándanos en unas chuches irresistibles
Sandra de la Torre Bermejo (Aquí la Tierra)

La creadora de contenido Paula Monreal, conocida en Instagram como @paufeel, nos ha enseñado dos de sus mejores recetas con una de las frutas de la temporada: los arándanos. Este delicioso producto con tantos beneficios para nuestra salud se ha colado en la cocina de Paula para convertirse en unas golosinas naturales y en un bizcocho de arándanos muy saludable.

Beneficios de los arándanos

Los arándanos son una fruta de la temporada de primavera y tienen muchos beneficios para la salud. En primer lugar, tiene muchos antioxidantes, es antibacteriana y antiinflamatoria. Muchos expertos los recomiendan para prevenir infecciones urinarias. También tienen pocas calorías y muchos nutrientes, ya que es alto en minerales y una gran fuente de vitaminas C y B.

Para todos los públicos Aquí la Tierra - Beneficios del arándano, un riquísimo fruto del bosque
Aquí la Tierra - Beneficios del arándano, un riquísimo fruto del bosque

Gominolas de arándanos

Paula nos ofrece una alternativa más saludable a las golosinas industriales mediante ingredientes naturales. Una receta sencilla y que te quitará ese antojo de dulce sin hacerte sentir culpable.

Gominolas de arándanosGominolas de arándanos
Ingredientes Preparación
  • Arándanos
  • Jengibre
  • Limón
  • Miel
  • Agua
  • Gelatina
  1. Pela el jengibre ayudándote de una cuchara y tritúralo junto a los arándanos.
  2. Añade el limón, la miel y agua y tritúralo de nuevo todo junto.
  3. Cuela el líquido que salga de la mezcla y aplícale calor.
  4. Hidrata con agua unas planchas de gelatina y añádelo a la mezcla anterior. Esto es lo que hará que las gominolas tengan la textura más típica de este producto.
  5. Para el montaje, utiliza un biberón de cocina o una botellita, para rellenar los moldes. Si no tienes un molde específico, usa cualquier recipiente con algo de altura para dejarlo enfriar y cortarlo después.
  6. ¡Y ya estarían las gominolas con sabor a arándanos y un toque cítrico del limón!
Para todos los públicos Dos recetas de 'Pau Feel' para disfrutar de los arándanos - Aquí la Tierra | Ver
Dos recetas de 'Pau Feel' para disfrutar de los arándanos
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