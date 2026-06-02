Convierte los arándanos en unas chuches irresistibles

La creadora de contenido Paula Monreal, conocida en Instagram como @paufeel, nos ha enseñado dos de sus mejores recetas con una de las frutas de la temporada: los arándanos. Este delicioso producto con tantos beneficios para nuestra salud se ha colado en la cocina de Paula para convertirse en unas golosinas naturales y en un bizcocho de arándanos muy saludable.

Beneficios de los arándanos Los arándanos son una fruta de la temporada de primavera y tienen muchos beneficios para la salud. En primer lugar, tiene muchos antioxidantes, es antibacteriana y antiinflamatoria. Muchos expertos los recomiendan para prevenir infecciones urinarias. También tienen pocas calorías y muchos nutrientes, ya que es alto en minerales y una gran fuente de vitaminas C y B. 03.20 min Aquí la Tierra - Beneficios del arándano, un riquísimo fruto del bosque