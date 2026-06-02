Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Aquí la tierra

Este bizcocho de arándanos lleva solo cinco ingredientes y se hace en minutos

  • Aprende a hacer golosinas caseras con arándanos
  • No te pierdas Aquí la Tierra de domingo a lunes a las 20:25 en La 1
Para todos los públicos Dos recetas de 'Pau Feel' para disfrutar de los arándanos - Aquí la Tierra | Ver
Dos recetas de 'Pau Feel' para disfrutar de los arándanos
Sandra de la Torre Bermejo (Aquí la Tierra)

Los arándanos son unos de los frutos de esta temporada y Paula Monreal, en Instagram conocida como @Paufeel, nos enseña una receta para disfrutar de este producto en forma de un delicioso bizcocho de arándanos. ¿Queréis saber cómo se hace? ¡Atentos!

Bizcocho de arándanos

Esta receta es apta tanto como para horno convencional, como para freidora de aire. Los tiempos de cocción varias según el método que uses, pero ambos se especifican en la receta.

Bizcocho de arándanosBizcocho de arándanos
Ingredientes Preparación
  • Plátano
  • Almendra molida
  • Dos huevos
  • Levadura
  • Arándanos
  1. Primero se machaca el plátano. Después se añaden la almendra molida, los dos huevos y la levadura y se mezcla todo bien.
  2. Por último, se incorporan los arándanos a la masa. Enteros, para luego poder disfrutar de su jugo al masticar.
  3. Se mete en el horno 25 minutos a 180º o en la freidora de aire 15 minutos a 180º. ¡Y listo!

Los arándanos, los reyes de la primavera

Los arándanos son una fruta de la temporada de primavera y tienen muchos beneficios para la salud. Este superalimento bajo en calorías puede ser también un fantástico snack entre horas o, incluso, unas deliciosas chuches naturales. ¿Quieres saber cómo puedes hacerlo? Sigue los pasos de esta receta de Paula Monreal.

Convierte los arándanos en unas chuches irresistibles
Convierte los arándanos en unas chuches irresistibles Sandra de la Torre Bermejo (Aquí la Tierra)

Aprende con Aquí la Tierra

No te pierdas ningún programa de Aquí la Tierra, de domingo a viernes a las 20:25h en La 1 y, también disponible de forma gratuita en RTVE Play. Conoce nuevos lugares, animales, oficios, y mucho más con la ayuda de Jacob Petrus, Quico Taronjí e Isabel Moreno.

Es noticia: