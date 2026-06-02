Este bizcocho de arándanos lleva solo cinco ingredientes y se hace en minutos

Los arándanos son unos de los frutos de esta temporada y Paula Monreal, en Instagram conocida como @Paufeel, nos enseña una receta para disfrutar de este producto en forma de un delicioso bizcocho de arándanos. ¿Queréis saber cómo se hace? ¡Atentos!

Bizcocho de arándanos Esta receta es apta tanto como para horno convencional, como para freidora de aire. Los tiempos de cocción varias según el método que uses, pero ambos se especifican en la receta. Bizcocho de arándanos Bizcocho de arándanos Ingredientes Preparación Plátano

Almendra molida

Dos huevos

Levadura

Arándanos Primero se machaca el plátano. Después se añaden la almendra molida, los dos huevos y la levadura y se mezcla todo bien. Por último, se incorporan los arándanos a la masa. Enteros, para luego poder disfrutar de su jugo al masticar. Se mete en el horno 25 minutos a 180º o en la freidora de aire 15 minutos a 180º. ¡Y listo!

Los arándanos, los reyes de la primavera Los arándanos son una fruta de la temporada de primavera y tienen muchos beneficios para la salud. Este superalimento bajo en calorías puede ser también un fantástico snack entre horas o, incluso, unas deliciosas chuches naturales. ¿Quieres saber cómo puedes hacerlo? Sigue los pasos de esta receta de Paula Monreal. Convierte los arándanos en unas chuches irresistibles Sandra de la Torre Bermejo (Aquí la Tierra)