Este bizcocho de arándanos lleva solo cinco ingredientes y se hace en minutos
- Aprende a hacer golosinas caseras con arándanos
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Los arándanos son unos de los frutos de esta temporada y Paula Monreal, en Instagram conocida como @Paufeel, nos enseña una receta para disfrutar de este producto en forma de un delicioso bizcocho de arándanos. ¿Queréis saber cómo se hace? ¡Atentos!
Bizcocho de arándanos
Esta receta es apta tanto como para horno convencional, como para freidora de aire. Los tiempos de cocción varias según el método que uses, pero ambos se especifican en la receta.
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Los arándanos, los reyes de la primavera
Los arándanos son una fruta de la temporada de primavera y tienen muchos beneficios para la salud. Este superalimento bajo en calorías puede ser también un fantástico snack entre horas o, incluso, unas deliciosas chuches naturales. ¿Quieres saber cómo puedes hacerlo? Sigue los pasos de esta receta de Paula Monreal.
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