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Panellets a casa: la recepta infal·lible d'Ada Parellada

  • La cuinera reivindica una de les tradicions gastronòmiques més arrelades de la castanyada i explica per què és important mantenir-la viva
  • Parellada comparteix els trucs per preparar panellets de pinyons, coco i cafè, i que quedin daurats per fora i tendres per dins
Panellets de pinyons

Panellets de pinyons. ACNACNACN

RTVE Catalunya

Amb la castanyada a tocar, els panellets tornen a ser protagonistes de les taules catalanes. La cuinera Ada Parellada ens convida a recuperar el costum de preparar-los a casa i recorda que aquestes tradicions formen part de la nostra cultura gastronòmica. En una conversa a les Històries de bar al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, també explica d'on ve el costum de menjar panellets per Tots Sants i apunta que el seu origen s'associa a les ofrenes als difunts.

La cuinera i propietària del restaurant Semproniana de Barcelona destaca que és una tradició que, a més del seu valor cultural, té una explicació pràctica: els ingredients, com l'ametlla i els pinyons, es podien conservar al rebost i permetien elaborar un dolç energètic quan arribava el fred. A més de la part històrica, Parellada també ens explica com poder fer panellets a casa, amb una recepta infal·lible perque quedin daurats per fora i tendres per fins, amb pinyons, coco o cafè.

Panellets de pinyonsPanellets de pinyons
IngredientsPreparació
  • 100g d'ametlla en pols
  • 75g de sucre
  • 1 ou
  • 100g de pinyons
  • Sucre llustre
  1. Separem la clara del rovell. Barregem el rovell amb els pinyons. Si ens queda molt dens, hi posem una mica d'aigua.
  2. Barregem l'ametlla en pols amb el sucre i la clara d'ou. Pastem amb les mans fins que ens queda una massa fina.
  3. Posem una capa de sucre glass sobre la taula i fem un rul·lo. El sucre llustre ajudarà a que no se'ns enganxi la massa a la taula.
  4. Tallem la massa a trossets d'uns 20g. Els arrodonim i els arrebossem amb els pinyons amb rovell d'ou. Premem perquè s'enganxin i anem disposant els panellets sobre una safata protegida amb paper de forn.
  5. Els enfornem 5 minuts a 210ºC. Els panellets no han de coure, sinó només daurar.

Trucs i consells de Parellada

Un dels trucs que destaca la cuinera és utilitzar el rovell per ajudar a enganxar els pinyons a la massa. D'aquesta manera, la cobertura queda més uniforme i els panellets adquireixen un color daurat. També proposa un mètode pràctic: posar els pinyons i una mica d'ou dins d'un got, introduir-hi la boleta i moure'l amb moviments circulars perquè els pinyons s'hi adhereixin sense deformar-la. Cinc minuts de forn per evitar que s'assequin

El forn és un dels punts clau de la recepta. Els panellets s'han d'enfornar cinc minuts a 210 graus, amb l'objectiu que es daurin per fora però continuïn tendres per dins. Una cocció massa llarga pot assecar-los, mentre que una temperatura massa baixa pot fer que no es daurin prou o que s'abaixin.

La cuinera apunta dues de les dificultats més habituals a l'hora de preparar panellets: si s'esquerden, la massa pot ser massa seca i necessitar una mica més d'aigua o ou; si s'abaixen, pot ser massa tova i requerir més ametlla. Petits detalls que poden marcar la diferència a l'hora de preparar a casa un dels dolços més característics de la castanyada.

Varietats: coco o cafè

Parellada també explica com aprofitar la mateixa massa per elaborar altres varietats. Per fer panellets de coco, n'hi ha prou amb barrejar-ne una part amb coco ratllat i donar-li forma de muntanyeta. Per als de cafè, cal incorporar cafè soluble i modelar la massa com un gra de cafè, marcant-ne el centre amb un escuradents.