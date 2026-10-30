Panellets a casa: la recepta infal·lible d'Ada Parellada
- La cuinera reivindica una de les tradicions gastronòmiques més arrelades de la castanyada i explica per què és important mantenir-la viva
- Parellada comparteix els trucs per preparar panellets de pinyons, coco i cafè, i que quedin daurats per fora i tendres per dins
Amb la castanyada a tocar, els panellets tornen a ser protagonistes de les taules catalanes. La cuinera Ada Parellada ens convida a recuperar el costum de preparar-los a casa i recorda que aquestes tradicions formen part de la nostra cultura gastronòmica. En una conversa a les Històries de bar al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, també explica d'on ve el costum de menjar panellets per Tots Sants i apunta que el seu origen s'associa a les ofrenes als difunts.
La cuinera i propietària del restaurant Semproniana de Barcelona destaca que és una tradició que, a més del seu valor cultural, té una explicació pràctica: els ingredients, com l'ametlla i els pinyons, es podien conservar al rebost i permetien elaborar un dolç energètic quan arribava el fred. A més de la part històrica, Parellada també ens explica com poder fer panellets a casa, amb una recepta infal·lible perque quedin daurats per fora i tendres per fins, amb pinyons, coco o cafè.
|Ingredients
|Preparació
Trucs i consells de Parellada
Un dels trucs que destaca la cuinera és utilitzar el rovell per ajudar a enganxar els pinyons a la massa. D'aquesta manera, la cobertura queda més uniforme i els panellets adquireixen un color daurat. També proposa un mètode pràctic: posar els pinyons i una mica d'ou dins d'un got, introduir-hi la boleta i moure'l amb moviments circulars perquè els pinyons s'hi adhereixin sense deformar-la. Cinc minuts de forn per evitar que s'assequin
El forn és un dels punts clau de la recepta. Els panellets s'han d'enfornar cinc minuts a 210 graus, amb l'objectiu que es daurin per fora però continuïn tendres per dins. Una cocció massa llarga pot assecar-los, mentre que una temperatura massa baixa pot fer que no es daurin prou o que s'abaixin.
La cuinera apunta dues de les dificultats més habituals a l'hora de preparar panellets: si s'esquerden, la massa pot ser massa seca i necessitar una mica més d'aigua o ou; si s'abaixen, pot ser massa tova i requerir més ametlla. Petits detalls que poden marcar la diferència a l'hora de preparar a casa un dels dolços més característics de la castanyada.
Varietats: coco o cafè
Parellada també explica com aprofitar la mateixa massa per elaborar altres varietats. Per fer panellets de coco, n'hi ha prou amb barrejar-ne una part amb coco ratllat i donar-li forma de muntanyeta. Per als de cafè, cal incorporar cafè soluble i modelar la massa com un gra de cafè, marcant-ne el centre amb un escuradents.