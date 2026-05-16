Deportes hoy: programación gratis en Teledeporte y RTVE Play el fin de semana del 16 al 17 de mayo
- Te contamos todos los eventos deportivos que podrás ver gratis en Teledeporte y RTVE Play este fin de semana
Tras una semana cargada de eventos deportivos en fútbol, baloncesto, voleibol, waterpolo y hockey patines, este fin de semana del 16 y 17 de mayo podrás seguir disfrutando del mejor deporte de forma gratuita en Teledeporte y RTVE Play.
Una de las citas más relevantes llegará el sábado 16 de mayo a partir de las 21.00 horas, con la final de la Copa de la Reina entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, desde Las Palmas de Gran Canaria, que se podrá seguir también en La 2. El FC Barcelona llega a esta final después de haber conquistado la Supercopa de España y la Liga F, y a pocos días de disputar la final de la Champions League femenina. Para las de Pere Romeu sería su tercera Copa de la Reina consecutiva. En cuanto al Atlético de Madrid, busca salvar la temporada conquistando un trofeo que ya consiguió en la temporada 2022/2023. Siguiendo con fútbol, este fin de semana Teledeporte ofrecerá en directo y gratis el encuentro correspondiente a la 37º jornada de liga entre el Athletic de Bilbao y el Celta de Vigo, un encuentro relevante para concretar las opciones europeas de los vascos. Será el domingo día 17 de mayo a partir de las 19.00 horas.
En el ámbito polideportivo, Burgos acogerá durante todo el fin de semana la final de la Liga u22 de baloncesto y, en Gijón, se disputará este fin de semana la final a cuatro de la Copa de la Reina de hockey sobre patines. Fuera de España, en Bulgaria se está disputando la Copa del Mundo de pentatlón moderno, cuyas finales se podrán disfrutar este domingo 17 de mayo. Y hasta Argentina ha viajado la selección española de balonmano masculina para enfrentarse a Israel, un doble enfrentamiento que podría dar al combinado nacional un billete para el Mundial 2027 de Alemania. El sábado 16 de mayo, a partir de las 20.30 horas, se podrá seguir en directo en partido de vuelta de estos playoff. Y una cita más, en esta ocasión con la Fórmula E de automovilismo, que se traslada este fin de semana hasta Mónaco con doble jornada por el circuito legendario urbano de Mónaco. Las clasificaciones se disputarán a partir de las 10.40 horas del sábado y del domingo, y las carreras, a partir de las 15.05 horas. Todas las pruebas del fin de semana se podrán seguir en directo y gratis en Teledeporte y RTVE Play.
Programación deportiva en Teledeporte y RTVE Play
Sábado 16 de mayo
- 9:00 horas: Pentatlón moderno. Copa del Mundo. Semifinal “A” masculina (Bulgaria). Teledeporte y RTVE Play
- 10:40 horas: Automovilismo. Campeonato del Mundo ‘Fórmula E’. Clasificatorias (Circuito de Mónaco).Teledeporte y RTVE Play
- 11:00 horas: Fútbol sala. Primera División femenina. 28ª jornada. Futsi Atlético Navalcarnero - MRB Móstoles FSF. Teledeporte y RTVE Play
- 13:00 horas: Fútbol sala. Primera División masculina. 30ª jornada. Industrias Santa Coloma – Jaén Paraíso Interior. Teledeporte y RTVE Play
- 15:05 horas: Automovilismo. Campeonato del Mundo ‘Fórmula E’. Carrera (Circuito de Mónaco). Teledeporte y RTVE Play
- 16:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Superliga BSR España 16ª jornada Menarini Joventut - Mideba Extremadura. Teledeporte y RTVE Play
- 16:00 horas: Baloncesto. Liga u22 Final six. 1ª semifinal (Burgos). Teledeporte y RTVE Play
- 16:00 horas: Judo. European Open senior (La Nucía – Valencia). Teledeporte y RTVE Play
- 16:02 horas: Natación. High diving. Copa del Mundo stop 1 (Fort Lauderdale – EEUU). Teledeporte y RTVE Play
- 16:30 horas: Tenis. ATP Valencia. Semifinales (Valencia). Teledeporte y RTVE Play
- 16:30 horas: Hockey Patines. Copa de la Reina. 1ª semifinal (Gijón). Teledeporte y RTVE Play
- 18:00 horas: Tenis playa. Campeonato de España. Finales femenina y masculina (Marbella). Teledeporte y RTVE Play
- 18:30 horas: Baloncesto. Liga u22 Final six. 2ª semifinal (Burgos). Teledeporte y RTVE Play
- 19:00 horas: Hockey patines. Copa de la Reina. 2ª semifinal. (Gijón). Teledeporte y RTVE Play
- 19:40 horas: Automovilismo. Rallies - Supercampeonato de España (Utiel - Valencia). Teledeporte y RTVE Play
- 20 horas: Atletismo. Carrera internacional (Puerto de Pollença – Mallorca). Teledeporte y RTVE Play
- 20:30 horas: Balonmano. Clasificación Campeonato del Mundo masculino. Play off Vuelta Israel - España (Argentina). Teledeporte y RTVE Play
- 21:00 horas: Fútbol femenino. Copa de la Reina. Final. Atlético de Madrid - FC Barcelona (Las Palmas). La2, Teledeporte y RTVE Play
Domingo 17 de mayo de 2026
- 9:00 horas. Trail. Golden Trail World Series (Guipúzcoa). Teledeporte y RTVE Play
- 9:00 horas: Pentatlón moderno. Copa del Mundo. Final femenina (Bulgaria). Teledeporte y RTVE Play
- 10:40: Automovilismo. Campeonato del Mundo ‘Fórmula E’. Clasificatorias (circuito de Mónaco). Teledeporte y RTVE Play
- 11:00 horas: Baloncesto. Liga femenina. Play off Final 2º Partido. Valencia B.C. – Casademont Zaragoza. Teledeporte y RTVE Play
- 11:05 horas: Motocross. Campeonato de España (Alhama de Murcia). Teledeporte y RTVE Play
- 13:00 horas: Balonmano. Liga Guerreras Iberdrola. Play off ½ ida. Conser. Orbe Zendal Porriño - Super Amara Bera Bera. Teledeporte y RTVE Play
- 13:00 horas: Baloncesto. Liga u22. Final six por el 3º puesto (Burgos). Teledeporte y RTVE Play
- 13:00 horas: Hockey patines. Copa de la Reina. Final (Gijón) . Teledeporte y RTVE Play
- 15:15 horas: Rallies. Campeonato de España de Rallycross (Castelo Branco - Portugal). Teledeporte y RTVE Play
- 15:30 horas: Judo. European Open Senior (La Nucía – Valencia). Teledeporte y RTVE Play
- 16:00 horas: Baloncesto. Liga u22. Final six. Final (Burgos). Teledeporte y RTVE Play
- 16:00 horas: Tenis. ATP Valencia.Teledeporte y RTVE Play
- 16:20 horas: Automovilismo. Campeonato del Mundo ‘Fórmula E’. Carrera (Circuito de Mónaco). Teledeporte y RTVE Play
- 17:00 horas: Fútbol. Primera Federación. 37ª jornada. Real Madrid Castilla – Arenas Club. Teledeporte y RTVE Play
- 18:30 horas: Voleibol playa. Beach pro tour futures femenino. Final (Madrid). Teledeporte y RTVE Play
- 19:00 horas: Fútbol. Campeonato de Europa sub 17 femenino. Final (Irlanda del Norte). Teledeporte y RTVE Play
- 19:00 horas: Fútbol. Primera División. 37ª jornada. Athletic de Bilbao – Celta de Vigo. Teledeporte