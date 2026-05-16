Deportes hoy: programación gratis en Teledeporte y RTVE Play el fin de semana del 16 al 17 de mayo

Tras una semana cargada de eventos deportivos en fútbol, baloncesto, voleibol, waterpolo y hockey patines, este fin de semana del 16 y 17 de mayo podrás seguir disfrutando del mejor deporte de forma gratuita en Teledeporte y RTVE Play.

Una de las citas más relevantes llegará el sábado 16 de mayo a partir de las 21.00 horas, con la final de la Copa de la Reina entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, desde Las Palmas de Gran Canaria, que se podrá seguir también en La 2. El FC Barcelona llega a esta final después de haber conquistado la Supercopa de España y la Liga F, y a pocos días de disputar la final de la Champions League femenina. Para las de Pere Romeu sería su tercera Copa de la Reina consecutiva. En cuanto al Atlético de Madrid, busca salvar la temporada conquistando un trofeo que ya consiguió en la temporada 2022/2023. Siguiendo con fútbol, este fin de semana Teledeporte ofrecerá en directo y gratis el encuentro correspondiente a la 37º jornada de liga entre el Athletic de Bilbao y el Celta de Vigo, un encuentro relevante para concretar las opciones europeas de los vascos. Será el domingo día 17 de mayo a partir de las 19.00 horas.

En el ámbito polideportivo, Burgos acogerá durante todo el fin de semana la final de la Liga u22 de baloncesto y, en Gijón, se disputará este fin de semana la final a cuatro de la Copa de la Reina de hockey sobre patines. Fuera de España, en Bulgaria se está disputando la Copa del Mundo de pentatlón moderno, cuyas finales se podrán disfrutar este domingo 17 de mayo. Y hasta Argentina ha viajado la selección española de balonmano masculina para enfrentarse a Israel, un doble enfrentamiento que podría dar al combinado nacional un billete para el Mundial 2027 de Alemania. El sábado 16 de mayo, a partir de las 20.30 horas, se podrá seguir en directo en partido de vuelta de estos playoff. Y una cita más, en esta ocasión con la Fórmula E de automovilismo, que se traslada este fin de semana hasta Mónaco con doble jornada por el circuito legendario urbano de Mónaco. Las clasificaciones se disputarán a partir de las 10.40 horas del sábado y del domingo, y las carreras, a partir de las 15.05 horas. Todas las pruebas del fin de semana se podrán seguir en directo y gratis en Teledeporte y RTVE Play.