Los 'Hispanos', a dar el primer paso hacia Los Ángeles a 10.000 kilómetros de distancia

La selección española de balonmano tratará de dar en la madrugada del jueves al viernes el primer paso hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles a 10.000 kilómetros de distancia, los que separan España de Buenos Aires, donde se disputará la eliminatoria de clasificación para el Mundial de Alemania 2027 que enfrentará a los Hispanos con Israel.

La "actual situación geopolítica", como señaló la Federación Española al anunciar el pasado mes de abril la elección de la capital argentina como sede de los encuentros, obligó a "explorar" la opción de buscar una sede neutral para albergar la eliminatoria.

Dos encuentros, el segundo de ellos se disputará el domingo (20:30), en los que los Hispanos no sólo se jugarán el billete mundialista, sino también la posibilidad de dar el primer paso hacia los Juegos de Los Ángeles, ya que el Mundial de Alemania además de asegurar la plaza olímpica al equipo que resulte campeón, repartirá los primeros puestos en los torneos preolímpicos.

"A todos nos gusta jugar en casa. Además se ha demostrado en los últimos partidos que hemos jugado en España que la selección atrae a la gente, porque siempre hemos llenado, pero las circunstancias son así, los dos partidos son en campo neutral y tampoco hay que darle más vueltas", señaló el seleccionador español Jordi Ribera.

El peligro tiene un nombre: Yoav Lumbroso Más preocupado que por las atípicas condiciones en la que se disputará la eliminatoria se mostró el preparador español por las dificultades que entrañará derrotar a una selección de Israel que, si por algo destaca, como recalcó Ribera, es por su juego coral. "Israel es un equipo que juega muy bien a nivel colectivo. Un equipo que juega rápido, que es capaz de alternar diferentes tipos de defensa y que en ataque estático gira en torno del central Yoav Lumbroso que además de generar mucho juego tiene un gran uno contra uno y es un muy buen finalizador", advirtió Ribera. Pero Lumbroso, que tras brillar este año en la Liga de Campeones con el Dinamo de Bucarest jugará el próximo curso a las órdenes del español Raúl Gonzales en el Partizan de Belgrado, no será el único peligro de Israel, que cuenta con extremos con "un buen nivel de finalización". Aunque si alguien es responsable de la más que notable progresión del conjunto israelí, que ya sorprendió a Georgia en la anterior eliminatoria, ese es el técnico español David Pisonero, que compagina el cargo de seleccionador con el de entrenador del Recoletas Atlético Valladolid. "Los entrenadores españoles, en este caso Pisonero, siempre dan criterio al juego de sus equipos y cuando el juego es colectivo y organizado y además explota al máximo el potencial de los jugadores, convierte a los equipos en peligrosos", indicó Ribera.

Ha pasado el "período de pruebas" Orden y rigor táctico que no minimizan el cartel de favorito de un conjunto español que, tras dos años marcados por el profundo relevo generacional iniciado tras los Juegos Olímpicos de París, se siente preparado para dar el paso adelante que todavía le falta para volver a pelear por todo. "Creo que el equipo se ha ido afianzando, pese a que quizá los resultados no han sido los que todos queríamos, pero también sabíamos que estábamos en un proceso de renovación. Sin embargo, ahora todos somos conscientes de que ya hemos pasado ese período de prueba y tenemos que mostrar la solidez necesaria para lograr nuestros objetivos", explicó Ribera. El seleccionador español sabe perfectamente que la eliminatoria con Israel es el punto de partida de un período de "exigencia creciente" que culminará en 2028 con la disputa del Europeo que se celebrará en España y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. "Estamos en un momento importante, porque afrontamos los dos últimos años del ciclo olímpico y se nos va a exigir al máximo en cada una de las competiciones, no sólo ya por la importancia de un Mundial o un Europeo, sino porque en cada una de ellas está en juego la posibilidad de lograr la clasificación para los Juegos", aseguró Ribera.

Parera refuerza el pivote Una circunstancia que no impedirá al técnico español, siempre con un ojo en el presente y otro en el futuro, hacer debutar ante israel al pivote del Bada Huesca Artur Parera. "Su principal virtud está en la faceta ofensiva, donde puede dar un relevo a Abel Serdio. Es un jugador capaz de ganar bien la posición, con variedad en el lanzamiento y que tácticamente es muy inteligente en esa franja entre los seis y ocho metros", resalto Ribera. Refuerzo con el que España, que no se ha perdido ninguna cita mundialista desde el lejano 1974, tratará de lograr no sólo ya el billete para el Mundial que se disputará el próximo mes de enero en Alemania, sino también dar el primer paso hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.