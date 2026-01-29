Los Hispanos que salen reforzados de un mal Europeo: España acusa el relevo generacional, pero hay brotes verdes

España se ha despedido definitivamente del Europeo masculino de balonmano en la main round con una contundente derrota que ha puesto en evidencia las debilidades de una selección en pleno proceso de renovación... y que pese a todo ha dejado notas para la esperanza.

La temprana eliminación de los Hispanos --que con su cuarta derrota en el campeonato tampoco han podido aspirar a luchar por la quinta plaza-- es la tercera decepción en tres años de un equipo que cerró un ciclo glorioso con la medalla de bronce en París 2024.

Tras el Mundial 2025, el seleccionador Jordi Ribera dijo que al combinado le "faltó una consistencia" que había tenido antes. Y como explica el narrador de balonmano de TVE Paco Caro, el técnico ya había advertido de que esta temporada se iba a acusar aún más los efectos del relevo generacional.

"Está claro que a lo largo del campeonato hemos sido capaces de hacer cosas muy buenas, pero también cosas muy malas (...) Quizá con el tiempo recordaremos que esta experiencia nos sirvió para hacer mejores competiciones", ha comentado este miércoles Ribera tras caer ante Portugal en declaraciones difundidas por la Federación Española de Balonmano.

Casualmente --o no tanto-- por segundo año seguido la derrota más clara y definitiva ha llegado ante la pujante selección lusa. "Portugal ha demostrado que, en estos momentos, es un rival mucho más curtido, con mucha más experiencia y mucho más hecho que nosotros", ha añadido Ribera, que no pierde la esperanza de cara a Los Ángeles 2028.