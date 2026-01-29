Los Hispanos que salen reforzados de un mal Europeo: España acusa el relevo generacional, pero hay brotes verdes
- Serradilla, Gurri, Tarrafeta y Marcos Fis han destacado en la selección española
- Sigue el Europeo masculino de balonmano hasta el 1 de febrero en directo en Teledeporte y RTVE Play
España se ha despedido definitivamente del Europeo masculino de balonmano en la main round con una contundente derrota que ha puesto en evidencia las debilidades de una selección en pleno proceso de renovación... y que pese a todo ha dejado notas para la esperanza.
La temprana eliminación de los Hispanos --que con su cuarta derrota en el campeonato tampoco han podido aspirar a luchar por la quinta plaza-- es la tercera decepción en tres años de un equipo que cerró un ciclo glorioso con la medalla de bronce en París 2024.
Tras el Mundial 2025, el seleccionador Jordi Ribera dijo que al combinado le "faltó una consistencia" que había tenido antes. Y como explica el narrador de balonmano de TVE Paco Caro, el técnico ya había advertido de que esta temporada se iba a acusar aún más los efectos del relevo generacional.
"Está claro que a lo largo del campeonato hemos sido capaces de hacer cosas muy buenas, pero también cosas muy malas (...) Quizá con el tiempo recordaremos que esta experiencia nos sirvió para hacer mejores competiciones", ha comentado este miércoles Ribera tras caer ante Portugal en declaraciones difundidas por la Federación Española de Balonmano.
Casualmente --o no tanto-- por segundo año seguido la derrota más clara y definitiva ha llegado ante la pujante selección lusa. "Portugal ha demostrado que, en estos momentos, es un rival mucho más curtido, con mucha más experiencia y mucho más hecho que nosotros", ha añadido Ribera, que no pierde la esperanza de cara a Los Ángeles 2028.
Serradilla, un líder en la defensa
En este sentido, Paco Caro destaca a un grupo de jugadores que salen reforzados, empezando por Antonio Serradilla, el central del TVB Stuttgart que ha vuelto a la selección seis años después: "Ha demostrado que puede liderar y capitanear la defensa".
Además, ha formado con Abel Serdio una pareja de defensores centrales sobre los que se puede "edificar el futuro", según Caro, que no obstante repara en la paradoja de que, en términos generales, España no ha estado bien en esa faceta del juego: "No hemos defendido con la firmeza que nos hubiera permitido poder correr" al contraataque.
En cambio, el periodista dice que en ataque se ha visto "una versión bastante aceptable de España". "En el posicional, en casi todos los partidos el equipo ha encontrado caminos para poder sumar", añade Caro, que aquí destaca a un puñado de jugadores con mucho futuro.
Jan Gurri, de 23 años, ha asumido la responsabilidad de lanzar en momentos clave y es seguramente el Hispano que sale "más reforzado" de este campeonato a juicio de Paco Caro. Junto a él, Ian Tarrafeta, que ha mostrado su verticalidad, y su tocayo Ian Barrufet, que --con la excepción del fallo en la última acción del partido ante Noruega-- ha jugado bien y es también un gran defensor.
Pero si hay un balonmanista español que ha deslumbrado en este Europeo, ese es Marcos Fis. Con solo 18 años ha mostrado que "no solo es un gran lanzador, sino que entiende el juego". "Tiene que ganar peso para que pueda ser más útil en las tareas defensivas. Pero es un lateral con un porvenir estupendo", concluye el experto.