Los Costa aniquilan a unos erráticos Hispanos en su despedida del Europeo

España ha dicho adiós al Europeo de balonmano con una derrota sin paliativos ante Portugal (27-35), que aprovechó los errores de los Hispanos para hacer daño a una selección que nunca ha terminado de encontrarse durante el torneo.

Tampoco se encontró este miércoles, a pesar de llegar al partido con posibilidades de luchar por una quinta plaza que da acceso directo al Mundial. Pero España arrancó muy despistada (cuatro pérdidas de balón en diez minutos), continuó aturdida y terminó noqueada. El elevado número de fallos en defensa de los Hispanos les condenaron a una derrota clara.

Portugal, por su parte, no tuvo que emplearse a fondo y hasta tuvo tiempo de dar descanso a los hermanos Martim y Kiko Costa en los minutos finales de partido. Martim Costa, con seis tantos, desquició a la defensa española con sus movimientos sin balón.