Los Costa aniquilan a unos erráticos Hispanos en su despedida del Europeo
- España cae con estrépito ante Portugal y se despide del Europeo sin opciones de luchar por el quinto puesto (27-35)
- Los hermanos Martim y Kiko Costa lideran la victoria lusa ante una España condenada por sus errores
España ha dicho adiós al Europeo de balonmano con una derrota sin paliativos ante Portugal (27-35), que aprovechó los errores de los Hispanos para hacer daño a una selección que nunca ha terminado de encontrarse durante el torneo.
Tampoco se encontró este miércoles, a pesar de llegar al partido con posibilidades de luchar por una quinta plaza que da acceso directo al Mundial. Pero España arrancó muy despistada (cuatro pérdidas de balón en diez minutos), continuó aturdida y terminó noqueada. El elevado número de fallos en defensa de los Hispanos les condenaron a una derrota clara.
Portugal, por su parte, no tuvo que emplearse a fondo y hasta tuvo tiempo de dar descanso a los hermanos Martim y Kiko Costa en los minutos finales de partido. Martim Costa, con seis tantos, desquició a la defensa española con sus movimientos sin balón.
No llegó la reacción hispana
"Tenemos que llegar al partido, porque todavía no hemos llegado al partido" se desgañitaba el seleccionador español, obligado a pedir con urgencia un tiempo muerto para tratar de impedir la escapada del conjunto luso, que a los doce minutos ya contaba con una renta de tres goles (4-7). Pero ni la arenga de Jordi Ribera, como tampoco el paso a la defensa 5-1 que tan buenos resultado dio ante Francia, sirvieron para hacer reaccionar a los Hispanos, que veían alejarse cada vez más y más a Portugal en el marcador.
No mejoró España ni tras el paso por vestuarios. Una tímida reacción se vio muy pronto sepultada por nuevos errores y la seguridad portuguesa en ataque. Los lusos, que remaron sin agobios hacia la victoria, sí han mantenido viva la llama de poder disputar ese quinto puesto que da un billete al torneo mundialista.
Ficha técnica:
27 - España: Sergey Hernández; Odriozola (1), Garciandia (2), Tarrafeta (3), Gurri (6), Dani Fernández (1) y Javi Rodríguez (2) -equipo inicial- Biosca (ps), Serradilla (-), Alex Dujshebaev (1), Fis (1), Dani Dujshebaev (-), Aleix Gómez (6, 1p), Natan Suárez (-), Víctor Romero (-) y Barrufet (4)
35 - Portugal: Valerio; Areia (6, 3p), Neves (1), Iturriza (4), Salvador (2), Frade (2) y Kiko Costa (7, 1p) -equipo inicial- Capdeville (ps), Monteiro (-), Rui Silva (-), Fernandes (3), Branquinho (1), Joao Gomes (3), Martim Costa (6), Brandao (-) y Cavalcanti (-)
Marcador cada cinco minutos: 2-3, 3-5, 4-8, 5-11, 9-14 y 12-16 (Descanso) 16-20, 19-23, 21-26, 23-28, 24-30 y 25-37 (Final)
Árbitros: Hansen y Madsen (DEN). Excluyeron por dos minutos a Víctor Romero, Odriozola y Serradilla por España; y a Iturriza, Salvador y Rui Silva por Portugal.