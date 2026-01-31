Madrid y Valencia serán las sedes nacionales en el Europeo de balonmano 2028 que se celebrará en España, Portugal y Suiza

El torneo continental de balonmano volverá a tierras españolas 32 años después de su última vez como anfitriona en 1996. Como viene siendo costumbre, será un torneo con varios países como anfitriones, en este caso Portugal y Suiza. Tan solo dos ciudades españolas serán las que acojan partido de este Europeo, Madrid y Valencia.

Hace 30 años, la historia del balonmano español cambió tras la medalla de plata conseguida en el Europeo de 1996, el único celebrado en España. Tal...

El mejor balonmano en España del 13 al 30 de noviembre

Si bien aún no se ha desvelado qué países acogerán la 'main round' o el fin de semana de semifinales y final, sí que se ha revelado ya dos estadios que serán parte de este Europeo como son el MEO Arena de Lisboa y el SwissLife Arena de Zúrich. En España aún no se han desvelado exactamente los estadios que podrían albergar este evento.

Víctor Tomás, una de las grandes leyendas del deporte español, anunció el logo oficial del torneo y el lema que se usará; Unleash the Extraordinary.

El último gran evento balonmanístico celebrado en España fue el Mundial de 2013, que concluyó con la victoria anfitriona en la final ante Dinamarca.