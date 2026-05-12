'El juicio' dicta sentencia sobre si es lícito hacer negocio con la vivienda
- El próximo miércoles a las 22:20 horas, en La 2 y en RTVE Play
- El juicio analiza a la juventud española, ¿están peor que antes?
Este miércoles a las 22.20 horas, el jurado popular decidirá si es lícito o no hacer negocio con la vivienda. Emilio Delgado, portavoz de Más Madrid, y el alcalde de Badalona, Xavier García-Albiol, figuran entre los testigos invitados a la sala.
El juicio, el programa televisivo presentado por José Luis Sastre, pone sobre la mesa uno de los temas que más preocupa a la sociedad española: la crisis de la vivienda. Un jurado popular de nueve ciudadanos responde a una pregunta compleja: ¿Es lícito hacer negocio con la vivienda?
Posturas enfrentadas en sala
La jurista Montserrat Nebrera defiende el "sí" al considerar imprescindibles a los empresarios del sector para garantizar el acceso al hogar. En el lado opuesto, la periodista Ana Pardo de Vera sostiene el "no" y pone el foco en la especulación con una necesidad básica.
Para tomar una decisión, el jurado escucha ocho testimonios clave. En el plano político, Emilio Delgado defiende la intervención del mercado, mientras que Xavier García-Albiol centra su discurso en la ocupación. También declara el inversor Pau Antó, propietario de numerosas viviendas, y la abogada Alejandra Jacinto, quien denuncia prácticas de acoso inmobiliario.
Testimonios y pruebas documentales
Como prueba documental, José Luis Sastre entrevista a tres ciudadanos con graves dificultades: Albert Gossa, Mamady Kaba y Amanda Dos Santos. Sus historias buscan demostrar cómo el mercado expulsa a muchas personas cuando la vivienda se trata solo como un negocio.
Por su parte, Xavier Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España, conversa con Sastre sobre la importancia de un sector fuerte para aumentar la oferta. El capítulo cuenta también con el testimonio de Silvia Viniegra, afectada por impagos de alquiler, y los humoristas Jorge Ponce y Sergio Bezos, que aportan todo su espíritu crítico.