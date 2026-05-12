'El juicio' dicta sentencia sobre si es lícito hacer negocio con la vivienda.

Este miércoles a las 22.20 horas, el jurado popular decidirá si es lícito o no hacer negocio con la vivienda. Emilio Delgado, portavoz de Más Madrid, y el alcalde de Badalona, Xavier García-Albiol, figuran entre los testigos invitados a la sala.

El juicio, el programa televisivo presentado por José Luis Sastre, pone sobre la mesa uno de los temas que más preocupa a la sociedad española: la crisis de la vivienda. Un jurado popular de nueve ciudadanos responde a una pregunta compleja: ¿Es lícito hacer negocio con la vivienda?

Ana Pardo de Vera interroga a Emilio Delgado ante la mirada del juez Ricardo Fernández Deu en 'El juicio'. Moises Moises

Posturas enfrentadas en sala La jurista Montserrat Nebrera defiende el "sí" al considerar imprescindibles a los empresarios del sector para garantizar el acceso al hogar. En el lado opuesto, la periodista Ana Pardo de Vera sostiene el "no" y pone el foco en la especulación con una necesidad básica. Para tomar una decisión, el jurado escucha ocho testimonios clave. En el plano político, Emilio Delgado defiende la intervención del mercado, mientras que Xavier García-Albiol centra su discurso en la ocupación. También declara el inversor Pau Antó, propietario de numerosas viviendas, y la abogada Alejandra Jacinto, quien denuncia prácticas de acoso inmobiliario. Montserrat Nebrera junto a Guillem Andrés en 'El juicio' de La 2. Moises Moises