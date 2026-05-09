Panorama desde el puente: ¿De Madrid a Nueva York? Así es la obra que protagoniza José Luis García Pérez

Después de su estreno en Broadway en 1955, la obra emblemática de Arthur Miller Panorama desde el puente se representa en Madrid. Protagonizada por el actor José Luis García Pérez, podrá verse en el Teatro Fernán Gómez hasta el 17 de mayo.

El montaje, dirigido por Javier Molina con texto adaptado de Eduardo Galán, está ambientada en Brooklyn, Nueva York, en la década de 1950. Narra un drama amoroso y familiar trágico, donde el deseo reprimido de su protagonista desencadena celos, obsesión y traición.

Una obsesión: su sobrina El personaje principal se llama Eddie Carbone, un estibador italiano-americano al que le cambia la vida con la llegada a casa de dos inmigrantes ilegales. Además, está obsesionado con su sobrina Catherine por lo que el drama está asegurado, aunque no deja de lado el humor. “Mi gran empuje ha sido intentar no hacer de él un acosador de su sobrina “ “Mi gran empuje ha sido intentar no hacer de él un acosador de su sobrina y que todo no gire en torno a eso”, asegura José Luis García Pérez en Atención Obras. “Yo creo que él no sabe colocar lo que le ocurre, no sabe ponerlo en palabras, ni siquiera si fuese al terapeuta sería consciente de que está de alguna manera enamorado de su sobrina y que tiene una pulsión sexual por ella”, añade. José Luis García Pérez y Cayetana Guillén Cuervo en 'Atención Obras' t El reto más complejo del actor a la hora de interpretar a su personaje ha sido “intentar que no fuese un malo de libro desde la primera frase y luchar profundamente porque eso no se viese nunca ni en sus peores momentos”. El objetivo es que el público no viese desde el principio de la obra que Eddie es una persona antipática y celosa: “Quería hacer alguien con quien poder de alguna forma empatizar porque creo realmente que a los peores de este tipo de hombres no los ves venir”.