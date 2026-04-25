Lucía Quintana protagoniza 'Tras el ensayo': "Todas las actrices deberían interpretar a Rachel algún día"

La actriz Lucía Quintana ha estrenado Tras el ensayo en el Teatro Español, una adaptación de la obra del dramaturgo sueco Ingmar Bergman. Ella interpreta a Rachel, una fantasma que interactúa con un director en su madurez y otra joven intérprete, los otros protagonistas del montaje. "He interpretado otros personajes de actriz, pero este creo que es el más completo, con unas aristas y una profundidad muy escalofriante, la verdad", ha asegurado la intérprete en Atención obras. Según ha explicado a Cayetana Guillén Cuervo, "todas las actrices deberían interpretar a Rachel algún día".

La historia aborda temas universales como la muerte, el teatro como metáfora de la vida, la creación artística, los vínculos personales, cómo se entremezcla el trabajo y la vida real... Junto a Quintana, completan el reparto Emilio Tomé y Elisa Hipólito. El texto ha sido versionado por Ernesto Caballero, que fue profesor de Quintana y le dio una oportunidad en el Teatro de La Abadía. "Yo estudiaba en la escuela por la mañana y salía al escenario de La Abadía por la tarde. Y eso fue una maravilla", ha expresado la intérprete. "Le estoy muy agradecida a Ernesto", ha añadido.

Lucía Quintana y Cayetana Guillén Cuervo en 'Atención obras'. t