Jennifer Lopez y Matthew McConaughey tienen 'Planes de boda': ¿Tendremos segunda parte?

Mary Fiore, papel que interpreta Jennifer Lopez, es organizadora de bodas. Es ambiciosa, trabajadora, extremadamente organizada y sabe exactamente qué hacer y qué decir para que cualquier boda sea un evento espectacular. Está tan ocupada haciendo realidad los sueños de los demás, que no tiene tiempo para centrarse en su propia vida.

Un día, tras un percance, un apuesto médico le salva la vida y Mary queda totalmente prendada de él. Por paradojas del destino, el hombre del que se acaba de enamorar es su próximo cliente, así que va a tener que organizarle la boda.

Ante esta situación, Mary tiene varias opciones: ayudarlo a llegar hasta el altar con su novia, o intentar ser ella misma la novia en esa boda. Este es el argumento de Planes de boda, una comedia romántica que Jenifer Lopez protagoniza junto a Matthew McConaughey.

JLO y McConaughey no fueron las primeras opciones En un primer momento, la protagonista de Planes de boda iba a ser otra actriz, concretamente Sarah Michelle Gellar, conocida principalmente por Buffy, cazavampiros. Sin embargo, la actriz tuvo que abandonar el proyecto debido a conflictos de programación con la serie que estaba protagonizando. Tampoco Matthew McConaughey fue la primera opción para interpretar al Doctor Steve Edison. El actor elegido inicialmente fue Brendan Fraser, pero la programación entró en conflicto con el rodaje de la película Al diablo con el diablo, que tuvo lugar en el año 2000. Planes de boda se estrenó en 2001, y es una de las películas más icónicas en el género de la comedia romántica. De hecho, una de las productoras de la cinta es Meg Ryan, legendaria estrella de este tipo de historias. 'Planes de boda'

Marcó un antes y un después Esta película sirvió para dar impulso a la carrera de Jennifer Lopez, y dejar atrás los papeles secundarios que había venido desarrollando hasta el momento. Además, fue una oportunidad para esta actriz de origen latino que buscaba hacerse un hueco en Hollywood. Planes de boda supuso un antes y un después para Jennifer Lopez, y marcó el camino para muchas otras. JLO tiene hoy una carrera consolidada en el cine y también en el mundo de la música. Por esta película, la actriz peleó y consiguió un salario mucho más alto que en sus trabajos anteriores. Cobró nueve millones de dólares, marcando entonces el récord para una intérprete de origen hispano de toda la historia del cine. Por otra parte, el personaje al que da vida en la película, una organizadora de bodas, era una profesión reservada a las élites blancas hasta ese momento.

¿Habrá segunda parte? La sintonía entre Jennifer Lopez y Matthew McConaughey pervive más de veinte años después de que se estrenara la película. De hecho, en alguna ocasión, ambos actores, a través de las redes sociales y de su canal de Youtube han dejado claro que disfrutaron de aquel rodaje, y quien sabe si podrían volver a hacerlo. De hecho, cuando se cumplieron los veinte años del estreno de Planes de boda, Jennifer Lopez recordaba la gran sintonía que había entre los protagonistas. "Disfruté mucho trabajando contigo. Teníamos una química y una relación tan bonita... estábamos de alguna manera, al principio de nuestras carreras en ese momento y fue emocionante", afirmó Jennifer Lopez en esta charla con Matthew McConaughey. "No me puedo creer que hayan pasado 20 años", añadía la actriz. Por su parte, McConaughey, que más de una década después de Planes de boda se hizo con un Oscar por su interpretación en Dallas Buyers Club, afirmó en esta conversación por videollamada que "la gente no sabe esto, pero siempre digo esto de ti: eres una persona que se prepara tanto para todo lo que haces... creo me encanta tu intencionalidad, me encanta lo deliberada que eres". 'Planes de boda'

Giro de Matthew McConaughey El actor arrancó su carrera profesional protagonizando comedias románticas: Planes de boda (2001), Novia por contrato (2006) o Cómo perder a un chico en 10 días (2003). Sin embargo, tras un tiempo de reflexión y una crisis existencial decidió dar un giro a su carrera. En una entrevista con Gary Vaynerchuck, Matthew McConaughey confesó que se buscó a sí mismo en Google y vio que estaba encasillado en las comedias románticas. No le gustó. A partir de ahí, decidió apostar por otro tipo de papeles, aunque eso le llevó a rechazar ofertas millonarias. "Llegó [una oferta] de 8 millones de dólares, pero era una comedia romántica, así que dije que no. Volvieron con 10 millones y dije que no. Volvieron con 12,5... Luego con una oferta de 14,5 millones. Cuando lo rechacé, Hollywood entendió la señal. Pasó un año y no llegó nada. Fueron 20 meses en total y, de repente, llegó a mí Killer Joe, luego Mud, se me cruzó Magic Mike, Paperboy, True Detective, Dallas Buyers Club". Fue precisamente por esta última película cuando el actor logró hacerse con el Oscar.